«Мы теряем спортивную составляющую». Может, в Кубке России пора уже что-то поменять?

Групповой этап Кубка России практически завершён. И сейчас там, по сути, нет интриги. К матчам последнего тура (где по задумке она, наверное, ещё должна быть) некоторым осталось зафиксировать свои места в таблице. Мы точно знаем, кто выходит в плей-офф и кто вылетает. Уже примерно представляем, кто и с кем сыграет в следующей стадии. Интерес минимальный. И вряд ли это хорошо для массовой аудитории.
Давайте к примерам.
В группе А уже всё решилось
Кубок России. Группа А
После пяти туров «Спартак» гарантировал себе первое место. Так что на последнюю встречу с махачкалинским «Динамо» можно выпускать хоть детей. На результат точно по барабану. Также мы знаем, что со второго и третьего мест в плей-офф выйдут динамовцы из Москвы и Махачкалы. Команда Марцела Лички в последнем туре поедет в Самару, где сыграет с «Крыльями Советов», у которых тоже нет никакого повода напрягаться. Они уже вылетели. А самое интересное – ещё не придуман универсальный рецепт в вопросе более выгодного места. Кто-то скажет, что лучше занять второе и попасть в плей-офф Пути РПЛ (с правом на ошибку), кто-то – что в Путь Регионов (где более предсказуемый и суровый формат, зато полегче и разнообразнее соперники).
Группе B вообще можно не собираться
Кубок России. Группа B
И правда — какой смысл в матчах, которые ничего не определят? Ладно, у двух «Динамо» ещё есть хоть какая-то мотивация. Здесь же она отсутствует совершенно. Позиции команд в таблице вне зависимости от результата никак не изменятся. Разве что можно поискать стимул за счёт внутренних достижений: «Локомотив», например, может пройти групповой этап с шестью победами. Однако почему-то кажется, что Михаил Галактионов скорее отказался бы от неудобной поездки к «Ростову», чем иметь такую статистику.
Группа С – единственная, где ещё хотя бы что-то может измениться
Кубок России. Группа С
Нет, здесь тоже определены три команды, которые вышли в плей-офф. Просто они не до конца расставились по местам. Самая простая задача у «Краснодара» – он играет с «Пари НН», которому ничего не нужно: победа гарантирует место в верхней части сетки. «Ахмат» и ЦСКА тоже уже в плей-офф. Просто пока непонятно, в каком статусе. Хотя армейцы вряд ли захотят оказаться на третьей строчке.
В группе D остались формальности
Кубок России. Группа D
«Акрон» и «Рубин» в Самаре должны решить, кто займёт второе место, а кто – третье. Но, опять же, второе место, вероятно, даст выход на «Краснодар» или ЦСКА в 1/4 финала. Хотя можно уступить и спуститься в нижнюю часть сетки. Может, проще будет сразу начать там. Так что непонятно, кому ещё второе место нужно больше. «Зенит» уверенно первый, «Факел» – убедительно мимо плей-офф.
Ещё один интересный момент этих матчей — разное время начала. Например, махачкалинское «Динамо» играет со «Спартаком» сегодня, 21 октября. А московское — в Самаре через два дня. Если Махачкала проиграет команде Станковича, то мотивация у их клубных тёзок резко станет нулевой. Так как они тогда гарантируют себе второе место и в Самару смогут отправить шестой состав.
Похожая ситуация в группе С: ЦСКА играет во вторник, а «Краснодар» в среду. Поэтому «быки» уже будут понимать, какой результат для них наиболее приемлем. Кто-то даже скажет, что эта история показывает отсутствие спортивного принципа. Ведь логичнее было бы начинать матчи последнего тура в одно время. Однако, по информации «Чемпионата», клубы сами согласились с тем, что из-за сложностей с переездами это сделать почти невозможно. Либо пришлось бы жертвовать днями подготовки: в случае одинакового начала матча у кого-то было бы больше времени на отдых, а у кого-то — меньше после последнего и перед следующим туром РПЛ.
«В данном случае мы идём навстречу клубам со сложной логистикой и командам, которые проводят выездные матчи в городах с закрытыми аэропортами», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникации РФС.
Нынешний формат розыгрыша мы наблюдаем уже третий сезон. И у него по-прежнему немало критиков. Недавно, например, выступил комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, отметивший, что у турнира на групповом этапе практически нет спортивной составляющей.
«Мне не нравится этот формат Кубка. Понятно, что нужны дополнительные матчи. Это вторые, даже третьи составы. «Спартак» уже вышел дальше. Вот 5-6-й туры каким составом он будет играть? Пятым, шестым? Мы теряем спортивную составляющую. Я против этой американщины, когда команды играют по 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема».
В разное время формат по разным причинам критиковали Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Александр Мостовой и некоторые действующие футболисты, которые не особо его понимали. Сейчас ясности чуть больше, но никто не даёт ответа на главный вопрос – почему Кубок России, по сути, превратился в Кубок РПЛ?
То есть на стадии плей-офф мы увидим 12 команд из высшего дивизиона. И только четыре – из остальных. И эти четыре команды будут заранее в нижней части сетки и после первого же поражения покинут турнир. Не слишком справедливый механизм с учётом того, что это всё-таки общероссийский турнир.
Понятно, что у РФС есть аргументы – нынешний формат удалось продать за серьёзные деньги. Победитель группы, например, получает около 80 млн рублей в зависимости от количества набранных очков. Каждый следующий проход в плей-офф увеличивает заработок. Так что выиграть трофей не только престижно, но и финансово выгодно. И не факт, что на другой формат коммерческие партнёры согласились бы тратиться в таком же объёме.
Но разве не было бы интереснее, например, добавить в пул клубов РПЛ лучших из Первой лиги? Или даже из Второй. И придумать разделение на такие группы, чтобы турнир действительно стал всероссийским? Чтобы топы, например, хоть раз скатались куда-то в Сибирь или на Дальний Восток. Для провинциального города, уверен, это будет праздник. А в условной Самаре те же «Зенит» и «Спартак» уже не вызывают такого интереса.
Конечно, реформа Кубка России требует большой работы. И отказываться от уже имеющегося проекта, который к тому же выгоден элитным клубам, мало кому хочется. Впрочем, может, иногда нужно подумать не только о себе, но и об остальных?
И сделать Кубок России действительно интересным, а главное – национальным.
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