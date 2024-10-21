Топ-матчи вторника: «Зенит» и «Спартак» в Кубке России, «Реал» — «Боруссия» в ЛЧ и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏒2:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 октября 2024, вторник. 02:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько забьёт Никита Кучеров?

Матчи «Торонто» и «Тампы» в последнее время проходят с повышенным нервом, повлияло на это несколько горячих встреч в плей-офф. «Тампа» к тому же уверенно начала регулярку: Василевский обретает себя после не совсем удачного сезона, а Кучеров продолжает жечь. Правда, теперь Никита преимущественно выступает в роли наконечника, а не ассистента. У «листьев» же начинает заводиться Остон Мэттьюс, который провалил старт сезона. Кто из снайперов выиграет личную дуэль?

⚽️ 16:15: «Факел» — «Зенит», Кубок России, группа D, 6-й тур

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Интрига: «Факел» запрыгнет в Путь регионов?

«Зенит» уже обеспечил себе выход в Путь РПЛ плей-офф Кубка. А вот «Факел» борется за попадание в нижнюю сетку. Для этого нужно обыграть в 6-м туре «Зенит» и ждать поражения «Рубина» во встрече с «Акроном». Петербуржцы наверняка выйдут на поле смешанным составом, что увеличивает шансы для «Факела». Получится пробраться в Путь регионов?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли третью победу подряд «Сочи»?

Сочинцев недавно сотряс скандал, выходящий за пределы ледовой площадки — легионер команды просто взял и сбежал в Швейцарию. Но отряд потери бойца не заметил — в последнем матче подопечные Зубова выиграли у ЦСКА первый раз за 25 встреч. Уфимцы, скамейка которых необыкновенно коротка, после бодрого начала сезона попали в небольшой кризис — из шести матчей «Салават» проиграл четыре. Поговаривают, что связано это с задержкой заработной платы, смогут ли уфимцы забыть об этом и порадовать болельщиков?

Комментарий КХЛ по поводу задержки зарплаты в Уфе: В КХЛ прокомментировали ситуацию с задолженностями по зарплатам в «Салавате Юлаеве»

⚽️ 18:30: «Монако» — «Црвена Звезда», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

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Интрига: «Монако» приблизится к плей-офф?

«Монако» рассчитывает выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В 1-м туре монегаски обыграли «Барселону», а затем увезли ничью из Хорватии с «Динамо» (2:2). Теперь команда Ади Хюттера примет дома «Црвену Звезду». Чемпионы Сербии уступили в двух стартовых турах. Есть большая вероятность, что белградцы проиграют и «Монако». Или всё же «Звезда» навяжет борьбу?

⚽️ 19:45: «Динамо» Махачкала — «Спартак» Москва, Кубок России, группа A, 6-й тур

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Интрига: махачкалинцы окажутся в верхней сетке плей-офф?

«Спартак» уже обеспечил себе первое место в группе Кубка. А вот махачкалинское «Динамо» бьётся с московскими одноклубниками за вторую строчку и верхнюю сетку. С учётом нынешней формы москвичей, у бело-голубых есть отличные шансы забрать домашнюю победу в 6-м туре. Правда, не всё зависит от клуба из Дагестана: нужно, чтобы московское «Динамо» потеряло очки с «Крыльями Советов».

⚽️ 20:45: ЦСКА — «Ахмат», Кубок России, группа C, 6-й тур

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Интрига: кто займёт первое место в группе?

В чемпионате России «Ахмат» не одержал ни одной победы. Зато в Кубке грозненцы бьются за выход в верхнюю сетку. Команда Сергея Ташуева занимает второе место перед решающим туром. У «Ахмата» и «Краснодара» по девять очков, у ЦСКА — 11. Команды могут расположиться на всех трёх местах по итогам шести туров. Всё зависит от очного матча ЦСКА и «Ахмата», а также от встречи «Краснодара» с «Пари НН». Кто отправится в Путь РПЛ, а кто — в Путь регионов? ЦСКА и «Ахмат» узнают своё будущее уже во вторник вечером.

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Шахтёр», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

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Интрига: испытает ли «Арсенал» проблемы в ЛЧ?

«Арсенал» на старте ЛЧ сыграл вничью с «Аталантой», но затем уверенно разобрался с «ПСЖ». Команда Микеля Артеты — одна из фаворитов турнира. И соперников уровня украинского «Шахтёра» обязана обыгрывать без напряжения. Тем более что встреча состоится в Лондоне. Ждём голевое шоу от «Арсенала»?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

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Интрига: повторение финала ЛЧ-2023/2024

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» разыгрывали трофей Лиги чемпионов в июне 2024-го. Теперь команды встретятся снова — уже в общем этапе ЛЧ-2024/2025. У обеих команд есть игровые проблемы. Но всё же «Реал» — фаворит пары. Тем более что встреча пройдёт в Мадриде. Да и в прошлом туре «Реал» уступил «Лиллю». Нужно реабилитироваться перед болельщиками, а также включаться в борьбу за место в топ-8.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «ПСВ Эйндховен», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

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Интрига: «ПСЖ» разберётся с ПСВ после поражения от «Арсенала»?

«ПСЖ» проводит не самый стабильный сезон. После ухода Килиана Мбаппе атака команды ослабла, что приводит к проблемам во встречах с не самыми сильными соперниками. В прошлом туре ЛЧ команда Луиса Энрике уступила «Арсеналу». В активе парижан три очка после двух туров. Чтобы надеяться на место в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, «ПСЖ» необходимо побеждать ПСВ.