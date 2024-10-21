Бомбардир «Зенита», палач «Спартака» или забытый герой «Химок». Кто лучший в 12-м туре РПЛ

Премьер-Лига вернулась после международной паузы и подарила нам яркий тур. Множество голов, разгромы, неожиданные результаты — всё это было. Героев набралось немало. Ваша задача — выбрать главного.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый-самый. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Зелимхан Бакаев («Химки»)
До субботнего матча с «Локомотивом» Бакаев последний раз в РПЛ забивал не с пенальти 29 февраля 2020 года, когда играл за «Спартак» в матче с «Динамо». А дубль оформлял и вовсе 11 августа 2019-го в ворота «Ахмата». И вот вновь настал его звёздный час. Зелимхан идеально воспользовался двумя шансами: отскоком мяча (спасибо мощи Антона Заболотного) и неточной передачей Дмитрия Баринова. Причём второй гол он издевательски забил между ног Илье Лантратову. Ещё у него 13 точных пасов из 17 (76%) и заработанный фол. Оценка 8,3 от Sofascore кажется даже заниженной.
Виктор Са («Краснодар»)
«Краснодар» испепелил «Спартак» в самом статусном матче тура, забив три безответных мяча. Один из них — полностью заслуга Са: обезмячил Миенти Абену, немного пробежался и уверенно исполнил низом в дальний угол. Разумеется, это не всё: две ключевые передачи, успешная борьба за позицию в пяти случаях из семи, два заработанных фола и рейтинг 7,9 от Sofascore. Переход Виктора многие встретили со скепсисом. А он как разогнался после небольшой адаптации, так и не думает снижать высокий уровень.
Андрей Мостовой («Зенит»)
Андрей в начале октября уже поиздевался над «Акроном» в Кубке, оформив 1+1. Теперь пришла пора порезвиться и в РПЛ. «Зенит» вновь забил бедолагам из Тольятти пять раз, а интригу в матче закрыл как раз Мостовой — всё началось с его дубля в первом тайме: и в дальний угол классно попал, и с лёта после обработки грудью красиво приложился. Максимально возможный рейтинг 9,9 Sofascore пришёл и за 64 из 71 точного паса (90%), из них три под удар, а также за три успешные попытки дриблинга из четырёх. Возвращение после травмы получилось триумфальным.
Клаудиньо («Зенит»)
У Клаудиньо, как и у Мостового, дубль. Только по голевым передачам. В первом случае бразилец стянул на себя двоих соперников и технично отпасовал Андрею, а во втором шикарно забросил в свободную зону на Лусиано Гонду. Полузащитник вообще отметился большим количеством успешных длинных передач — 9 из 11. Да и сам был нацелен на ворота: трижды попал в створ, дважды пробил мимо цели. Точные пасы — тоже про него: 75 из 86. Sofascore оценил такой перформанс на 8,9.
Кто-то другой
Возможно, в наш рейтинг не попал тот, кто, на ваш взгляд, больше всего заслуживает звание главного игрока тура? Например, технарь «Пари НН» Хуан Босельи? Могучим дриблингом он сильно потрепал нервы футболистам «Ростова» и выдал потрясающий ассист на Валерия Царукяна. Или Максим Осипенко, который и в обороне был хорош, и как раз нижегородцам забил с пенальти в добавленное время, добыв ничью? Или кто-то из «Динамо», которое легчайше разгромило «Рубин» в Казани — 4:0: там похвалить стоит всю команду, а не кого-то конкретно.
А может, Владимир Ильин, сделавший ассист и заработавший пенальти в Грозном? Или его партнёр по «Факелу» Евгений Марков, появившийся во втором тайме и оформивший 1+1?
Возможно, Кевин Ленини? Да, пару раз полузащитник грубо ошибся, зато и гол невероятный забил, и в целом смотрелся неплохо. Ну а его одноклубник Диего Коста вообще всё нападение «Спартака» «съел» и не поперхнулся, один раз даже вынеся мяч из пустых ворот. Капитальный герой.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Кордоба «Спартаку» не забил, но, что парадоксально, был лучшим на поле. Теперь Абене наверняка потребуется курс психотерапии: колумбиец раз за разом делал из него посмешище, выигрывая одно единоборство за другим и наглядно показывая, что красно-белые зря не забрали его летом, не выдав требуемую зарплату. Пять заработанных фолов также наглядно демонстрируют: спартаковские защитники попросту не знали, что делать с Джоном. Он только приехал из сборной Колумбии и даже на фоне усталости выдал шикарный перформанс.
Тамерлан Мусаев (ЦСКА)
ЦСКА добился непростой выездной победы над махачкалинским «Динамо», и без Мусаева это едва ли было бы возможно. Именно Тармерлан забил единственный гол в матче, воспользовавшись ошибкой Валентина Пальцева и реализовав выход один на один с Давидом Волком. Других шансов динамовцы практически не давали. Помимо результативного действия, у нападающего ещё один удар в створ, одна удачная обводка из двух, две передачи под удар и точный навес. Sofascore отметила всё это отличной оценкой 7,7.
Алексей Каштанов («Факел»)
Наглецы из Воронежа давно не наглели: ранее одержали только одну победу в 11 турах, ни разу не забили больше одного мяча. Волевой выезд в Грозный явно прибавит им энтузиазма. «Факел» дважды отыгрывался, но на 84-й минуте остался в меньшинстве. Однако вместо того чтобы снова пропустить, сам вырвал победу! Главным героем стал оформивший дубль Каштанов: на 16-й минуте он выскочил из-за спины Александра Жирова и замкнул прострел Владимира Ильина, а в самой концовке избежал офсайда и катнул мяч в дальний угол. Были и ключевой пас, и четыре выигранные верховые дуэли из 10. 8,3 от Sofascore — с отрывом лучший результат в матче. Кто бы сомневался.
Химми Марин («Оренбург»)
«Оренбург» провалил дебютный тайм при Владимире Слишковиче, дважды пропустив в домашнем матче с «Крыльями Советов». Зато во втором случилась чистейшая доминация, и её главной движущей силой стал Марин. Химми затерроризировал правый фланг, часто грузил в штрафную (3 из 10 навесов прошли) и дважды забил: сначала реализовал пенальти, а в добавленное время поймал отскок от перекладины и сравнял счёт ударом головой. Sofascore выдала ему заслуженный рейтинг 7,9.
Георгий Джикия («Химки»)
Джикия провёл первый полный матч РПЛ, только вдумайтесь, с августа 2023-го. Помогла травма Фариньи в сборной Панамы. Экс-капитан «Спартака» не подвёл: «Химки» не пропустили от «Локомотива», хотя предыдущие семь матчей ему проиграли, причём пять — разгромно. У Георгия набралось семь выносов, по два перехвата и заблокированных удара, заработанный фол и неплохой рейтинг 7,2 от Sofascore. Месяц назад он говорил: «Сейчас я не готов на 100% помочь команде». И вот момент настал.