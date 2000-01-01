Огненный перформанс фанатов в Италии
Фанаты устроили по-настоящему огненный перформанс на матче «Бари» и «Катандзаро» (1:1) в Серии B. Кажется, такой поддержке могут позавидовать футболисты из топ-лиг!
Огненный перформанс фанатов в матче Серии B. Видео
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