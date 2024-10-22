Ремейк финала Лиги чемпионов! «Реал» и «Боруссия» играют на «Бернабеу». LIVE

А такой уж ли безоговорочный фаворит команда Карло Анчелотти?

Сегодня, 22 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов – «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет дортмундскую «Боруссию»! Это прямо-таки ремейк финала-2024.

В памяти ещё свежи воспоминания финала ЛЧ-2023/2024. «Реал» разобрался с «Боруссией» в своём стиле: до перерыва смотрелся невыразительно, а во втором тайме включил свою магию и одержал победу. Однако сейчас мадридцы не в лучшей форме: к некоторым лидерам есть вопросы, победы добываются не сказать чтобы на одном дыхании, а в предыдущем туре команда Карло Анчелотти так вообще сенсационно уступила «Лиллю» (0:1).

У «Дортмунда» тоже не всё хорошо: в Лиге чемпионов сплошь победы, а вот в Бундеслиге команду Нури Шахина штормит и колбасит. Так что это даже интересно, как команды справятся со своими проблемами и какие сюрпризы преподнесут друг другу опытный топ-тренер и начинающий специалист.

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