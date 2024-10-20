«Динамо» свалило соперника двумя 11-метровыми. А Рахимов ужасно ошибся с новичком РПЛ

Московское «Динамо» прервало трёхматчевую беспроигрышную серию «Рубина», крупно победив на выезде. Но сыграли команды на нейтральном поле в Нижнем Новгороде – из-за саммита БРИКС в Казани.

Несмотря на отсутствие в стартовом составе «Рубина» дисквалифицированного лидера атак Даку, главный тренер «Динамо» Марцел Личка сделал при выборе состава явный акцент на оборону. Так же было и в предыдущем выездном матче чемпионата в Махачкале. Фланги защиты у бело-голубых закрывали штатные игроки центральной оси, причём опорник Кутицкий действовал справа.

Но главным сюрпризом, если говорить про составы соперников, стал выход у «Рубина» 19-летнего Мукбы. Уроженец Абхазии дебютировал в РПЛ и вообще за первую команду казанцев. Причём будучи в заявке атакующим игроком, Энри появился в тройке центральных защитников. Вот так ход от Рашида Рахимова! Понятное дело, юноша волновался. Уже на 3-й минуте «Динамо» заработало пенальти после того, как Нгамалё прошёл через зону Мукбы, а Фомин получил по ноге в штрафной от Ходжы. Совсем лёгкого касания хорвата хватило, чтобы динамовец оказался на газоне. 11-метровый реализовал Тюкавин, послав мяч прямо по центру ворот Ставера.

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Бело-голубые и дальше при любой возможности нагружали правый полуфланг и фланг обороны «Рубина», где действовала свежеиспечённая связка Мукба – Кабутов. С другой стороны, и сами казанцы провели несколько быстрых атак за счёт рывков вперёд Кабутова. Например, его стенка с Зотовым подарила момент Фамейе. Однако центрфорвард, подменявший Даку, запутался в ногах. А невезучий Ходжа просто не ожидал, что мяч прилетит ему в ноги, по сути, в убойной позиции. Этот эпизод очень разозлил Рахимова.

На исходе трети матча при равной в целом игре «Рубин» получил второй пенальти в свои ворота. У молодого Мукбы «закружилась голова» в единоборстве с Бителло в собственной штрафной, и Энри попал рукой по отскочившему от земли мячу. На сей раз 11-метровый реализовал Артур Гомес. Бразилец пробил влево от себя, а Ставер прыгнул влево от себя, поэтому голкипер не встретился с мячом. Рахимов тут же заменил Мукбу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Два пенальти до перерыва – редкая история. «Рубин» в первом тайме не смог ничем ответить команде Лички. Формальные хозяева всего однажды пробили в створ, а едва ли не самый опасный из ударов мимо нанёс ещё до своего ухода с поля Мукба, побежавший, видимо, по привычке в атаку.

Резервов для усиления игры у Рахимова, прямо скажем, было минимум из-за кадровых проблем. Впервые в этом сезоне РПЛ тренер «Рубина» на целый тайм выпустил 38-летнего Иванова. Вышел в перерыве и аргентинец Вада – эти двое с позиций инсайдов поддерживали впереди Фамейе.

«Рубин» в начале второго тайма выдал хороший отрезок и мог спасти интригу. В какой-то момент казанцы просто зажали динамовцев в их штрафной. Шанс забить получил зажигавший на правом фланге Кабутов. Но если бы он поднял голову и сделал пас Фамейе на пустые ворота вместо того, чтобы пробить мимо ворот, быть бы голу. А так «Рубин» не забил – и вскоре пропустил. Бальбуэна задержался в чужой штрафной, чтобы ударом своей головой превратить в гол кросс Чавеса. Выиграл же воздух парагваец у бедолаги Ходжи.

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При счёте 3:0 в пользу «Динамо» Личка стал менять ключевых игроков, понимая, что игра на результат закончена. Дальше – только для зрителей, которых на стадионе в Нижнем Новгороде было, кажется, не намного больше, чем участников встречи. Бело-голубые ловили «Рубин» на контрвыпадах. Если Карраскаль зарядил в перекладину, то Гладышев после передачи колумбийца забил ударом на исполнение. VAR проверял этот гол, но Ярослав сумел не залезть в офсайд.

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Команда Рахимова, конечно, не заслужила разгром от «Динамо». Казанцы даже превзошли москвичей по ударам (16:15), но так и завершили матч с одним-единственным попаданием в створ. А в последней атаке «Рубин» загубил едва ли не лучший свой шанс за всю игру.