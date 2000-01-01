Футболист устроил сумасшествие в концовке матча. Он забил два гола и удалился за 4 минуты

Решающий мяч

Забитый мяч на 90+10-й минуте мог стать победным для «Ракува», но после долгого просмотра VAR гол отменили. Команда не отчаялась, как и Родин. На 90+13-й минуте он забил ещё один гол, который в этот раз был засчитан.