«Крылья» отлично провели первый тайм в Оренбурге. А потом сами придумали себе проблемы

Предпоследний матч 12-го тура РПЛ прошёл в Оренбурге. Соперники порадовали результативной и событийной игрой.

«Оренбург» поменял тренера в ходе паузы на международные матчи. Давида Деограсию отправили в отставку из-за результатов — команда не побеждала в течение 2,5 месяца. Вместо него пришёл Владимир Слишкович, который неплохо поработал со «Спартаком» в концовке прошлого сезона. А вот «Крылья» приехали в Оренбург с тем же тренером. Игорь Осинькин сохранил свой пост, несмотря на многочисленные разговоры о возможном увольнении.

Самарцам хватило всего 11 минут, чтобы наказать соперника. Этот гол — заслуга Ивана Олейникова. Полузащитник «Крыльев» здорово сыграл в отборе на чужой половине, протащил мяч к чужой штрафной площади и отдал голевую передачу на Ивана Сергеева. Нападающий гостей идеально пробил в дальний угол — Богдан Москвичёв не спас. Отмечаем сразу два статистических момента. Сергеев забил впервые в нынешнем сезоне. Во-вторых, Иван прервал безголевую серию в РПЛ, которая длилась с марта.

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После гола гости спокойно отдали мяч оппоненту и предложили ему поиграть в позиционной атаке. Правда, «Оренбург» так и не создал до перерыва ничего особенного у чужих ворот. А вот «Крылья» снова наказали. И если удар Олейникова приняла на себя штанга, то чуть позже никто не помешал Кириллу Печенину удвоить преимущество самарского клуба. Длинноволосый футболист технично пробил внешней стороной стопы в ближний угол — 0:2. Кстати, Кирилл ранее играл за «Оренбург», а гол в ворота бывшей команды стал для него первым в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва «Крылья» реже владели мячом (45% времени), но зато эффективно реализовывали моменты. Два удара в створ — два гола. Как вам такое? «Оренбург», в свою очередь, ничем не впечатлил. Команда не нанесла за весь первый тайм ни одного удара в створ. Тренера поменяли, но позитивных сдвигов пока нет.

В перерыве Слишкович выпустил на поле сразу трёх свежих футболистов. Поменялось ли что-то в игре на старте второй половины? Нет. Более того, «Крылья» снова забили. Правда, на этот раз боковой судья углядел офсайд у Сергеева и лишил нападающего голевой передачи. Гарре эффектно завершил эту комбинацию, но радость южноамериканца сразу же сменилась разочарованием.

«Оренбург» ушёл от поражения в домашнем матче с «Крыльями Советов» Фото: ФК «Крылья Советов»

В целом самарский клуб спокойно контролировал игру, а потом Костанца сыграл чрезмерно грубо. Фернандо влетел в опорную ногу Химми Марина — красная карточка. Правда, арбитр Александр Машлякевич сначала показал жёлтую, но потом изменил решение после того, как сбегал к монитору. Честно говоря, страшно смотреть на повторы таких эпизодов.

Через пару минут судья снова пошёл к монитору. Машлякевич не увидел нарушения в штрафной площади «Крыльев», но после просмотра повторов указал на «точку». Оказывается, Николай Рассказов подтолкнул Матиаса Переса, когда тот уже завис в воздухе. Химми Марин чётко реализовал пенальти — Иван Ломаев не спас, хотя и угадал направление удара.

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Естественно, после удаления «Крылья» практически не ходили в атаку. Развязка наступила в добавленное время. Удар Горбани пришёлся в перекладину, а первым на добивании оказался Марин, который оформил дубль.

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Кстати, «Оренбург» — очень неудобный соперник для Осинькина. Ранее команды тренера одержали всего одну победу в 12 матчах. 13-я игра тоже не порадовала успешным результатом. Более того, самарцы могли проиграть, но Ломаев отразил удар в упор, после чего Казымджан Караташ просто не попал в дальний угол. Правда, и «Крылья» ответили опасным ударом Рассказова. Событийная игра, которая не определила победителя.