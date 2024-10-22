«Монако» летит в плей-офф Лиги чемпионов! Новое испытание — чемпион Сербии. LIVE
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«Црвена Звезда» наполнена знакомыми именами.
Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов – «Монако» примет «Црвену Звезду».
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это могла быть дуэль российских полузащитников Александра Головина и Егора Пруцева, но второй на выходных получил травму. Однако сербский клуб – совсем не чужой для российской аудитории, ведь в его составе, помимо Пруцева, есть ещё пять экс-футболистов РПЛ.
Монегаски – безусловный фаворит встречи. Они и играют дома, и в предыдущих турах смотрелись неплохо: сначала сенсационно победили «Барселону», а затем оформили 2:2 с загребским «Динамо». Получается, второй матч подряд у команды Ади Хюттера соперник с Балкан.
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