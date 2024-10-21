«Барса» монструозна! У Левандовского уже неприличный отрыв в списке бомбардиров

На этом хорошие новости для Флика не заканчиваются, а «Севилье» эту игру нужно поскорее забыть.

«Барселона» с отличным настроением подходит к «класико». Если «Реал» в субботу выиграл весьма нервно, то каталонцы без проблем разобрались с «Севильей». Уже в первом тайме игра была сделана. Ещё одна хорошая новость – впервые почти за год Гави вышел на поле.

«Севилья» – самая грубая команда Ла Лиги – и 30 жёлтых, и четырёх красных нет ни у кого больше в нынешнем чемпионате Испании. И необязательный фол гостей в своей штрафной задал тон матчу. Роберт Левандовски с пенальти аккуратно покатил мяч в самый уголок – 1:0. Через пару минут Педри пробил практически в девятку с линии штрафной – 2:0.

Ну а третий гол снял вопросы о победителе. Рафинья явно бил с дальней дистанции, но получился ассист на Левандовского. Поляк едва заметным касанием подправил мяч в ворота. Игроки «Севильи» настаивали, что был офсайд, но повтор показал обратное.

Момент с голом Левандовского Фото: Кадр трансляции

Проблемы «Севильи» в первом тайме не ограничились тремя пропущенными голами (легко могло быть и больше). На 44-й минуте мышечную травму на ровном месте получил бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке, который является лидером этого сезона Ла Лиги по удачным обводкам. Показательно, что «Барселона» после повреждения соперника отдала мяч гостям, хотя перед травмой нигерийца не было такого, чтобы «Севилья» контролировала мяч. Правда, «Барса» вернула его моментально, не позволив перед этим сделать «Севилье» ни одного точного паса.

Во втором тайме «Барселона» не сбавляла напор. Ламин Ямаль изящно закрутил внешней стороной стопы в девятку, но спас вратарь. Затем Рафинья пробил рядом со штангой, а в следующей атаке продемонстрировал рискованный финт, который грозил опасной контратакой. О бразильце говорят меньше, чем о Ямале, однако Рафинья выполняет не менее важную роль в успехах «Барсы». При этом выходя на непривычных позициях.

Рафинья контролирует мяч Фото: Alex Caparros/Getty Images

На 66-й минуте тренер «Барселоны» снял с игры лидеров – Рафинью и Левандовского, у которого уже 12 голов в этом сезоне Ла Лиги. У ближайших преследователей не больше шести! Отдых ключевым игрокам пригодится, потому что в среду «Барселона» примет на своём поле «Баварию» в Лиге чемпионов. А замены «Севильи» выглядели, наоборот, грустно. Сусо пришлось выходить на поле из-за травмы партнёра, а потом он сам получил повреждение и попросил замену. Один из самых неприятных матчей «Севильи» за долгое время.

У «Барсы» во втором тайме должен был забивать Ансу Фати, но пробил прямо в руки вратарю после шикарного навеса Педри. А вот вышедший на замену Пабло Торре из чуть более сложной ситуации забил. Пускай даже не обошлось без рикошета от защитника.

Педри надевает капитанскую повязку на руку Гави во время замены Фото: David Ramos/Getty Images

Важное событие в матче – выход на поле Гави спустя 349 дней после травмы «крестов». На 83-й минуте его встречали стоячими аплодисментами и болельщики, и футболисты. Судя по реакции трибун, это событие порадовало зрителей не меньше, чем один из голов. Гави получил капитанскую повязку и, само собой, первым же делом сфолил.

В конце матча команды обменялись голами. Мяч «Севильи» на 87-й минуте – единственный удар в створ по воротам «Барсы». Ну а 21-летний Торре оформил дубль после выхода на замену, хотя парень явно навешивал, а не бил. Три очка отрыва от «Реала» остаются в силе.