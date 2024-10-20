«Ливерпуль» вырвал победу в главном матче дня. Благодаря неожиданному герою

«Ливерпуль» и «Челси» в этом сезоне идут выше ожиданий. Лондонцы впервые за два года по-настоящему претендуют на место в Лиге чемпионов, а мерсисайдцы возглавляют таблицу, будто и не пережили болезненную смену тренера. В 8-м туре как минимум одна из этих команд должна была потерять очки. Получилось так, что этим клубом оказался «Челси», у которого отсутствовали дисквалифицированные Фофана и Кукурелья.

Матч складывался удобным для «Ливерпуля» образом. «Челси» старался играть в смелый футбол, оставляя много пространства на своей половине поля. В результате хозяева регулярно проходили центр поля в один-два паса. Игроки «Ливерпуля» раз за разом оказывались быстрее. В какой-то момент даже удалось накрыть вратаря «Челси», которому повезло с рикошетом.

Игра была полна пограничных эпизодов. На шестой минуте игроки «Ливерпуля» настаивали на удалении Адарабиойо, который сорвал атаку. Правда, в отличие от похожего эпизода во вчерашнем матче «Арсенала», здесь и другие защитники были ближе, и (что важнее) мяч уходил на фланг, а значит, не было чистого выхода один на один.

Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, «Ливерпуль» четыре раза в первом тайме претендовал на пенальти. В первом случае это не было похоже на фол, потому что мяч попал в опущенную руку защитника. Во втором эпизоде было более пограничное единоборство Колвилла и Салаха. Если бы главный судья назначил пенальти, то VAR едва ли вмешался бы. В третьем случае арбитр дал хозяевам пенальти, который уверенно реализовал Салах.

Ну в конце тайма судья назначил второй 11-метровый в ворота «Ливерпуля». Однако повтор показал, что вратарь «Челси» сыграл в мяч и не было какой-либо грубости против Джонса. VAR призвал главного арбитра передумать, и он изменил своё решение после просмотра эпизода.

Фото: Кадр трансляции

Что касается «Челси», у него в первом тайме набралось меньше подходов к воротам, но два момента у Палмера всё-таки были. Во втором случае получилось весьма близко к голу. Однако в целом чувствовалось преимущество «Ливерпуля», хоть ему и потребовалась вынужденная замена Жоты на Нуньеса на 30-й минуте.

Второй тайм стартовал с гола «Челси» в исполнении Николаса Джексона. Изначально мяч не засчитали из-за офсайда, но и здесь пришлось включаться VAR. Повтор показал, что форвард хоть и был близок к офсайду, но всё-таки избежал его из-за ноги Конате.

Фото: Кадр трансляции

Однако прошло всего три минуты, и «Ливерпуль» вернул себе победный счёт. Никто из «Челси» не сыграл по Джонсу, который вбежал в штрафную, принял мяч и проткнул его мимо вратаря. Рис Джеймс и в момент навеса, и после гола показывал, что там был офсайд, но его точно не было. Джонс в целом провёл сильный матч, заработав ещё полтора пенальти в первом тайме (с учётом отменённого из-за VAR). После такой игры воспитанника мало вопросов, почему на скамейке остался Мак Аллистер – один из лидеров команды в прошлом сезоне.

«Челси» к 53-й минуте израсходовал сразу четыре замены. Вместо Санчо, Адарабиойо, Джеймса и Лавии вышли Нету, Бадьяшиль, Фернандес и Вейга. Игра чуть успокоилась – опасные моменты стали возникать реже у обоих ворот, а единоборств в центре поля стало больше. Персональные разборки наметились между Нуньесом и Бадьяшилем. Последнему повезло остаться без жёлтой карточки.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Потенциально опасные подходы «Челси» хозяева срывали ценой предупреждений. Так делал и Конате, и вышедший во втором тайме Мак Аллистер. Судья добавил к основному времени семь минут, но «Ливерпуль» довёл матч до победы. Команда Арне Слота вернулась на первое место в таблице, которое лишь пару часов занимал «Сити». Ну а «Челси» опустился на шестое место, пропустив вперёд «Брайтон».