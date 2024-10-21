Всё о гражданстве России для Дугласа Сантоса. Что со сборной и легионерством в «Зените»?

Дуглас Сантос пока не стал гражданином РФ. Для этого осталось соблюсти несколько формальностей. Сегодня вышел указ Владимира Путина о «приёме в гражданство», где появилась фамилия капитана «Зенита».

Первым об этом сообщил журналист Иван Карпов. Он заявил, что Дуглас сможет выступать за сборную России и перестанет считаться легионером в РПЛ. Позже его слова опроверг спортивный юрист Михаил Прокопец, отметив, что получение паспорта не равно смене спортивного гражданства, которая, с его изначальных слов, была невозможна. Однако позже Прокопец признал ошибку. И сообщил, что футболист всё-таки сможет перестать быть легионером в России.

Как Сантос решился на смену гражданства?

По информации «Чемпионата», в «Зените» ещё летом предложили Дугласу подумать о получении российского паспорта. Как раз в тот период исполнилось пять лет трансферу игрока в клуб и, соответственно, его проживанию в России. Этот факт и открывал юридические перспективы получить не только паспорт, но и поменять спортивное гражданство.

Дуглас обдумал предложение и согласился. Во-первых, из-за бюрократических удобств, ведь не нужно будет заморачиваться с рабочей визой и прочими моментами. Во-вторых, он хорошо понимал, что может помочь клубу, если перестанет быть легионером. Параллельно «Зенит» предложил ему новый контракт до 2028 года — наверняка связанные истории.

Дуглас Сантос Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Так и когда Сантос перестанет быть легионером?

Это самый актуальный вопрос. Важно понимать: указ президента не сделал игрока гражданином России автоматически. Он станет таковым только после получения паспорта — а на это точно потребуется несколько недель. Предположим, Дуглас получит его к середине ноября. Но исключено, что он сразу перестанет быть легионером.

Ведь РФС и «Зенит» предстоит проконсультироваться с ФИФА по поводу смены игроком уже спортивного гражданства. Клуб уже объявил об этом. Однако, по нашей информации, речь может идти о нескольких месяцах работы. Так что при самом оптимистичном стечении обстоятельств Дуглас перестанет быть легионером на поле (но в любом случае останется таковым в заявке) к весне следующего года.

А что насчёт сборной России?

В случае смены спортивного гражданства Дуглас может попасть и в сборную России. Но едва ли этот шаг — главная мотивация для 30-летнего игрока. Да и Валерий Карпин пока никак не отреагировал на эти новости. Вернее, у тренера спросили об этом, но его отношение выразилось в двух словах: «Пока никак».

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом важно помнить принцип главного тренера — он не видит большого смысла в вызове игроков старше 30 лет (хотя и здесь есть исключения). Дугласу в марте исполнится 31.

А кто-то, кроме «Зенита», предлагает иностранцам поменять гражданство?

Так уж получилось, что в последние несколько лет «Зенит» — чуть ли не единственный клуб, который действительно занимается этим вопросом. В 2023-м гражданами России стали Малком и Клаудиньо, хоть второй сейчас и считается легионером в заявке и на поле. Любопытно, что в тот же период документы на Квинси Промеса отправлял «Спартак» (трое футболистов даже были в одном списке), но Министерство спорта отказало в рассмотрении вопроса из-за того, что у игрока на тот момент уже было две судимости в Нидерландах.

Малком и Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Год назад тогдашний спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что три игрока клуба хотят получить российское гражданство — Перес, Мансилья и Вера. Но с того момента информации о прогрессе в вопросе не было.