Матч звёзд футбола в Сеуле. Видео
На выставочном матче в Сеуле собралось множество звёзд футбола. Среди гостей были Яя Туре, Дрогба, Кака, Ривалдо, Пирло, Бонуччи, Пуйоль, Дель Пьеро и другие. В подтрибунке количество топов на один квадратный метр зашкаливало!
Победители
Всех игроков разделили на две команды. В одной были полузащитники и форварды, в другой — защитники и опорники. Удивительно, но победу одержали футболисты обороны — 4:1.
Пуйоль, Дрогба и Пирло на Матче звёзд в Сеуле. Видео
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