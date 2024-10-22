Топ-матчи среды: «Ростов» — «Локо», «Барса» — «Бавария», старт сезона в НБА, НХЛ и теннис

Яркое 23 октября: игры Кубка России, Лиги чемпионов и МЛС в футболе, ЦСКА — «Автодор» в Единой лиге и «Авангард» — «Трактор» в КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 01:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто наберёт больше очков: Овечкин или Мичков?

«Просто надо быть терпеливым и играть в свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать… ничего не получится», — сказал Александр Овечкин перед первой очной встречей в игре НХЛ против Матвея Мичкова. Многим талантливым игрокам из России в последние годы навешивали ярлык Ови №2, но Матвей, пожалуй, ближе всех подобрался к тому, чтобы соответствовать ему на деле. Пока его показатель полезности не впечатляет, но он даёт фанатам «Филадельфии» надежду на будущее.

🏒 2:15: «Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Панарин забивать?

«Рейнджерс» на старте сезона выглядят чуть ли не самой мощной командой НХЛ: если в прошлом году их часто вытаскивал на своих плечах Игорь Шестёркин, то теперь команда Питера Лавиолетта в большинстве игр владеет инициативой и создаёт больше угроз воротам чем соперник. Артемий Панарин, возможно, проводит лучший старт сезона в своей карьере, набрав 12 очков в пяти играх. Как бродвейские звёзды покажут себя против молодого, но дерзкого «Монреаля»?

🏒 2:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 02:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: помогут ли русские форварды команде из Огайо?

«Коламбус» на старте сезона не выглядит безнадёжным: новый тренер Дин Эвасон перестраивает команду на стиль, знакомый по «Миннесоте» последних лет. А ведь состав «мундиров» продолжает нести потери: возможно, первый центр Бун Дженнер пропустит весь сезон, надолго выбыл молодой Кент Джонсон. На этом фоне команду тащит русско-канадская тройка Марченко — Монахан — Чинахов: канадского центра даже стали называть Монаханов. Как это сочетание покажет себя против кардинально поменявшего лицо «Торонто»?

Американские журналисты высоко ценят игру Чинахова: Журналист The Athletic: в этом сезоне игра Егора Чинахова стала открытием

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: чемпион или же один из фаворитов на его место?

Наконец-то! Регулярный чемпионат НБА возвращается. Сезон-2024/2025 стартует с противостояния действующего чемпиона «Бостон Селтикс» и невероятно усилившегося в межсезонье «Нью-Йорк Никс». Том Тибодо получил в своё распоряжение Микала Бриджеса и Карла-Энтони Таунса, а клуб стал поистине одним из главных претендентов на завоевание титула. Кто одержит победу в первом матче сезона?

⚽️ 2:30: «Клёб де Фут Монреаль» — «Атланта Юнайтед», МЛС, раунд плей-ин

Интрига: выйдет ли команда Миранчука в плей-офф МЛС?

Сделать это будет непросто – «Атланту» ждёт матч с «Монреалем», который в таблице хоть и расположился на строчку выше, но выглядит более солидной командой. Тем более в октябре они уже встречались на поле «Атланты», тогда хозяева уступили 1:2. Сейчас всё просто – один матч в так называемом раунде уайлд-кард, победитель выходит в плей-офф, а для проигравшего сезон завершается. Интересно, что следующим соперником команды, которая выиграет, станет «Интер Майами» с Лионелем Месси в составе.

🏒 4:30: «Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 04:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернёт ли Малкин форму дебютных игр сезона?

Даже болельщики «Калгари» вряд ожидали, что «огоньки» начнут этот сезон с девяти очков из 10 возможных, и руководство клуба теперь якобы срочно ищет на рынке центра. «Питтсбург» продолжает сильно зависеть от своих легенд: Евгений Малкин выдал невероятные матчи на старте, но в паре последних игр его прицел сбился, и «пингвины» проиграли «Каролине» и «Виннипегу». Кроме того, «Питтсбургу» надо решать проблемы с защитой: сейчас команда идёт на последнем месте по пропущенным шайбам.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн с сыном Бронни сотворят историю?

