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Спартак — Краснодар, Химки — Локомотив, Акрон — Зенит, Рубин — Динамо, ЦСКА: разбор судейства 12-го тура РПЛ, ошибки

«Теперь за такие моменты решили давать пенальти». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ
Михаил Рождественский
Разбор судейства 12-го тура РПЛ
Аудио-версия:
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Экспертиза Игоря Федотова.

12-й тур многие ждали из-за конкретного матча. Пока лучшая команда сезона — «Краснодар» — ехала в гости к непредсказуемому и нестабильному «Спартаку». Пускай на поле серьёзной борьбы не получилось, для арбитров это было особое испытание. Спойлер: они с ним справились. А что насчёт остальных?

Специально для «Чемпионата» судейство в 12-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
Разбор судейства в предыдущем туре РПЛ:
«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре
Эксклюзив
«Только один вопрос: для чего этих арбитров держат в РПЛ?» Разбор судейства в 11-м туре

«Акрон» — «Зенит» — 0:5

Очень давно не работал Буланов. Отсудил хорошо. На 37-й минуте правильно продолжил игру: мяч попал футболисту «Акрона» в руку, но она была спрятана за спину. И также правильно показал вторую жёлтую Савичеву за грубую игру. Тот во время атаки «Зенита» подкатился под соперника и не стал убирать ноги, хотя мог это сделать.

Оценка Буланова — 8,4.

Судья БУЛАНОВ

Судья БУЛАНОВ

Фото: fcakron.ru

«Ахмат» — «Факел» — 2:3

Непростой матч для Безбородова. На 43-й минуте футболист «Факела» сыграл головой в штрафной площади, а соперник хотел выбить мяч. С позиции Безбородова показалось, что был контакт, и он назначил штрафной в пользу «Факела». VAR смотрел, где произошло нарушение и было ли оно. Для них это не фол, потому что как такового контакта не было. Они правильно сработали — не надо было ничего додумывать. Безбородов посмотрел повтор, и здесь могло быть два решения: свободный удар за опасную игру и спорный мяч. Безбородов выбрал второй вариант, хотя здесь оба решения были бы верными. Это не ошибка, а просто изначально неправильная трактовка нарушения.

Затем Безбородов не показал жёлтую футболисту «Факела» за неуважение к игре. Тот откровенно толкнул в спину соперника, который убегал в открытую зону. Надо было наказывать.

На 75-й минуте Безбородов, находясь в хорошей позиции, назначил 11-метровый. Думаю, VAR проверял, насколько естественным было движение игрока «Факела» при падении. Для меня это тоже пенальти, потому что футболист «Ахмата» подтянул соперника за плечо и убрал руку, только когда увидел, что тот начал заваливаться. Да, нападающий подрисовал, но это его работа. Основания для 11-метрового были.

На 84-й минуте Безбородов правильно показал вторую жёлтую футболисту «Факела» за грубую игру. Прыжок, ладонь на плечо и движение локтем в голову. Все правильно.

Оценка Безбородова — 8,3.

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«Пари НН» — «Ростов» — 1:1

На 28-й минуте Мешков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за неспортивное поведение. Футболист «Ростова» отдал пас и пошёл открываться, а соперник его завалил руками. Почему для Мешкова это не нарушение — я не знаю.

Насчёт пенальти на 89-й минуте. Игрок «Ростова» сыграл в мяч, и соперник влетел ему в колено. Мешков рассудил, что это безрассудные действия. Решение правильное, но если трактовка такая, то надо было закрепить это жёлтой карточкой, чтобы всем было понятно и не начинались всякие разговоры в духе «насколько сильным был контакт» и «что было в голове у Мешкова».

Оценка Мешкова — 8,2.

Судья МЕШКОВ

Судья МЕШКОВ

Фото: fcnn.ru

«Химки» — «Локомотив» — 2:0

Новый человек — Зияков. Его долго вели, наконец дали матч РПЛ. И он нормально отработал. Но надо было давать жёлтую Ненахову, который выставил подножку и добил корпусом соперника, когда тот убегал в атаку. Зияков продолжил игру, хотя в аналогичных моментах свистел и наказывал.

Оценка Зиякова — 8,3.

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«Спартак» — «Краснодар» — 0:3

Великолепная работа Левникова. Считаю его одним из лучших на данном этапе сезона. Хорошее решение руководства придержать его на один тур, чтобы он подготовился к этому матчу. Всё правильно и ровно.

Не понравилось только одно — повторы в трансляции. Вообще непонятно, куда попал мяч игроку «Спартака» в конце первого тайма. Потом показали ракурс из-за ворот, где видно, что рука была в естественном положении. Так что и здесь верное решение Левникова.

Оценка Левникова — 8,6.

Судья ЛЕВНИКОВ

Судья ЛЕВНИКОВ

Фото: РИА Новости

«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1

На четвёртой минуте Иванов не показал жёлтую игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. Не знаю, чем он руководствовался. Возможно, посчитал, что в начале игры не стоит. Но это актуально, когда речь о пограничном фоле и возможности уйти в разговор. Для меня это ошибка Иванова и жёлтая карточка.

На 58-й минуте Иванов засчитал гол ЦСКА. Игрок «Динамо» сам виноват. Он хотел заблокировать Мусаева, но тот устоял, чуть включил руки, чтобы ему не сломали грудную клетку. Нормальное единоборство с его стороны. Правила как раз нарушал игрок «Динамо». Иванову было бы хорошо ещё показать принцип преимущества, чтобы все с ума сошли.

Оценка Иванова — 8,3.

А как же магия Дагестана?
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«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2

Машлякевич – тоже новое лицо в РПЛ. И здесь два ключевых эпизода. Первый: почему арбитр не увидел фазу полёта Костанцы? Там скорость, шипы и удар в колено. Из открытой позиции надо было сразу всё расценить, но пришлось включаться VAR. Только после этого Машлякевич удалил игрока «Крыльев».

Второй ключевой эпизод — 11-метровый на 70-й минуте. Для меня этот момент — такой же, как с Ерохиным в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, здесь надо было продолжить игру. Но VAR вмешался, и Машлякевич назначил пенальти. Есть два одинаковых эпизода: в одном судья всё видел, в другом — нет. Но почему в обоих случаях вмешивается VAR? Я задал вопрос департаменту, и мне ответили, что решили теперь за такие моменты назначать 11-метровые. Так как здесь игрок обороны стоит на месте, не пытается сыграть в мяч и толкает руками футболиста, выпрыгивающего за мячом.

За год в РПЛ появилось пять новых арбитров. Это процентов 15 от общего количества. При условии, что кто-то сел на VAR, а кого-то убрали. То есть департамент подвинул людей. Хорошая работа по обновлению судейства.

Оценка Машлякевича — 7,9 (8,4).

Судья МАШЛЯКЕВИЧ

Судья МАШЛЯКЕВИЧ

Фото: fcorenburg.ru

«Рубин» — «Динамо» — 0:4

На 35-й минуте игрок «Рубина» выставил руку в сторону, и в неё попал мяч. Сухой продолжил игру, но поменял решение после вмешательства VAR и назначил 11-метровый. Почему не увидел сразу — непонятно. Простой эпизод, простое решение, открытая позиция.

На второй минуте Сухой, находясь в хорошей позиции, назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Это подножка и фол по неосторожности.

Оценка Сухого — 7,9 (8,4).

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