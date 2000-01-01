Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту. Видео

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян решил зарядить команду перед матчем Кубка России с «Краснодаром». В аэропорту Нижнего Новгорода футболист сыграл на рояле саундтрек из фильма «Амели». Вышло очень красиво!