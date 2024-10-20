Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Крылья Советов — 2:2, обзор матча 12-го тура РПЛ, видео, Сергеев, Печенин, Марин, 20 октября 2024 года

«Крылья» отлично провели первый тайм в Оренбурге. А потом сами придумали себе проблемы
Кирилл Закатченко
«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2
Аудио-версия:
Комментарии
Дебют Слишковича в новом клубе получился ярким.

Предпоследний матч 12-го тура РПЛ прошёл в Оренбурге. Соперники порадовали результативной и событийной игрой.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 72'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

«Оренбург» поменял тренера в ходе паузы на международные матчи. Давида Деограсию отправили в отставку из-за результатов — команда не побеждала в течение 2,5 месяца. Вместо него пришёл Владимир Слишкович, который неплохо поработал со «Спартаком» в концовке прошлого сезона. А вот «Крылья» приехали в Оренбург с тем же тренером. Игорь Осинькин сохранил свой пост, несмотря на многочисленные разговоры о возможном увольнении.

Как иностранцы «Оренбурга» и «Крыльев» сыграли за сборные:
Больше 40 легионеров РПЛ сыграли за сборные. Лучше всех — звёзды «Спартака» и «Ростова»
Больше 40 легионеров РПЛ сыграли за сборные. Лучше всех — звёзды «Спартака» и «Ростова»

Самарцам хватило всего 11 минут, чтобы наказать соперника. Этот гол — заслуга Ивана Олейникова. Полузащитник «Крыльев» здорово сыграл в отборе на чужой половине, протащил мяч к чужой штрафной площади и отдал голевую передачу на Ивана Сергеева. Нападающий гостей идеально пробил в дальний угол — Богдан Москвичёв не спас. Отмечаем сразу два статистических момента. Сергеев забил впервые в нынешнем сезоне. Во-вторых, Иван прервал безголевую серию в РПЛ, которая длилась с марта.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После гола гости спокойно отдали мяч оппоненту и предложили ему поиграть в позиционной атаке. Правда, «Оренбург» так и не создал до перерыва ничего особенного у чужих ворот. А вот «Крылья» снова наказали. И если удар Олейникова приняла на себя штанга, то чуть позже никто не помешал Кириллу Печенину удвоить преимущество самарского клуба. Длинноволосый футболист технично пробил внешней стороной стопы в ближний угол — 0:2. Кстати, Кирилл ранее играл за «Оренбург», а гол в ворота бывшей команды стал для него первым в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва «Крылья» реже владели мячом (45% времени), но зато эффективно реализовывали моменты. Два удара в створ — два гола. Как вам такое? «Оренбург», в свою очередь, ничем не впечатлил. Команда не нанесла за весь первый тайм ни одного удара в створ. Тренера поменяли, но позитивных сдвигов пока нет.

В перерыве Слишкович выпустил на поле сразу трёх свежих футболистов. Поменялось ли что-то в игре на старте второй половины? Нет. Более того, «Крылья» снова забили. Правда, на этот раз боковой судья углядел офсайд у Сергеева и лишил нападающего голевой передачи. Гарре эффектно завершил эту комбинацию, но радость южноамериканца сразу же сменилась разочарованием.

«Оренбург» ушёл от поражения в домашнем матче с «Крыльями Советов»

«Оренбург» ушёл от поражения в домашнем матче с «Крыльями Советов»

Фото: ФК «Крылья Советов»

В целом самарский клуб спокойно контролировал игру, а потом Костанца сыграл чрезмерно грубо. Фернандо влетел в опорную ногу Химми Марина — красная карточка. Правда, арбитр Александр Машлякевич сначала показал жёлтую, но потом изменил решение после того, как сбегал к монитору. Честно говоря, страшно смотреть на повторы таких эпизодов.

Через пару минут судья снова пошёл к монитору. Машлякевич не увидел нарушения в штрафной площади «Крыльев», но после просмотра повторов указал на «точку». Оказывается, Николай Рассказов подтолкнул Матиаса Переса, когда тот уже завис в воздухе. Химми Марин чётко реализовал пенальти — Иван Ломаев не спас, хотя и угадал направление удара.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Естественно, после удаления «Крылья» практически не ходили в атаку. Развязка наступила в добавленное время. Удар Горбани пришёлся в перекладину, а первым на добивании оказался Марин, который оформил дубль.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Кстати, «Оренбург» — очень неудобный соперник для Осинькина. Ранее команды тренера одержали всего одну победу в 12 матчах. 13-я игра тоже не порадовала успешным результатом. Более того, самарцы могли проиграть, но Ломаев отразил удар в упор, после чего Казымджан Караташ просто не попал в дальний угол. Правда, и «Крылья» ответили опасным ударом Рассказова. Событийная игра, которая не определила победителя.

Как прошли вчерашние матчи 12-го тура РПЛ:
Мусаев опять вытащил победу для ЦСКА. Всё решила грубая ошибка защитника сборной России Мусаев опять вытащил победу для ЦСКА. Всё решила грубая ошибка защитника сборной России
«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул! «Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!
Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко Чудесное спасение Карпина. Ужасная серия «Ростова» прервалась в дебютной игре Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android