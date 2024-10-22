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Как сыграли российские футболисты за границей, октябрь-2024: Миранчук, Головин, Сафонов, Кузяев, Чалов, Оздоев

Топ-развязка у Миранчука и неприятности у Головина и Кузяева. Уикенд россиян за границей
Никита Паглазов
Как сыграли российские футболисты за границей
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Не самые лучшие выходные для наших легионеров.

В прошедший уикенд россияне в зарубежных чемпионатах не выделялись результативностью. Хотя несколько игроков принесли пользу своим командам. Рассказываем о наших главных легионерах и матчах с их участием.

А как прошёл прошлый клубный уикенд россиян:
Подвиги Миранчука и тяжёлый матч для Кузяева. Как россияне провели уикенд за границей
Подвиги Миранчука и тяжёлый матч для Кузяева. Как россияне провели уикенд за границей
Как сыграли российские футболисты за границей

Как сыграли российские футболисты за границей

Александр Головин («Монако», Франция)

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Лилль
Лилль
Удаления: Тезе – 61' / нет

«Монако» в важнейшем матче 8-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Лиллем». Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле все 90 минут. Капитан «Монако» отдал 89% точных передач, дважды успешно пошёл в дриблинг, выиграл три единоборства и совершил два отбора. А WhoSсored поставил Головину наивысшую оценку среди всех игроков – 7,5.

«Монако» потерял первое место в Лиге 1. С монегасками по очкам сравнялся «ПСЖ», обошедший их по дополнительным показателям.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: ZUMA/ТАСС

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Сити
Орландо
Окончен
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Лобжанидзе – 7'     0:2 Тьяре – 16'     1:2 Охеда – 42'    

«Атланта Юнайтед» в главном для себя матче регулярного сезона МЛС обыграла «Орландо Сити». Благодаря этой победе и осечкам конкурентов команда вышла в раунд уайлд-кард. Хотя российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук был близок к провалу. На 47-й минуте он не реализовал пенальти. К счастью, к тому моменту «Атланта» вела со счётом 2:1, а затем больше не пропустила.

В раунде уайлд-кард клуб из Атланты встретится с «Клёб де Фут Монреаль». Победитель выйдет в плей-офф МЛС и сыграет с «Интер Майами» Лионеля Месси.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: atlutd.com

Подробнее о ключевой игре для «Атланты»:
Миранчук запорол пенальти в главном матче сезона. Но «Атланту» спасло настоящее чудо
Миранчук запорол пенальти в главном матче сезона. Но «Атланту» спасло настоящее чудо

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция — Лига 1 . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 4
Лион
Лион
0:1 Абнер – 32'     0:2 Фофана – 57'     0:3 Ляказетт – 71'     0:4 Бенрахма – 87'    

«Гавр» потерпел пятое подряд поражение в Лиге 1. Команда с разгромным счётом (0:4) уступила дома «Лиону». Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 66-й минуте, когда его команда уже уступала в два мяча. За это время он отдал 89% точных передач, совершил один отбор, всего сделав 21 касание.

«Гавр» занимает 16-е место в таблице чемпионата Франции после восьми туров, располагаясь в зоне стыковых матчей. Когда команда прервёт свою серию из поражений?

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: hac-foot.com

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Греция — Суперлига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Окончен
1 : 1
ПАОК
Салоники
0:1 Баба – 15'     1:1 Пьерро – 25'    

ПАОК упустил первое место в таблице чемпионата Греции. В 8-м туре команда с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым сыграла вничью с АЕКом (1:1). ПАОК пропустил вперёд «Арис», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов. В прошедшей встрече Чалов провёл на поле 61 минуту, Оздоев – 74. Ни один из россиян не отметился результативными действиями. Оба футболиста в нынешнем сезоне забили по одному мячу. Оздоев не отличается с 1-го тура, а Чалов – три матча. Ждём результативных действий в следующей встрече с ОФИ?

Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: paokfc.gr

В начале октября к игрокам ПАОКа применили санкции:
ПАОК оштрафовал всех игроков команды. Причина — крайне необычная
Истории
ПАОК оштрафовал всех игроков команды. Причина — крайне необычная

Иван Игнатьев («Урарту», Армения)

Армения — Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Вест Армения
Ереван
Окончен
2 : 2
Урарту
Ереван
0:1 Sargsyan – 15'     1:1 Аюнц – 53'     2:1 Драме – 63'     2:2 И. Игнатьев – 90+6'    

Воспитанник «Краснодара» продолжает перезапуск карьеры. Иван всё ещё лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата Армении, и вчера россиянин снова забил. На этот раз на 90+6-й минуте, чем спас для «Урарту» ничью с «Вест Армения» и укрепил позиции клуба на первом месте. У Игнатьева шесть голов в восьми матчах армянской Премьер-лиги.

