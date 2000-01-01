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Безумная концовка матча от польского футболиста
Безумная концовка матча от польского футболиста
Защитник польского «Ракува» стал безумным героем выходных. Матей Родин с 90+10-й по 90+14-ю минуту умудрился дважды забить и дважды получить жёлтую карточку за празднование!
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Бессмысленное празднование
Бессмысленное празднование
Родин появился на поле на 82-й минуте в матче с «Погонью», когда счёт на табло был 0:0. На последней добавленной минуте Матей забил гол, а потом сразу получил жёлтую карточку, так как во время празднования снял футболку.
Решающий мяч
Решающий мяч
Забитый мяч на 90+10-й минуте мог стать победным для «Ракува», но после долгого просмотра VAR гол отменили. Команда не отчаялась, как и Родин. На 90+13-й минуте он забил ещё один гол, который в этот раз был засчитан.
Героическая победа
Героическая победа
На эмоциях Матей вновь снял футболку, за что получил вторую жёлтую от арбитра и был удалён с поля. К счастью, «Ракув» додержался до конца игры, одержав победу (1:0).
Футболист устроил сумасшествие в концовке матча. Он забил два гола и удалился за 4 минуты
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