Падение «Арсенала» и фантастический матч «Урала». В Первой лиге многое изменилось. Видео

15-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам двух новых лидеров, ряд прекрасных голов и продолжение не самых удачных серий. Предлагаем вам ознакомиться с обзором тура и определить его самые памятные моменты.

«Шинник» — «Балтика»

Андрей Талалаев в статусе действующего победителя Первой лиги с «Химками» осенью перешёл в «Балтику», которую по итогам 15-го тура мог вывести на первое место. Но в планы калининградцев вмешались футболисты «Торпедо».

«Шинник» же потерпел второе поражение подряд и вернулся в зону вылета. У команды три поражения и одна победа в четырёх последних матчах, но до этого — серия из семи встреч, в которых у ярославцев не было неудач.

«Балтика» решила все вопросы с победителем в первые 35 минут игры, забив три безответных мяча. Артемий Косогоров отыграл один мяч во втором тайме и, пожалуй, забил самый красивый гол этой встречи.

«Сокол» — «Алания»

В прошлом туре «Алания» впервые проиграла после возвращения в команду Спартака Гогниева, закончив неделю в зоне вылета. Ситуацию исправила победа в Саратове: владикавказцы не только вышли из «красной зоны», но и обошли в турнирной таблице своего соперника.

Для «Сокола» это поражение стало четвёртым подряд, команда Алексея Баги остаётся в одном очке от зоны вылета. Директор команды Алексей Потапов в интервью телеграм-каналу «ФНЛ с Ильёвым» заявил, что следующий матч с «Нефтехимиком» станет для тренера решающим.

«Алания» владела преимуществом, забила первой, но мяч Алексея Татаева отменили из-за блокировки вратаря Нури Абдоковым. И всё же команда Гогниева смогла выйти вперёд: Батраз Хадарцев забил единственный гол в матче. При всех моментах «Алании» свои возможности были и у хозяев поля, однако Ростислав Солдатенко был надёжен. Как и его визави Пётр Косаревский, имевший не меньше работы.

«Енисей» — «Уфа»

Пятый матч «Уфы» без побед случился в красноярском манеже, где местный «Енисей», в отличие от соперника, прервал неудачную серию (одно очко в двух матчах) и поднялся в топ-10 турнирной таблицы.

Команда Евгения Харлачёва имела моменты не хуже, но всё решила одна подача на 90+5-й минуте матча. Тимофей Шипунов закинул точно в голову Андрею Окладникову, а тот, находясь в полном одиночестве, отправил мяч в дальний угол ворот Олега Баклова.

«СКА-Хабаровск» — «Урал»

Команда Алексея Поддубского продолжает свою беспроигрышную серию, насчитывающую уже семь матчей. Хабаровчане в этом сезоне успели проиграть и тульскому «Арсеналу», и «Торпедо», но в этой встрече сумели остановить ещё одного представителя топ-4.

«Урал», который в прошлом туре одержал первую победу спустя два матча, вновь потерял очки, как и третье место в турнирной таблице.

Гости открыли счёт уже на 22-й секунде, затем пропустили дважды, забили дважды сами, однако вновь позволили сопернику сравнять. Коротко говоря: обзор таких перестрелок лучше смотреть, чем читать. Но советуем обратить внимание на гол со штрафного Мартина Секулича и потрясающий момент на последних секундах у Силвие Бегича, который мог принести «Уралу» столь важные три очка.

«Черноморец» — «Нефтехимик»

Первая ничья для команды из Новороссийска спустя шесть матчей: «Черноморец» потерял одну строчку по итогам тура, но остаётся в топ-6 чемпионата.

А «Нефтехимик» не изменяет своим традициям: команда Кирилла Новикова чередует ничьи с победами. И так пять матчей.

Команды всю игру обменивались моментами, однако всё заканчивалось либо на хорошей игре Даниила Фролкина и Никиты Яновича, либо из-за проблем с реализацией. Забить команды так и не смогли.

«Ротор» — «КАМАЗ»

«Ротор» не побеждал с 16 августа, а за последние три тура набрал сразу семь очков и продолжает подъём по турнирной таблице.

«КАМАЗ» проиграл спустя три тура и потерял одну строчку в турнирной таблице из-за победы «Алании». Правда, челнинцы сохранили отрыв в два очка от зоны вылета благодаря неудачам аутсайдеров в этом туре.

Гости в концовке встречи спаслись после сверхопасного момента соперника, но пропустили с одного из угловых, последовавших за ним. Свои же эпизоды команда Ильдара Ахметзянова не реализовала.

«Сочи» — «Родина»

Беспроигрышная серия сочинцев продолжается с августа. Куда же важнее для команды Роберта Морено столь важная победа — всего лишь вторая за последние семь матчей.

«Родина» проиграла после двух ничьих 1:1 и опустилась на одну строчку в турнирной таблице.

Какие же моменты были у сочинцев в первые 15 минут матча! И 100-процентный шанс при выходе два в одного, и попадание в штангу пустых ворот с дальней дистанции. Забить удалось лишь на 39-й минуте. Кирилл Кравцов передачей со своей половины поля вывел Мартина Крамарича один на один с вратарём, и словенец уверенно забил свой cедьмой гол (у него ещё три голевые) в 15 матчах турнира.

В концовке игры «Сочи» забил второй мяч, однако Артур Шушеначев сделал это уже после свистка. Впрочем, отметим, что сочинцы в матче насоздавали моментов для разгромного счёта.

«Тюмень» — «Торпедо»

8:0 по сумме двух матчей. Такую мощь показали игроки «Торпедо» и заслуженно вышли на единоличное первое место в турнирной таблице, сместив с него неудачно (с точки зрения набора очков) проводящий последние матчи «Арсенал».

А у «Тюмени» всё не очень хорошо: всего одна победа и три ничьих за 15 матчей. Из такой ямы будет сложно выбраться.

Сразу отметим, что при должном везении футболисты «Тюмени» могли забивать два, а то и три гола, но всё вышло так, как вышло. Рекомендуем посмотреть каждый гол «Торпедо»: здесь и предательский рикошет, и мощный дальний удар, и прекрасная комбинация с филигранным завершением. В общем, идеальное исполнение для матча, по итогам которого ты выходишь на первое место.

«Чайка» — «Арсенал»

Тульское чудо подошло к концу. Четыре тура «Арсенал» играл вничью, но оставался на первой строчке. На пятый в дело вмешалось «Торпедо» и теперь опережает туляков на два очка. «Арсенал» и вовсе упал на третью строчку — «Балтика» выше за счёт дополнительных показателей.

«Чайка» за последние пять матчей победила однажды и дважды сыграла вничью, однако по итогам тура потеряла одну строчку в турнирной таблице.

Туляки пропустили после удачного для «Чайки» рикошета со штрафного, но практически тут же забили, а следующие голы пришлось ждать до второго тайма. Моментов у команд было много, один только Турищев мог забивать четырежды, однако Максим ограничился лишь дублем.