Команда из Монголии выдала худший старт сезона в истории высших футбольных лиг

Ужасная серия

В прошлом сезоне «‌‎Тув Азарганууд» был середняком, но в этом у команды не пошло. После девяти туров клуб идёт с разницей мячей 2:111. Самым минимальным поражением команды был технарь за недобор состава — 0:4.