Как сыграли другие россияне

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук провёл на поле 67 минут в матче с «Серветтом». Его команда потерпела разгромное поражение в гостях – 0:3.

Швейцария — Суперлига . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Серветт
Женева
Окончен
3 : 0
Сьон
Сьон
1:0 Кривелли – 5'     2:0 Кутеса – 50'     3:0 Ондуа – 85'    

Иван Злобин провёл полный матч с «Риу Аве». Голкипер «Фамаликана» пропустил один мяч, а его команда сыграла вничью (1:1).

Португалия — Примейра . 8-й тур
04 октября 2024, пятница. 22:15 МСК
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Окончен
1 : 1
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
0:1 Диаш – 52'     1:1 Хассан – 75'    

«Будё-Глимт» не смог обыграть «Тромсё» (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Норвегии. Голкипер Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

Норвегия — Элитсерия . 25-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Тромсё
Тромсё
Окончен
0 : 0
Будё-Глимт
Будё
Никита Хайкин

Никита Хайкин

Фото: Marius Simensen/ZUMA/ТАСС

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев провёл 28 минут в матче с «Радничками». В середине первого тайма футболист получил травму и был заменён.

Сербия — Суперлига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
5 : 1
Раднички Н
Ниш
1:0 Илич – 4'     2:0 Илич – 33'     3:0 Илич – 43'     4:0 Катаи – 58'     5:0 Катаи – 60'     5:1 Ivelja – 89'    

«Арис» из Лимасола обыграл в гостях «Этникос», а российский форвард клуба Александр Кокорин вышел на поле на 67-й минуте. Результативными действиями он не отметился.

Кипр — Первый дивизион . 7-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Этникос
Ахнас
Окончен
1 : 2
Арис
Лимасол
0:1 Маямбела – 20'     0:2 Кажу – 23'     1:2 Andereggen – 74'    

А греческий «Арис» одержал домашнюю победу над «Калитеей». Российский полузащитник клуба из Салоник Магомед-Шапи Сулейманов провёл на поле 58 минут.

Греция — Суперлига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Салоники
Окончен
2 : 0
Калитея
1:0 Брабец – 65'     2:0 Гарсия – 88'    
Удаления: нет / Пасалидис – 34'

Кто не сыграл

Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом».

Франция — Лига 1 . 8-й тур
19 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 2
Страсбург
Страсбург
1:0 Маюлу – 18'     2:0 Асенсио – 47'     2:1 Мара – 58'     3:1 Баркола – 66'     4:1 Ин – 90'     4:2 Дьонг – 90+2'    

Нападающий «Копенгагена» Герман Онугха так и не вышел на поле во встрече с бывшим клубом – «Вайле».

Дания — Суперлига . Суперлига. 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген
Окончен
3 : 1
Вайле
Вайле
1:0 Эльюнусси – 25'     2:0 Классон – 59'     2:1 Kirkegaard – 77'     3:1 Классон – 90+2'    

Арсен Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад», но не попал в заявку на матч с «Жироной».

Испания — Примера . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 44'    
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Getty Images

Голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков остался на скамейке в игре с «Грацер АК».

Австрия — Бундеслига . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 18:00 МСК
Штурм
Грац
Окончен
5 : 2
Грацер АК
Грац
1:0 Газибегович – 34'     2:0 Китеишвили – 40'     3:0 Биерет – 50'     3:1 Мадернер – 54'     3:2 Розенбергер – 56'     4:2 Ятта – 64'     5:2 Китеишвили – 79'    

Вратарь Юрий Лодыгин из «Панатинаикоса» не появился на поле во встрече с ОФИ.

Греция — Суперлига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
ОФИ
Ираклион
Окончен
0 : 1
Панатинаикос
Афины
0:1 Тете – 6'    

Защитник бельгийского «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл 90 минут на скамейке в матче с «Брюгге».

Бельгия — Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 11-й тур
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
1 : 2
Брюгге
Брюгге
0:1 Спилерс – 4'     0:2 Ванакен – 24'     1:2 Сайядманеш – 41'    
Удаления: Байрам – 90+1' / нет
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