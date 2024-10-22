Головин против «самой российской» команды в ЛЧ. В «Црвене Звезде» шесть экс-игроков РПЛ

Александр Головин продолжает своё приключение в Лиге чемпионов встречей с «самой российской» командой турнира. В «Црвене Звезде» играет не только ещё один наш соотечественник Егор Пруцев, но и целая группа экс-легионеров РПЛ. Причём один из них принадлежит «Зениту». Насколько успешны в сербской команде Ванья Дркушич, Урош Спаич, Милан Родич, Гелор Канга, Милсон и сам Пруцев? Рассказываем в этом материале.

Егор Пруцев

Егор Пруцев Фото: Getty Images

Российский атакующий полузащитник третий год в «Црвене Звезде». В прошлом сезоне Пруцева отдавали в аренду «Целе», и Егор с пользой провёл время в Словении. Выиграл с командой чемпионский титул, забил «золотой» гол. Можно было надеяться, что после возвращения в «Црвену Звезду» Пруцев закрепится в основе участника Лиги чемпионов. Но в новом сезоне младший брат центрхава «Спартака» сидит на скамейке во всех матчах ЛЧ. А в чемпионате Сербии Егор поучаствовал в семи играх – пять раз попал в основу, дважды вышел на замену и ещё три раза оставался в запасе. По игровому времени он 13-й в команде (378 минут). Россиянин сделал одну голевую передачу – в дерби с «Партизаном». Зато по статистике созданных «больших моментов» Пруцев делит первое место в «Црвене Звезде» (3).

Ванья Дркушич

Ванья Дркушич Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Дркушич показал себя на Евро-2024 в сборной Словении, так что в летнее окно на защитника из вылетевшего «Сочи» был спрос. В итоге Ванью приобрёл другой клуб РПЛ – «Зенит». Но только для того, чтобы отдать центрбека в аренду «Црвене Звезде» с опцией выкупа. К сербской команде Дркушич присоединился, когда сезон уже шёл. Поначалу новичок оставался в запасе, набирал форму. Однако потом стал играть. Сейчас у словенца четыре матча, в которых он забил один гол — «Железничару». Во встрече 2-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:4) Ванья провёл на поле 88 минут.

Урош Спаич

Урош Спаич Фото: Ciancaphoto Studio/Getty Images

Спаича мы помним по «Краснодару». Теперь же 31-летний центральный защитник – капитан «Црвены Звезды». Урош также ездил летом на Евро-2024, но там так и не сыграл. В нынешнем сезоне у Спаича 11 матчей за белградскую команду во всех турнирах, включая четыре в квалификации и на общем этапе Лиги чемпионов. Урош забил один гол — в ворота российского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина. В чемпионате Сербии из статистики защитника можно отметить разве что тот факт, что он в тройке лучших у «Црвены Звезды» по выносам мяча (9).

Милан Родич

Милан Родич Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Бывший левый защитник «Зенита», нижегородской «Волги» и «Крыльев Советов» уже восьмой сезон выступает за «Црвену Звезду». В Лиге чемпионов 33-летний Родич попал в стартовый состав только в квалификации, игру с «Бенфикой» посмотрел со скамейки, а во встрече с «Интером» вышел на замену на несколько минут. В чемпионате Сербии у Милана пять матчей в основе и одно появление на замену. Защитник набрал 1+1, совершив оба результативных действия в октябре. Родич – второй в команде по отборам (13) и в топ-4 в лиге по перехватам (8).

Гелор Канга

Гелор Канга Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Экс-полузащитник «Ростова» всё ещё играет, хотя, по официальным данным, габонцу уже 34 года, а по некоторым другим – под 40. Правда, в этом сезоне плеймейкер выходит на поле только в чемпионате Сербии, а в Лиге чемпионов довольствуется ролью запасного. Канга сыграл шесть матчей, в стартовом составе – два. Этого Гелору хватило, чтобы лидировать вместе с Пруцевым по количеству созданных «больших моментов», быть вторым в команде по точным длинным передачам (36), третьим по заработанным на себе фолам (14) и в топ-4 по пасам под удар (11). Для сербской лиги у Канга очень высокий уровень индивидуального мастерства.

Милсон

Милсон Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Ангольский вингер год отыграл за «Пари НН», а в феврале 2023-го уехал в Турцию. Затем транзитом через израильскую лигу оказался в «Црвене Звезде». Летом 2024-го сербский клуб выкупил Милсона за большие для себя деньги – € 5 млн, по информации Transfermarkt. У ангольца 10 матчей, в которых он забил три мяча. Один из этих голов – в ворота «Бенфики» в Лиге чемпионов после выхода на замену. С «Интером» во 2-м туре вингер почему-то остался на скамейке до финального свистка. А в сербском чемпионате Милсон лидер «Црвены Звезды» по заработанным на себе фолам (17), второй по обводкам (13) и в топ-4 по выигранным единоборствам (36, при 59% успешных).