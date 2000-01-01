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Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната
Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната
Экс-голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии Дэвид Джеймс разрушил мечту 11-летнего фаната. Мальчик вышел на поле, чтобы пробить пенальти и выиграть футболку с автографами игроков, но вратарь дважды отразил удар ребёнка. Неудивительно, что Джеймса сразу освистали трибуны.
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Экс-вратарь «Ливерпуля» разрушил мечту юного фаната. Видео
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