Для Леброна Джеймса предстоящий сезон станет 22-м в Национальной баскетбольной ассоциации. Легендарный Король уже побил все мыслимые и немыслимые рекорды в лиге, но есть одна веха в истории, которая не покорялась ещё никому. Если Леброн сыграет со своим сыном Бронни Джеймсом в официальном матче, то станет первым отцом, кому посчастливилось осуществить это. «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоит матч с «Миннесотой Тимбервулвз», готовы ли вы к историческому моменту?

🎾 6:30*: Диана Шнайдер (Россия, 6) — Виктория Томова (Болгария), Токио, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Шнайдер стартует на «пятисотнике» в Токио?

20-летняя Диана Шнайдер начинает «пятисотник» в Токио матчем второго круга с болгаркой Викторией Томовой. Теннисистки ранее на уровне WTA не играли, а вот на турнире ITF W60 в Стамбуле-2022 сильнее была россиянка. Победительница новой встречи сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Саяка Исии — Зейнеп Сёнмез.

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли омский клуб выйти из пике?

Совсем недавно «Авангард» чуть-чуть взбодрился после победы в Челябинске, а теперь команда Бенуа Гру приезжает в Омск за реваншем. «Трактор» на старте сезона всё ещё смотрится машинообразно, в прошлой игре с «Сибирью» челябинцы чуть расслабились только при счёте 5:2. «Авангард» же продолжает оставаться загадкой: вокруг клуба очень много разнообразных трансферных слухов, а совсем недавно в СМИ выходила информация об интересе команды к Жерару Галлану.

🎾 16:30*: Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия, Q), Вена, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Хачанов победную серию после титула в Алма-Ате?

Карен Хачанов после завоёванного титула в Алма-Ате перелетел в Вену, где стартует матчем с квалифаером Тьяго Уайлдом из Бразилии. Теннисисты ранее уже встречались в этом году в Индиан-Уэллсе, и сильнее оказался бразилец. Победитель нового матча далее сразится во втором круге с кем-то из пары Брэндон Накашима — Томми Пол.

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Локомотив», Кубок России, группа B, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пойдёт ли «Локомотив» на рекорд?

С момента старта нового формата Кубка России ни одна команда не проходила групповой этап с максимальным количеством очков. Так что «Локомотив» может установить рекорд, но для этого нужно побеждать «Ростов» на выезде. У обеих команд уже нет турнирной мотивации, результат встречи не повлияет на занятое место. Но команде Карпина нужно продемонстрировать, что они способны хотя бы забивать голы, с которыми в последнее время очень сложно. А вот Галактионов наверняка повезёт на выездной матч второй состав, так что шансов на рекорд не так много.

🏒 19:30: ЦСКА — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из кризисных команд окажется лучше?

Некоторые телеграм-каналы отправляли Илью Воробьёва в отставку уже после поражения в матче с «Сочи». Однако в ЦСКА всё пока без изменений — и странно было бы ждать такой ранней отставки в команде, которая летом радикально изменилась и омолодилась. Позиции Андрея Мартемьянова в Хабаровске тоже выглядели шаткими, однако пока что работы лишился ассистент по работе с нападающими. Впрочем, любое новое поражение может ухудшить перспективы обоих специалистов.

⚽️ 19:45: «Брест» — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжится ли французская сказка?

«Брест» – самый яркий дебютант Лиги чемпионов. Сначала команда туда попала, заняв третье место в чемпионате, а потом круто начала. В двух турах – две победы и промежуточное место в списке лидеров. Причём если три очка в матче со «Штурмом» – ожидаемая история, то четыре гола «Зальцбургу» больше напомнили сенсацию. Теперь – «Байер», который в этой ЛЧ тоже ни разу не потерял очки и выглядит очень уверенно. Продолжится ли французская сказка?

