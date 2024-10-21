Кононов нашёл себя после «Спартака». Возвращает «Торпедо» в РПЛ

После «Спартака» выживают только сильнейшие. Или иностранцы. Олег Кононов – из тех, кому не повезло. Он выводил «Карпаты» в еврокубки и отбирал очки у «ПСЖ», ставил вдохновляющую игру «Краснодару» и был самым идейным тренером России, а теперь проходит перезагрузку в Первой лиге с «Торпедо». Сегодня, 21 октября, команда сыграет с «Тюменью».

Что делал Кононов после «Спартака»?

В 2020 году, выдохнув после московских кошмаров, Кононов возглавил «Ригу». В Латвии тренер проработал всего несколько месяцев (если не учитывать период ковидной паузы): вылетел в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, но зато одержал 15 побед в 17 турах и оставил команду на первом месте – рижане в итоге выиграли чемпионат. Уход специалиста был продиктован семейными обстоятельствами, а никак не конфликтом с руководством или плохими результатами.

Олег Кононов в «Арсенале» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпоинат»

Через два года случилось двойное возвращение – в футбол и в Тулу. Кононов пообещал, что «Арсенал» будет играть от себя и поборется за выход в Премьер-лигу. Вышло скомканно. Тренер жаловался в прессе, что его не устраивает качество игры, и за два дня до старта зимних сборов его уволили. Форвард туляков Джордже Деспотович не жалел Кононова и в интервью заявлял, что тот был предвзят к игрокам, брал слишком много ответственности на себя, а его максимум – работа с детьми. С другой стороны, на зимнюю паузу «Арсенал» ушёл на шестом месте, отставая от зоны плей-офф на два очка, так что отставка выглядела поспешной.

Олег Кононов экс-тренер «Арсенала» «Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял её [в июне] в достаточно непростом психологическом состоянии — «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одного матча в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в Первой лиге, искали варианты. Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало — по сути, всего месяц».



Летом 2023 года тренер ушёл на понижение во Вторую лигу, возглавив раменский «Сатурн». В семи матчах подмосковный клуб одержал шесть побед с разностью мячей 15:2 – и на этом раменский этап Кононова закончился. В сентябре тренер внезапно ушёл, а его должность занял генеральный директор Роман Широков.

Широков не скрывал обиды на тренера, называл его уход «крысиным» и уверял, что без Кононова у «Сатурна» появились реальные шансы на повышение. Правда, с Кононовым раменцы делили первое место в турнирной таблице, которое при новом тренере благополучно потеряли. Конец истории получился совсем фантасмагорическим.

Роман Широков генеральный директор «Сатурна» «Кононов? Кто это? Таких не знаю».

Лидерство «Торпедо» удивляет, но есть и вопросы

Новый вызов не заставил себя долго ждать – в январе 2024-го Кононова позвали в «Торпедо». Олег Георгиевич снова рассказывал, как необходимо его команде обрести стиль и идентичность, а президент Александр Волнушкин называл его «фундаментальным тренером» и говорил, что это проект на долгие годы – тем более клуб на 100-летие грезил возвращением в РПЛ, которое должен был осуществить новый наставник.

Игрок «Торпедо» после поражения Фото: ФК «Торпедо»

Вот только старт у Кононова не задался совсем: в первых трёх турах — всего одно очко. Сразу пошли слухи об отставке, но ему дали время, и под конец сезона он потерпел лишь одно поражение в девяти матчах. И всё же положение осталось под угрозой: болельщиков не привлекали уровень футбола и чрезмерная интеллигентность тренера, которой не место в Первой лиге.

К критике подключился даже Дмитрий Селюк. Агент раскритиковал летнюю трансферную кампанию клуба, после чего Кононов отказался работать с Нене Гбамбле, клиентом Селюка. Дмитрий припомнил тренеру его неудачу в «Спартаке» и поспорил на 20 млн рублей, что «Торпедо» не выйдет в Премьер-Лигу по итогам следующего сезона.

Как можно понять, Кононову дали второй шанс – и он пока не подводит. За 16 туров москвичи ни разу не проиграли, лидируют по очкам и забитым мячам. «Торпедо» активно комбинирует и удивляет соперников розыгрышами стандартов, но не имитирует бессмысленно тики-таку со стеночками и забеганиями. Например, очень много мячей команда забила после острых контрвыпадов, хотя и в них прослеживается комбинационный стиль.

Результаты «Торпедо» удивили многих. По стоимости состава москвичи пятые (в лидерах «Сочи», который сейчас в середине таблицы), а букмекеры прогнозировали команде итоговое пятое-шестое место.

Многих лидеров «Торпедо» вы можете знать. Главный забивала Равиль Нетфуллин – воспитанник ЦСКА. Несмотря на позицию полузащитника, он уже оформил 5+5 в 14 играх Первой лиги. Вы также можете помнить вратаря Егора Бабурина, который ещё недавно играл в РПЛ за «Ростов» и «Краснодар» – сейчас он капитан «Торпедо». Другие звёзды: воспитанник «быков» Сергей Бородин, Иван Кузьмичёв из «Локо» и игрок сборной Беларуси Глеб Шевченко.

Одновременно Кононов не только добивается результатах, но и ломает стереотип о своей мягкотелости. В кубковом матче с «КАМАЗом» Олег Георгиевич возмутился неподобающим поведением игрока соперника и начал тому высказывать – в итоге ругань переросла в драку, в которой тренер успел ударить в лицо футболиста, после чего отправился остывать с красной карточкой. Помощник на послематчевой пресс-конференции не удивился поведению босса: «Я слышал, он занимается боксом».

Однако проблемы всё равно есть. Болельщики москвичей считают, что соперники уже раскусили структуру «Торпедо», а игроки «плывут» под высоким прессингом. Другая претензия относится к матч-менеджменту Кононова: он делает неочевидные и запоздалые замены, которые не вписываются в ход игры, а последние матчи выиграны лишь благодаря удаче в концовках.

Да и не стоит забывать о разгроме от «Балтики» в Кубке России – команда Андрея Талалаева выбросила Кононова и «Торпедо» из турнира уже в 1/16 финала, что стало своеобразной местью за увольнение тренера в сезоне-2022/2023.

Но будущее у «Торпедо», несмотря на этот результат, скорее светлое: до того москвичи разгромили «Сокол» (5:0), выдав одну из лучших игр сезона по качеству (3,09 xG, 18 ударов). А сегодня у команды Кононова матч с не самой топовой «Тюменью». Отличный шанс забыть кубковую неудачу.