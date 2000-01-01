Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне прямо во время матча. Видео

Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне во время матча

Фанат «ПСЖ» решил совместить приятное с полезным во время просмотра матча. Болельщик привёл на игру со «Страсбургом» (4:2) барбера, чтобы обновить стрижку и бороду прямо на трибуне!