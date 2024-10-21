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Что сейчас делает Олег Кононов: кого тренирует, последние результаты, работа в Торпедо, что говорил, подробности

Кононов нашёл себя после «Спартака». Возвращает «Торпедо» в РПЛ
Артём Никулин
Что сейчас делает Олег Кононов
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Поругался с Селюком, подрался с соперником и «сгорел» Талалаеву в Кубке России.

После «Спартака» выживают только сильнейшие. Или иностранцы. Олег Кононов – из тех, кому не повезло. Он выводил «Карпаты» в еврокубки и отбирал очки у «ПСЖ», ставил вдохновляющую игру «Краснодару» и был самым идейным тренером России, а теперь проходит перезагрузку в Первой лиге с «Торпедо». Сегодня, 21 октября, команда сыграет с «Тюменью».

Россия — Мелбет Первая лига . 15-й тур
21 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что делал Кононов после «Спартака»?

В 2020 году, выдохнув после московских кошмаров, Кононов возглавил «Ригу». В Латвии тренер проработал всего несколько месяцев (если не учитывать период ковидной паузы): вылетел в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, но зато одержал 15 побед в 17 турах и оставил команду на первом месте – рижане в итоге выиграли чемпионат. Уход специалиста был продиктован семейными обстоятельствами, а никак не конфликтом с руководством или плохими результатами.

Олег Кононов в «Арсенале»

Олег Кононов в «Арсенале»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпоинат»

Через два года случилось двойное возвращение – в футбол и в Тулу. Кононов пообещал, что «Арсенал» будет играть от себя и поборется за выход в Премьер-лигу. Вышло скомканно. Тренер жаловался в прессе, что его не устраивает качество игры, и за два дня до старта зимних сборов его уволили. Форвард туляков Джордже Деспотович не жалел Кононова и в интервью заявлял, что тот был предвзят к игрокам, брал слишком много ответственности на себя, а его максимум – работа с детьми. С другой стороны, на зимнюю паузу «Арсенал» ушёл на шестом месте, отставая от зоны плей-офф на два очка, так что отставка выглядела поспешной.

Олег Кононов
Олег Кононов
экс-тренер «Арсенала»

«Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял её [в июне] в достаточно непростом психологическом состоянии — «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одного матча в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в Первой лиге, искали варианты. Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало — по сути, всего месяц».

Летом 2023 года тренер ушёл на понижение во Вторую лигу, возглавив раменский «Сатурн». В семи матчах подмосковный клуб одержал шесть побед с разностью мячей 15:2 – и на этом раменский этап Кононова закончился. В сентябре тренер внезапно ушёл, а его должность занял генеральный директор Роман Широков.

Широков не скрывал обиды на тренера, называл его уход «крысиным» и уверял, что без Кононова у «Сатурна» появились реальные шансы на повышение. Правда, с Кононовым раменцы делили первое место в турнирной таблице, которое при новом тренере благополучно потеряли. Конец истории получился совсем фантасмагорическим.

Роман Широков
Роман Широков
генеральный директор «Сатурна»

«Кононов? Кто это? Таких не знаю».

Лидерство «Торпедо» удивляет, но есть и вопросы

Новый вызов не заставил себя долго ждать – в январе 2024-го Кононова позвали в «Торпедо». Олег Георгиевич снова рассказывал, как необходимо его команде обрести стиль и идентичность, а президент Александр Волнушкин называл его «фундаментальным тренером» и говорил, что это проект на долгие годы – тем более клуб на 100-летие грезил возвращением в РПЛ, которое должен был осуществить новый наставник.

Игрок «Торпедо» после поражения

Игрок «Торпедо» после поражения

Фото: ФК «Торпедо»

Вот только старт у Кононова не задался совсем: в первых трёх турах — всего одно очко. Сразу пошли слухи об отставке, но ему дали время, и под конец сезона он потерпел лишь одно поражение в девяти матчах. И всё же положение осталось под угрозой: болельщиков не привлекали уровень футбола и чрезмерная интеллигентность тренера, которой не место в Первой лиге.

К критике подключился даже Дмитрий Селюк. Агент раскритиковал летнюю трансферную кампанию клуба, после чего Кононов отказался работать с Нене Гбамбле, клиентом Селюка. Дмитрий припомнил тренеру его неудачу в «Спартаке» и поспорил на 20 млн рублей, что «Торпедо» не выйдет в Премьер-Лигу по итогам следующего сезона.

Как можно понять, Кононову дали второй шанс – и он пока не подводит. За 16 туров москвичи ни разу не проиграли, лидируют по очкам и забитым мячам. «Торпедо» активно комбинирует и удивляет соперников розыгрышами стандартов, но не имитирует бессмысленно тики-таку со стеночками и забеганиями. Например, очень много мячей команда забила после острых контрвыпадов, хотя и в них прослеживается комбинационный стиль.

Результаты «Торпедо» удивили многих. По стоимости состава москвичи пятые (в лидерах «Сочи», который сейчас в середине таблицы), а букмекеры прогнозировали команде итоговое пятое-шестое место.

Многих лидеров «Торпедо» вы можете знать. Главный забивала Равиль Нетфуллин – воспитанник ЦСКА. Несмотря на позицию полузащитника, он уже оформил 5+5 в 14 играх Первой лиги. Вы также можете помнить вратаря Егора Бабурина, который ещё недавно играл в РПЛ за «Ростов» и «Краснодар» – сейчас он капитан «Торпедо». Другие звёзды: воспитанник «быков» Сергей Бородин, Иван Кузьмичёв из «Локо» и игрок сборной Беларуси Глеб Шевченко.

Одновременно Кононов не только добивается результатах, но и ломает стереотип о своей мягкотелости. В кубковом матче с «КАМАЗом» Олег Георгиевич возмутился неподобающим поведением игрока соперника и начал тому высказывать – в итоге ругань переросла в драку, в которой тренер успел ударить в лицо футболиста, после чего отправился остывать с красной карточкой. Помощник на послематчевой пресс-конференции не удивился поведению босса: «Я слышал, он занимается боксом».

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Однако проблемы всё равно есть. Болельщики москвичей считают, что соперники уже раскусили структуру «Торпедо», а игроки «плывут» под высоким прессингом. Другая претензия относится к матч-менеджменту Кононова: он делает неочевидные и запоздалые замены, которые не вписываются в ход игры, а последние матчи выиграны лишь благодаря удаче в концовках.

Да и не стоит забывать о разгроме от «Балтики» в Кубке России – команда Андрея Талалаева выбросила Кононова и «Торпедо» из турнира уже в 1/16 финала, что стало своеобразной местью за увольнение тренера в сезоне-2022/2023.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 4
Балтика
Калининград
0:1 Фернандес – 19'     0:2 Стефанович – 37'     0:3 Зазвонкин – 45+1'     0:4 Фернандес – 50'    

Но будущее у «Торпедо», несмотря на этот результат, скорее светлое: до того москвичи разгромили «Сокол» (5:0), выдав одну из лучших игр сезона по качеству (3,09 xG, 18 ударов). А сегодня у команды Кононова матч с не самой топовой «Тюменью». Отличный шанс забыть кубковую неудачу.

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