«Мы теряем спортивную составляющую». Может, в Кубке России пора уже что-то поменять?

Групповой этап Кубка России практически завершён. И сейчас там, по сути, нет интриги. К матчам последнего тура (где по задумке она, наверное, ещё должна быть) некоторым осталось зафиксировать свои места в таблице. Мы точно знаем, кто выходит в плей-офф и кто вылетает. Уже примерно представляем, кто и с кем сыграет в следующей стадии. Интерес минимальный. И вряд ли это хорошо для массовой аудитории.

Давайте к примерам.

В группе А уже всё решилось

Кубок России. Группа А

После пяти туров «Спартак» гарантировал себе первое место. Так что на последнюю встречу с махачкалинским «Динамо» можно выпускать хоть детей. На результат точно по барабану. Также мы знаем, что со второго и третьего мест в плей-офф выйдут динамовцы из Москвы и Махачкалы. Команда Марцела Лички в последнем туре поедет в Самару, где сыграет с «Крыльями Советов», у которых тоже нет никакого повода напрягаться. Они уже вылетели. А самое интересное – ещё не придуман универсальный рецепт в вопросе более выгодного места. Кто-то скажет, что лучше занять второе и попасть в плей-офф Пути РПЛ (с правом на ошибку), кто-то – что в Путь Регионов (где более предсказуемый и суровый формат, зато полегче и разнообразнее соперники).

Группе B вообще можно не собираться

Кубок России. Группа B

И правда — какой смысл в матчах, которые ничего не определят? Ладно, у двух «Динамо» ещё есть хоть какая-то мотивация. Здесь же она отсутствует совершенно. Позиции команд в таблице вне зависимости от результата никак не изменятся. Разве что можно поискать стимул за счёт внутренних достижений: «Локомотив», например, может пройти групповой этап с шестью победами. Однако почему-то кажется, что Михаил Галактионов скорее отказался бы от неудобной поездки к «Ростову», чем иметь такую статистику.

Группа С – единственная, где ещё хотя бы что-то может измениться

Кубок России. Группа С

Нет, здесь тоже определены три команды, которые вышли в плей-офф. Просто они не до конца расставились по местам. Самая простая задача у «Краснодара» – он играет с «Пари НН», которому ничего не нужно: победа гарантирует место в верхней части сетки. «Ахмат» и ЦСКА тоже уже в плей-офф. Просто пока непонятно, в каком статусе. Хотя армейцы вряд ли захотят оказаться на третьей строчке.

В группе D остались формальности

Кубок России. Группа D

«Акрон» и «Рубин» в Самаре должны решить, кто займёт второе место, а кто – третье. Но, опять же, второе место, вероятно, даст выход на «Краснодар» или ЦСКА в 1/4 финала. Хотя можно уступить и спуститься в нижнюю часть сетки. Может, проще будет сразу начать там. Так что непонятно, кому ещё второе место нужно больше. «Зенит» уверенно первый, «Факел» – убедительно мимо плей-офф.

Ещё один интересный момент этих матчей — разное время начала. Например, махачкалинское «Динамо» играет со «Спартаком» сегодня, 21 октября. А московское — в Самаре через два дня. Если Махачкала проиграет команде Станковича, то мотивация у их клубных тёзок резко станет нулевой. Так как они тогда гарантируют себе второе место и в Самару смогут отправить шестой состав.

Похожая ситуация в группе С: ЦСКА играет во вторник, а «Краснодар» в среду. Поэтому «быки» уже будут понимать, какой результат для них наиболее приемлем. Кто-то даже скажет, что эта история показывает отсутствие спортивного принципа. Ведь логичнее было бы начинать матчи последнего тура в одно время. Однако, по информации «Чемпионата», клубы сами согласились с тем, что из-за сложностей с переездами это сделать почти невозможно. Либо пришлось бы жертвовать днями подготовки: в случае одинакового начала матча у кого-то было бы больше времени на отдых, а у кого-то — меньше после последнего и перед следующим туром РПЛ.

«В данном случае мы идём навстречу клубам со сложной логистикой и командам, которые проводят выездные матчи в городах с закрытыми аэропортами», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникации РФС.

Нынешний формат розыгрыша мы наблюдаем уже третий сезон. И у него по-прежнему немало критиков. Недавно, например, выступил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, отметивший, что у турнира на групповом этапе практически нет спортивной составляющей.

Георгий Черданцев комментатор «Матч ТВ» «Мне не нравится этот формат Кубка. Понятно, что нужны дополнительные матчи. Это вторые, даже третьи составы. «Спартак» уже вышел дальше. Вот 5-6-й туры каким составом он будет играть? Пятым, шестым? Мы теряем спортивную составляющую. Я против этой американщины, когда команды играют по 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема».

В разное время формат по разным причинам критиковали Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Александр Мостовой и некоторые действующие футболисты, которые не особо его понимали. Сейчас ясности чуть больше, но никто не даёт ответа на главный вопрос – почему Кубок России, по сути, превратился в Кубок РПЛ?

То есть на стадии плей-офф мы увидим 12 команд из высшего дивизиона. И только четыре – из остальных. И эти четыре команды будут заранее в нижней части сетки и после первого же поражения покинут турнир. Не слишком справедливый механизм с учётом того, что это всё-таки общероссийский турнир.

Понятно, что у РФС есть аргументы – нынешний формат удалось продать за серьёзные деньги. Победитель группы, например, получает около 80 млн рублей в зависимости от количества набранных очков. Каждый следующий проход в плей-офф увеличивает заработок. Так что выиграть трофей не только престижно, но и финансово выгодно. И не факт, что на другой формат коммерческие партнёры согласились бы тратиться в таком же объёме.

Но разве не было бы интереснее, например, добавить в пул клубов РПЛ лучших из Первой лиги? Или даже из Второй. И придумать разделение на такие группы, чтобы турнир действительно стал всероссийским? Чтобы топы, например, хоть раз скатались куда-то в Сибирь или на Дальний Восток. Для провинциального города, уверен, это будет праздник. А в условной Самаре те же «Зенит» и «Спартак» уже не вызывают такого интереса.

Конечно, реформа Кубка России требует большой работы. И отказываться от уже имеющегося проекта, который к тому же выгоден элитным клубам, мало кому хочется. Впрочем, может, иногда нужно подумать не только о себе, но и об остальных?

И сделать Кубок России действительно интересным, а главное – национальным.

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