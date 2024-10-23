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Барселона — Бавария: прямая онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги чемпионов, где смотреть, 23 октября 2024

Суперматч в Лиге чемпионов! «Барса» отомстит «Баварии» за годы унижений? LIVE
Никита Паглазов
«Барселона» — «Бавария». LIVE
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Каталонцы неизменно проигрывают мюнхенцам с того самого полуфинала ЛЧ в 2015-м.

Друзья, всем привет! Лига чемпионов в самом разгаре. 3-й тур дарит крутейшие вывески: накануне состоялся ремейк финала прошлого сезона, а сегодня нас ждёт настоящая еврокубковая классика — «Барселона» примет «Баварию».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
23 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Оба клуба оправданно носят приставку «топ». Вот только в последние годы это противостояние выглядит как избиение. Сложно поверить, но, несмотря на частые встречи, последняя победа «Барсы» над «Баварией» случилась в полуфинале ЛЧ в 2015 году — те самые 3:0 с черпаком Месси через Нойера. С тех пор команды сыграли шесть матчей, и во всех победила «Бавария». Особенно запомнились 8:2 в 2020-м.

Отомстит ли «Барса» за годы унижений? Или «Бавария» снова будет доминировать? «Чемпионат» предлагает вам следить за суперматчем в нашем онлайне. Присоединяйтесь!

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