Магия Ерохина снова сработала! Хотя «Факел» всё-таки зажал «Зенит». Видео

В этом году «Зенит» и «Факел» сыграли уже три матча. Самый запоминающийся — весенний, когда петербуржцы с минимальным счётом вели до последних минут, потом получили пенальти и ничейный результат. Примерно в тот период ушло первое место и завирусилась кричалка про позор российского футбола.

После этого воронежцы, видимо, стали принципиальным соперником. Ведь дальше — две победы с почти одинаковым счётом — 3:0 в Кубке и 3:1 в РПЛ. Теперь же зенитовцы вновь поехали на выезд: правда, в этот раз — на матч, который вообще ничего не решал. Действующие обладатели трофея при любом результате остались бы на первом месте, а «Факел» — на четвёртом. Однако некоторые сюрпризы мы всё-таки увидели.

Например, слегка удивил стартовый состав, который выбрал Дмитрий Пятибратов. Ведь там совсем не резерв, который обычно используют тренеры в малозначимых встречах. Больше половины игроков — основные в матчах РПЛ. Семак не поддержал задумку коллеги. Здесь чисто второй выбор. Впрочем, по фамилиям он точно не особо уступает первой восьмёрке РПЛ.

«Факел» агрессивно начал встречу. Явно демонстрируя, что побеждать им понравилось. В пятницу команда совершила суперкамбэк в Грозном в меньшинстве. И во вторник захотела превратить это в тенденцию. Поэтому зрители увидели активный высокий прессинг и самоотдачу — два столпа, за счёт которых не самая мастеровитая команда может добиться результата. Однако первый опасный момент создали гости: на 15-й минуте мяч полетел с фланга в штрафную и опустился прямо перед Густаво Мантуаном, который чуть не успел подставить ногу. Уже в следующей атаке шанс создали хозяева: мяч катился на Маркова, который был в штрафной, но нападающий махнул мимо, а партнёры не помогли.

«Факел» — «Зенит» Фото: ФК «Зенит»

Вообще, игроки «Зенита» в первом тайме выглядели довольно пассивными. Некоторым явно было не очень комфортно на искусственном газоне. А некоторые просто выпадали. Но хозяева никак не могли этим воспользоваться.

Первый действительно классный момент зенитовцы создали на 37-й минуте: мяч оказался у Соболева на углу штрафной, и нападающий пробил в ближний. Через минуту Семак провёл первую замену — Чистяков покинул поле из-за повреждения, вместо него вышел Эракович. А ещё через четыре минуты «Зенит» забил. Одна из немногих потерь воронежцев привела к перехвату, Педро очень быстро убежал от всех по флангу и выдал пас на Ерохина. Тот, как и всегда, хладнокровно замкнул.

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В перерыве Пятибратов сделал две замены, выпустив Щетинина и Багамаева. А Семак убрал Мантуана и дал время Мостовому, который недавно сделал дубль «Акрону». И в начале второго тайма «Зенит» словно чуть ожил. Хотя этому способствовало и то, что в обороне хозяев стало оставаться куда больше свободных зон. На 59-й минуте Соболев выскочил на ворота и выкатил Мостовому, тот забил, но боковой зафиксировал офсайд. На 62-й минуте уже не было никакого офсайда, но Мастерной вытащил удар Андрея с линии.

Понятно, что такой же активности стоило ожидать от хозяев. Они и правда старались, но раз за разом не хватало либо удачи, либо мастерства. Хороший шанс имел тот же Мастерной, но его удар пришёлся в руки Адамову. На 84-й минуте Марков круто бил с разворота, и мяч коснулся штанги. Этот момент так и остался самым опасным для «Факела».

Хоть и в концовке им удалось организовать навал. Во время которого в чужой штрафной оказался даже Гудиев. Однако зенитовцы спокойно защищались и в итоге победили. В третий раз подряд.