Топ-развязка у Миранчука и неприятности у Головина и Кузяева. Уикенд россиян за границей

В прошедший уикенд россияне в зарубежных чемпионатах не выделялись результативностью. Хотя несколько игроков принесли пользу своим командам. Рассказываем о наших главных легионерах и матчах с их участием.

Как сыграли российские футболисты за границей

Александр Головин («Монако», Франция)

«Монако» в важнейшем матче 8-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Лиллем». Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле все 90 минут. Капитан «Монако» отдал 89% точных передач, дважды успешно пошёл в дриблинг, выиграл три единоборства и совершил два отбора. А WhoSсored поставил Головину наивысшую оценку среди всех игроков – 7,5.

«Монако» потерял первое место в Лиге 1. С монегасками по очкам сравнялся «ПСЖ», обошедший их по дополнительным показателям.

Александр Головин Фото: ZUMA/ТАСС

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

«Атланта Юнайтед» в главном для себя матче регулярного сезона МЛС обыграла «Орландо Сити». Благодаря этой победе и осечкам конкурентов команда вышла в раунд уайлд-кард. Хотя российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук был близок к провалу. На 47-й минуте он не реализовал пенальти. К счастью, к тому моменту «Атланта» вела со счётом 2:1, а затем больше не пропустила.

В раунде уайлд-кард клуб из Атланты встретится с «Клёб де Фут Монреаль». Победитель выйдет в плей-офф МЛС и сыграет с «Интер Майами» Лионеля Месси.

Алексей Миранчук Фото: atlutd.com

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» потерпел пятое подряд поражение в Лиге 1. Команда с разгромным счётом (0:4) уступила дома «Лиону». Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев появился на поле на 66-й минуте, когда его команда уже уступала в два мяча. За это время он отдал 89% точных передач, совершил один отбор, всего сделав 21 касание.

«Гавр» занимает 16-е место в таблице чемпионата Франции после восьми туров, располагаясь в зоне стыковых матчей. Когда команда прервёт свою серию из поражений?

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК упустил первое место в таблице чемпионата Греции. В 8-м туре команда с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым сыграла вничью с АЕКом (1:1). ПАОК пропустил вперёд «Арис», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов. В прошедшей встрече Чалов провёл на поле 61 минуту, Оздоев – 74. Ни один из россиян не отметился результативными действиями. Оба футболиста в нынешнем сезоне забили по одному мячу. Оздоев не отличается с 1-го тура, а Чалов – три матча. Ждём результативных действий в следующей встрече с ОФИ?

Фёдор Чалов Фото: paokfc.gr

Иван Игнатьев («Урарту», Армения)

Воспитанник «Краснодара» продолжает перезапуск карьеры. Иван всё ещё лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата Армении, и вчера россиянин снова забил. На этот раз на 90+6-й минуте, чем спас для «Урарту» ничью с «Вест Армения» и укрепил позиции клуба на первом месте. У Игнатьева шесть голов в восьми матчах армянской Премьер-лиги.

Как сыграли другие россияне

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук провёл на поле 67 минут в матче с «Серветтом». Его команда потерпела разгромное поражение в гостях – 0:3.

Иван Злобин провёл полный матч с «Риу Аве». Голкипер «Фамаликана» пропустил один мяч, а его команда сыграла вничью (1:1).

«Будё-Глимт» не смог обыграть «Тромсё» (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Норвегии. Голкипер Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/ZUMA/ТАСС

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев провёл 28 минут в матче с «Радничками». В середине первого тайма футболист получил травму и был заменён.

«Арис» из Лимасола обыграл в гостях «Этникос», а российский форвард клуба Александр Кокорин вышел на поле на 67-й минуте. Результативными действиями он не отметился.

А греческий «Арис» одержал домашнюю победу над «Калитеей». Российский полузащитник клуба из Салоник Магомед-Шапи Сулейманов провёл на поле 58 минут.

Кто не сыграл

Матвей Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч 8-го тура Лиги 1 со «Страсбургом».

Нападающий «Копенгагена» Герман Онугха так и не вышел на поле во встрече с бывшим клубом – «Вайле».

Арсен Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад», но не попал в заявку на матч с «Жироной».

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Голкипер австрийского «Штурма» Даниил Худяков остался на скамейке в игре с «Грацер АК».

Вратарь Юрий Лодыгин из «Панатинаикоса» не появился на поле во встрече с ОФИ.

Защитник бельгийского «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл 90 минут на скамейке в матче с «Брюгге».