Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне во время матча
Фанат «ПСЖ» решил совместить приятное с полезным во время просмотра матча. Болельщик привёл на игру со «Страсбургом» (4:2) барбера, чтобы обновить стрижку и бороду прямо на трибуне!
Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне прямо во время матча. Видео
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