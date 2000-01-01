Безумная концовка матча от польского футболиста
Защитник польского «Ракува» стал безумным героем выходных. Матей Родин с 90+10-й по 90+14-ю минуту умудрился дважды забить и дважды получить жёлтую карточку за празднование!
Бессмысленное празднование
Родин появился на поле на 82-й минуте в матче с «Погонью», когда счёт на табло был 0:0. На последней добавленной минуте Матей забил гол, а потом сразу получил жёлтую карточку, так как во время празднования снял футболку.
Решающий мяч
Забитый мяч на 90+10-й минуте мог стать победным для «Ракува», но после долгого просмотра VAR гол отменили. Команда не отчаялась, как и Родин. На 90+13-й минуте он забил ещё один гол, который в этот раз был засчитан.
Героическая победа
На эмоциях Матей вновь снял футболку, за что получил вторую жёлтую от арбитра и был удалён с поля. К счастью, «Ракув» додержался до конца игры, одержав победу (1:0).
Футболист устроил сумасшествие в концовке матча. Он забил два гола и удалился за 4 минуты
Читайте также
Огненный перформанс фанатов в Италии. Видео
Зря он пафосно отмечал гол. Соперник всё испортил
Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа
Нани отобрал футболку у болельщика. Дело в полиции
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона
«Барса» сыграет с «Реалом» в особой форме
Полный список номинантов на Golden Boy — 2024
Болеть за «Шинник» прилетел только один фанат
Грилиш проспорил Тренту £ 500
Президент Бразилии ошарашил идеей насчёт сборной
Эндрик раздаёт автографы, играя на телефоне. Видео
Подольски красиво завершил игровую карьеру
Мбаппе хотят лишить капитанской повязки в сборной
Родри и Карвахаля тепло встретили в сборной. Фото
Испанская команда выиграла «Золотой огурец»
Рум-тур по дому Криштиану Роналду в Англии. Видео