Экс-вратарь «Ливерпуля» разрушил мечту юного фаната. Видео

Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната

Экс-голкипер «Ливерпуля» и сборной Англии Дэвид Джеймс разрушил мечту 11-летнего фаната. Мальчик вышел на поле, чтобы пробить пенальти и выиграть футболку с автографами игроков, но вратарь дважды отразил удар ребёнка. Неудивительно, что Джеймса сразу освистали трибуны.