«Не все в руководстве хотят видеть клуб на вершине». Флик покидал «Баварию» со скандалом

«Бавария» и «Барселона» — главный матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. У команд огромная история встреч и общих футболистов. А сейчас в «Барсе» работает тренер Ханс-Дитер Флик, несколько лет назад разрывавший во всех турнирах с «Баварией». Вместе с мюнхенцами он выиграл два титула Бундеслиги, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Германии, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Но в конце сезона-2020/2021 Флик покинул «Баварию». Почему? Вспоминаем.

В сезоне-2020/2021 «Бавария» дежурно выиграла Бундеслигу, но вылетела на ранней стадии Кубка Германии и в четвертьфинале Лиги чемпионов от «ПСЖ». В апреле 2021-го Флик сообщил, что покинет пост тренера мюнхенцев по окончании сезона.

Ханс-Дитер Флик бывший главный тренер «Баварии» «Я бы хотел расторгнуть контракт. Причины останутся внутри клуба. Поверьте, не все люди из руководства хотят видеть «Баварию» на вершине. Для меня очень важно было самому сказать об этом команде, потому что слухи уже ходят. С моим будущим ещё не всё ясно. Мы не обсуждали работу в сборной. Конечно, любой тренер рассмотрит возможность тренировать сборную Германии, но сперва мне нужно всё осмыслить. Последние недели непросто мне дались. Вот почему было очень важно самому обо всём сказать клубу и моей команде».



В клубе скрывали реальную причину ухода Флика. Внутри «Баварии» была напряжённая обстановка. Как минимум из-за того, что тренер объявил игрокам мюнхенцев об уходе до официального заявления клуба и до окончания сезона, что случается в Германии крайне редко.

Флик же просто не вынес конфликта с тогдашним спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем. Именно испортившиеся отношения с руководителем стали основной причиной решения Ханс-Дитера. Дело даже доходило до публичных жёстких фраз в адрес друг друга.

Начались проблемы ещё в декабре 2019 года. Тогда Флик раскритиковал будущую трансферную кампанию «Баварии» и сказал, что ему мешают люди внутри клуба. В ответ включился Салихамиджич: он назвал тренера «человеком, мало разбирающимся в маркетинге и менеджменте». Хоть впоследствии Флик и отрицал, что «Баварию» пополняли футболисты, которых он не хотел, в марте тренер всё же потребовал от руководства право накладывать вето на трансферы.

Ханс-Дитер Флик бывший главный тренер «Баварии» «Если клуб нанимает тренера, то этот тренер диктует свою философию команде, подбирая под неё нужных игроков. Я считаю, тренер имеет право отвергать неугодных ему футболистов».



Однако руководство отклонило запрос тренера. Напряжение между Салихамиджичем и Фликом выросло ещё сильнее, хотя возглавлявший тогда правление «Баварии» Оливер Кан старался погасить конфликт. Позже Ханс-Дитер несколько раз обсуждал с руководством вопрос влияния на трансферы. Салихамиджич в ответ постоянно уводил эту тему с повестки.

В феврале 2021-го спортивный директор и тренер поругались перед всей командой. Накануне игры с «Айнтрахтом» в Бундеслиге Флик крикнул в автобусе на Салихамиджича. Почему? В клубе витало напряжение из-за большого количества потерь футболистов. Коронавирус сразил игроков, а «Бавария» не обыграла скромную «Арминию» (3:3) в чемпионате. Флик позже отметил, что извинился перед спортивным директором. Но налаживания отношений за этой ситуацией не последовало.

Ханс-Дитер Флик и Хасан Салихамиджич Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ещё один показательный эпизод — летние трансферы 2020 года. Кого взяла «Бавария»? Главная покупка — вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане. Но ещё в составе мюнхенцев оказались Марк Рока, Буна Сарр, Дуглас Коста и Эрик Шупо-Мотинг. Не самое крутое усиление для фаворита Лиги чемпионов. Флик тогда отметил, что общий уровень состава снизился. Также Ханс-Дитер заявлял, что над каждым трансфером они думали вместе с Салихамиджичем. Но магическим образом кандидатуры тренера срывались, а вот альтернативные варианты спортивного директора срабатывали.

Флик публично не критиковал Салихамиджича за трансферы и выступал дипломатично. Но его добила ситуация с продлением контракта с Жеромом Боатенгом. Защитник был нужен тренеру, Ханс-Дитер требовал от боссов подписать с игроком новое соглашение. Сам Боатенг также планировал остаться в «Баварии». Однако Салихамиджич решил не подписывать с Жеромом новый контракт из-за его возраста и травматичности. Разговоры об уходе Боатенга начались ещё перед четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов с «ПСЖ» — Флика это разозлило. А поражение от парижан и вылет из ЛЧ окончательно разрушили связь между тренером и спортивным директором.

Жером Боатенг в «Баварии» в 2021 году Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Для меня возможность тренировать «Баварию» была и остаётся чем-то особенным. Я благодарен клубу и ответственным лицам — Карл-Хайнцу Румменигге, Ули Хёнесу, Херберту Хайнеру. Они внушили мне уверенность, что я могу быть главным тренером этой команды и добиваться с ней успеха», — сказал Флик в последнем заявлении. Салихамиджича он не упомянул.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметил, что тренер не объяснил игрокам, почему именно покидает клуб: «Он не должен нам ничего. Флик оставил много энергии за эти чрезвычайно напряжённые полтора года. Тренер «Баварии» должен быть толстокожим. Это было тяжёлое время. Он не объяснил нам своё решение, но и не должен этого делать».

Флик в итоге оказался в сборной Германии, «Баварию» возглавил Юлиан Нагельсман, а Салихамиджич проработал в Мюнхене ещё два года. В мае 2023-го боснийца уволили: Хасана обвинили в многочисленных конфликтах с тренерами (с Нагельсманом он также не сработался) и провальных трансферах.