Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту. Видео
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян решил зарядить команду перед матчем Кубка России с «Краснодаром». В аэропорту Нижнего Новгорода футболист сыграл на рояле саундтрек из фильма «Амели». Вышло очень красиво!
Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту. Видео
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