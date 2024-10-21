Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»

12-й тур РПЛ завершён – определяем символическую сборную героев недели. В команду звёзд минувшего уикенда вошли игроки из шести клубов. Это представители «Краснодара», «Зенита», «Химок», «Факела», ЦСКА и «Оренбурга». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А главный тренер, конечно же, из «Краснодара». Знакомимся с лучшими из лучших.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В этом туре не было вратаря, который бы по-настоящему сверкнул и запомнился большим количеством сейвов. А лучший перформанс выдал, пожалуй, самый статусный голкипер российского чемпионата – из ЦСКА. Махачкалинское «Динамо» нанесло 15 ударов по воротам армейца, но ни один не потряс Акинфеева, от которого всё же потребовалась пара спасений.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

У «Зенита» сильно провели матч с «Акроном» оба бразильских фланговых защитника – Мантуан и Дуглас Сантос, заработавшие по 0+1. Казалось, больше шло даже от капитана, но в сборную тура мы решили включить Мантуана. Всё-таки сравниваем не игроков команды между собой, а претендентов на одну позицию из разных клубов. Густаво выделялся среди правых защитников. У него шесть из семи выигранных единоборств, три отбора, один перехват, два заработанных на себе фола, 90% точных передач и три паса под удар.

Густаво Мантуан Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Центральный защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Бразильский сменщик бывшего лидера обороны «Краснодара» Хуниора Алонсо держит высокий уровень с первого матча в РПЛ. Диего Коста внёс большой вклад и в сухую победу «быков» над «Спартаком», предотвратив гол соперника в самый нужный момент. Всего же у Диего Косты в этом матче пять выигранных единоборств из семи и 13 ценных оборонительных действий (по два отбора и заблокированных удара, один перехват и восемь выносов мяча).

Диего Коста Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Георгий Джикия («Химки»)

«Химки» не просто одержали победу над делившим первое место перед туром «Локомотивом», но ещё и ничего не дали сопернику создать в атаке. Настоящим лидером обороны подмосковной команды выглядел экс-капитан сборной России и «Спартака». У Джикии 11 важных оборонительных действий (семь выносов мяча, по два перехвата и заблокированных удара) и семь точных длинных передач, вдобавок с его «закидушки» началась первая голевая атака.

Георгий Джикия Фото: ФК «Химки»

Левый защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Очень солидную игру со «Спартаком» выдал и уругвайский левый защитник «Краснодара». Оласа вышел победителем почти из всех единоборств (10 из 11 выигранных) и совершил шесть отборов мяча – лучший показатель среди игроков обеих команд. Кроме того, Лукас заработал на себе четыре фола и достаточно уверенно выглядел на мяче, в частности сделал один пас под удар.

Лукас Оласа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Зелимхан Бакаев («Химки»)

Зелимхан Бакаев – самая яркая фигура в битве химчан с железнодорожниками. Арендованный у «Зенита» вингер стал автором обоих голов команды в ворота «Локомотива», идеально использовав ошибки Погостнова и Баринова. Всего же Зелимхан нанёс три удара по воротам Лантратова и, кроме того, запомнился парой полезных оборонительных действий.

Зелимхан Бакаев Фото: ФК «Химки»

Центральный полузащитник: Кевин Ленини («Краснодар»)

Игра легионера из Кабо-Верде – одно из самых больших откровений нынешнего сезона РПЛ. В матче со «Спартаком» Ленини не только забил классный победный гол, но и здорово закрыл центр поля, несмотря на то что с 10-й минуты «висел» на желтой карточке. Не давал разгуляться Барко и компании. А когда ошибался, то сам же и исправлялся. У Кевина 7 из 10 выигранных единоборств, по два отбора и выноса мяча, а ещё по паре ударов и обводок.

Кевин Ленини Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Клаудиньо («Зенит»)

Бразильский плеймейкер «Зенита» также стал одним из главных творцов разгромной победы чемпиона в Самаре. У Клаудиньо 104 касания мяча и две голевые передачи. Кроме того, полузащитник сине-бело-голубых нанёс шесть ударов по воротам «Акрона», три из которых пришлись в створ, совершил два отбора и один перехват.

Клаудиньо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Андрей Мостовой («Зенит»)

Вингер «Зенита» и сборной России как будто бы приходит в себя после затяжного спада – в Самаре Мостовой напомнил самого себя лучших образцов. Андрей стал автором первых двух голов в ворота «Акрона», после которых соперник был разбит. Стоит отметить также, что Мостовой выиграл семь из девяти единоборств, совершил три обводки и четыре отбора, отдал 90% точных передачи и сделал три паса под удар.

Андрей Мостовой Фото: ФК «Зенит»

Нападающий: Химми Марин («Оренбург»)

Дебют нового главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича не завершился поражением благодаря Марину. Именно на костариканце схватил удаление Костанца, а в концовке матча резвый форвард оформил дубль. В статистике Химми выделяются также две передачи под удар и участие в 10 единоборствах (чаще вступал в борьбу у хозяев только защитник Караташ).

Химми Марин Фото: ФК «Оренбург»

Нападающий: Алексей Каштанов («Факел»)

Феерическая волевая победа «Факела» над «Ахматом» в сражении аутсайдеров в Грозном – во многом заслуга новичка воронежцев Каштанова. Нападающий оформил дубль и стал автором победного гола команды Дмитрия Пятибратова. Этот матч Алексей завершил с тремя ударами, он поучаствовал в 17 единоборствах (второй лучший результат в команде) и помог даже в обороне – тремя выносами и одним отбором.

Алексей Каштанов Фото: ФК «Факел»

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

По итогам тура сразу несколько тренеров могли претендовать на «золотой планшет». Блестящие победы одержали Франк Артига из «Химок» и Дмитрий Пятибратов из «Факела», красиво спасся в своей дебютной игре во главе «Оренбурга» Владимир Слишкович. Но разгром «Спартака» в Москве, конечно, выделяется на общем фоне. «Краснодар» просто задавил соперника, который ещё недавно воспринимался как его конкурент. Российский тренер полностью переиграл серба Деяна Станковича.

Мурад Мусаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 12-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 12-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Из вратарей в 12-м туре больше и отметить-то некого. А вот полевых игроков, заслуживших включение в символическую сборную, можно найти ещё немало. Это, например, защитники Дуглас Сантос, Нино (оба – «Зенит»), Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва), Максим Осипенко («Ростов») и Дани Фернандес («Химки»), полузащитники Виктор Са («Краснодар») и Луис Чавес («Динамо» Москва), нападающие Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Босельи («Пари НН»), Евгений Марков («Факел»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо» Москва). Кого мы забыли? Пишите в комментариях!