Худший старт сезона в истории футбола
Вряд ли вы следите за футболом в Монголии, но и там происходит кое-что интересное. «Тув Азарганууд» выдал худший старт в истории высших лиг. Статистика команды после девяти туров — настоящий ужас!
Ужасная серия
В прошлом сезоне «Тув Азарганууд» был середняком, но в этом у команды не пошло. После девяти туров клуб идёт с разницей мячей 2:111. Самым минимальным поражением команды был технарь за недобор состава — 0:4.
Главная проблема
Проблемы «Тув Азарганууда» легко объяснимы. Команда с трудом набирает состав на матчи: часто на скамейке сидят всего два-четыре человека, а на поле выходят юные футболисты и подростки.
Команда из Монголии выдала худший старт сезона в истории высших футбольных лиг
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