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Расписание спортивных матчей 22 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, «Реал» — «Боруссия» в ЛЧ и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 октября
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Футбольное 22 октября: «Монако» — «Црвена Звезда», «Арсенал» — «Шахтёр», «ПСЖ» — ПСВ, ЦСКА — «Ахмат». Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏒2:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько забьёт Никита Кучеров?

Матчи «Торонто» и «Тампы» в последнее время проходят с повышенным нервом, повлияло на это несколько горячих встреч в плей-офф. «Тампа» к тому же уверенно начала регулярку: Василевский обретает себя после не совсем удачного сезона, а Кучеров продолжает жечь. Правда, теперь Никита преимущественно выступает в роли наконечника, а не ассистента. У «листьев» же начинает заводиться Остон Мэттьюс, который провалил старт сезона. Кто из снайперов выиграет личную дуэль?

Дубль Кучерова в последнем матче:
Кучеров — лучший снайпер сезона НХЛ прямо сейчас! Забил «Вегасу» необычный победный гол
Видео
Кучеров — лучший снайпер сезона НХЛ прямо сейчас! Забил «Вегасу» необычный победный гол

⚽️ 16:15: «Факел» — «Зенит», Кубок России, группа D, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Факел» запрыгнет в Путь регионов?

«Зенит» уже обеспечил себе выход в Путь РПЛ плей-офф Кубка. А вот «Факел» борется за попадание в нижнюю сетку. Для этого нужно обыграть в 6-м туре «Зенит» и ждать поражения «Рубина» во встрече с «Акроном». Петербуржцы наверняка выйдут на поле смешанным составом, что увеличивает шансы для «Факела». Получится пробраться в Путь регионов?

Игроки «Факела» и «Зенита» попали в сборную 12-го тура РПЛ:
Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»
Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли третью победу подряд «Сочи»?

Сочинцев недавно сотряс скандал, выходящий за пределы ледовой площадки — легионер команды просто взял и сбежал в Швейцарию. Но отряд потери бойца не заметил — в последнем матче подопечные Зубова выиграли у ЦСКА первый раз за 25 встреч. Уфимцы, скамейка которых необыкновенно коротка, после бодрого начала сезона попали в небольшой кризис — из шести матчей «Салават» проиграл четыре. Поговаривают, что связано это с задержкой заработной платы, смогут ли уфимцы забыть об этом и порадовать болельщиков?

Комментарий КХЛ по поводу задержки зарплаты в Уфе:
В КХЛ прокомментировали ситуацию с задолженностями по зарплатам в «Салавате Юлаеве»

⚽️ 18:30: «Монако» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 19:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» приблизится к плей-офф?

«Монако» рассчитывает выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В 1-м туре монегаски обыграли «Барселону», а затем увезли ничью из Хорватии с «Динамо» (2:2). Теперь команда Ади Хюттера примет дома «Црвену Звезду». Чемпионы Сербии уступили в двух стартовых турах. Есть большая вероятность, что белградцы проиграют и «Монако». Или всё же «Звезда» навяжет борьбу?

Головин превращается в легенду «Монако»:
Головин вошёл в топ-5 «гвардейцев» «Монако» в Лиге 1 в XXI веке, опередив Фабиньо

⚽️ 19:45: «Динамо» Махачкала — «Спартак» Москва, Кубок России, группа A, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: махачкалинцы окажутся в верхней сетке плей-офф?

«Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе Кубка. А вот махачкалинское «Динамо» бьётся с московскими одноклубниками за вторую строчку и верхнюю сетку. С учётом нынешней формы москвичей, у бело-голубых есть отличные шансы забрать домашнюю победу в 6-м туре. Правда, не всё зависит от клуба из Дагестана: нужно, чтобы московское «Динамо» потеряло очки с «Крыльями Советов».

В последней встрече РПЛ «Спартак» разобрали дома:
«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!
«Спартак» был беспомощен. Ещё одна мощнейшая заявка «Краснодара» на титул!

⚽️ 20:45: ЦСКА — «Ахмат», Кубок России, группа C, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто займёт первое место в группе?

В чемпионате России «Ахмат» не одержал ни одной победы. Зато в Кубке грозненцы бьются за выход в верхнюю сетку. Команда Сергея Ташуева занимает второе место перед решающим туром. У «Ахмата» и «Краснодара» по девять очков, у ЦСКА — 11. Команды могут расположиться на всех трёх местах по итогам шести туров. Всё зависит от очного матча ЦСКА и «Ахмата», а также от встречи «Краснодара» с «Пари НН». Кто отправится в Путь РПЛ, а кто — в Путь регионов? ЦСКА и «Ахмат» узнают своё будущее уже во вторник вечером.

Пьянич — не самый старый дебютант РПЛ:
Дебют в РПЛ в 34 года — не предел. В XXI были 8 новичков лиги старше Пьянича
Дебют в РПЛ в 34 года — не предел. В XXI были 8 новичков лиги старше Пьянича

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Шахтёр», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: испытает ли «Арсенал» проблемы в ЛЧ?

«Арсенал» на старте ЛЧ сыграл вничью с «Аталантой», но затем уверенно разобрался с «ПСЖ». Команда Микеля Артеты — одна из фаворитов турнира. И соперников уровня украинского «Шахтёра» обязана обыгрывать без напряжения. Тем более что встреча состоится в Лондоне. Ждём голевое шоу от «Арсенала»?

Первое поражение в АПЛ пришло к «Арсеналу» неожиданно:
«Арсенал» провалился в самый неожиданный момент. Но это не единственная плохая новость
«Арсенал» провалился в самый неожиданный момент. Но это не единственная плохая новость

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторение финала ЛЧ-2023/2024

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» разыгрывали трофей Лиги чемпионов в июне 2024-го. Теперь команды встретятся снова — уже в общем этапе ЛЧ-2024/2025. У обеих команд есть игровые проблемы. Но всё же «Реал» — фаворит пары. Тем более что встреча пройдёт в Мадриде. Да и в прошлом туре «Реал» уступил «Лиллю». Нужно реабилитироваться перед болельщиками, а также включаться в борьбу за место в топ-8.

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⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «ПСВ Эйндховен», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» разберётся с ПСВ после поражения от «Арсенала»?

«ПСЖ» проводит не самый стабильный сезон. После ухода Килиана Мбаппе атака команды ослабла, что приводит к проблемам во встречах с не самыми сильными соперниками. В прошлом туре ЛЧ команда Луиса Энрике уступила «Арсеналу». В активе парижан три очка после двух туров. Чтобы надеяться на место в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, «ПСЖ» необходимо побеждать ПСВ.

В Париже верят в Луиса Энрике:
Луис Энрике близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2027 года — Mundo Deportivo
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