🎾 20:30*: Андрей Рублёв (Россия, 1) — Алехандро Табило (Чили), Базель, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рублёв в 1/4 финала Базеля?

Андрей Рублёв успешно начал «пятисотник» в Базеле, одолев португальца Нуну Боржеша. Теперь за место в 1/4 финала он встретится с чилийцем Алехандро Табило. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится либо с Беном Шелтоном, либо с кем-то из пары Адриан Маннарино — Стэн Вавринка.

⚽️ 21:15: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа C, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: заскочит ли «Краснодар» в верхнюю сетку?

Удивительно, но команда Мурада Мусаева после 5-го тура оказалась на третьем месте в группе. Это даёт путевку в плей-офф, но в нижнюю сетку, где нет права на ошибку. Но чтобы оказаться в верхней, требуется побеждать «Пари НН» в последнем туре. Для нижегородцев этот матч уже не будет иметь никакого значения. Они уже вылетели из турнира, так что могут разве что слегка подзаработать в случае победы. Однако Виктор Гончаренко вряд ли рискнёт использовать лидеров, учитывая необходимость выправлять ситуацию в чемпионате.

⚽️ 22:00: «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервут ли немцы серию поражений?

«Лейпциг» очень неудачно стартовал в Лиге чемпионов – два поражения, хоть и календарь был не самым простым. Сначала поражение в гостях от «Атлетико», потом – от «Ювентуса». Причём итальянцы забили два гола в меньшинстве. Совсем уж мрачная тенденция. Теперь к ним в гости приедет лучшая на данный момент команда Англии, которая здорово играет и в еврокубках. Шесть очков после убедительных побед над «Миланом» и «Болоньей». Фаворит здесь, кажется, очевиден. Или всё-таки «Лейпциг» наконец-то придёт в себя?

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» закончит неприятную тенденцию?

Последние шесть матчей между этими клубами «Бавария» выиграла с общим счётом 22:4. Хотя речь идёт о двух топах, а не о противостоянии с аутсайдером. Однако теперь начнётся другая история. Команда Венсана Компани многих впечатлила на старте сезона, в Лиге чемпионов тоже начали здорово, закинув девять мячей загребскому «Динамо». Потом, правда, неожиданно уступили «Астон Вилле». У «Барсы» тоже только одна победа в турнире плюс поражение от «Монако». Но наверняка каталонцы намерены прервать тенденцию.

⚽️ 22:00: «Атлетико» — «Лилль», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

Интрига: «Атлетико» отомстит за «Реал»?

«Атлетико» тяжело вкатывается в сезон, и пока в игре совсем не видно системности. Да, клуб мощно закупился, однако Симеоне словно не знает, как правильно расставить игроков по позициям. Отсюда нестабильность – в чемпионате ничьи чередуются с победами, а в ЛЧ вообще неожиданный разгром – «Бенфика» во 2-м туре закинула «матрасникам» четыре мяча. «Лилль» же совсем недавно победил на своём поле «Реал»! Теперь ожидания от команды очень высоки. И вряд ли болельщики поймут разгром от «Атлетико».

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Спарта», Лига чемпионов, общий этап, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возникнут ли у «Сити» сложности с андердогом?

Удивительно, но сейчас у этих команд одинаковое количество очков в группе. «Спарта» на старте разгромила «Зальцбург» и сыграла гостевую ничью со «Штутгартом». А «Сити» поделил очки с «Интером» и легко разобрался со «Слованом». С одной стороны, команда Гвардиолы очевидный фаворит. С другой – по ходу сезона мы видим, что порой даже у манчестерской машины возникают проблемы. Например, несколько дней назад они мучились с аутсайдером лиги «Вулверхэмптоном» и вырвали победу только в добавленное время. Так что если у «Сити» что-то не пойдёт, «Спарта» способна зацепиться за очки.