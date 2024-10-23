Флик и Левандовски громили сине-гранатовых, а теперь работают вместе в каталонском клубе.

Помните, как «Бавария» забила «Барсе» 8 в ЛЧ? Вот что стало с участниками того унижения

14 августа 2020 года — одна из чёрных страниц в истории «Барселоны». Тогда испанская команда проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но это было не просто поражение, а настоящее унижение — 2:8. Заключительные матчи турнира провели на нейтральном поле в Лиссабоне (всё из-за пандемии), а четвертьфиналы и полуфиналы состояли всего из одного матча. «Бавария» в итоге взяла Лигу чемпионов, а «Барселона» после матча осталась на какое-то время без главного тренера. Рассказываем, чем теперь занимаются участники того матча. И напоминаем, что сегодня, 23 октября, соперники снова встретятся друг с другом.

Марк-Андре тер Штеген

Тер Штеген в 2020-м Тер Штеген в 2024-м

Тогда: вратарь пропустил в Лиссабоне восемь мячей. Он провёл восемь матчей в том розыгрыше Лиги чемпионов и дважды отыграл «на ноль». На групповом этапе немец пропустил три мяча, в 1/8 финала — два, а четвертьфинал превратился в катастрофу.

Сейчас: тер Штеген по-прежнему в «Барселоне», но в настоящий момент восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Не исключено, что он уже не сыграет в этом сезоне.

Жорди Альба

Альба в 2020-м Альба в 2024-м

Тогда: фланговый защитник пропустил четыре матча в Лиге чемпионов из-за разных травм. Альба отметился двумя результативными действиями. И произошло это именно в матче с «Баварией».

Сейчас: летом 2023 года Альба покинул «Барсу», за которую играл в течение 11 лет. Испанец улетел за океан, где теперь выступает в одной команде с Лионелем Месси. В этом сезоне он забил четыре мяча и отдал 15 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.

Жерар Пике

Пике в 2020-м Пике в 2024-м

Тогда: центральный защитник отыграл семь полных матчей в Лиге чемпионов. Он пропустил одну встречу из-за перебора жёлтых карточек, а потом не попал в заявку на заключительную игру группового этапа.

Сейчас: Жерар объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры в конце 2022 года. Пике активно занимается в Испании раскруткой медийной футбольной лиги (Kings League). Помимо этого, Жерар инвестирует в компанию, связанную с разработкой мобильных игр. Плюс он владеет клубом «Андорра» — сейчас команда выступает в третьем испанском дивизионе.

Клеман Лангле

Лангле в 2020-м Лангле в 2024-м

Тогда: француз был основным центральным защитником «Барселоны». Он провёл почти все матчи в Лиге чемпионов и отметился голом в ответной встрече 1/8 финала с «Наполи» (3:1).

Сейчас: права на Лангле по-прежнему принадлежат сине-гранатовым. В последнее время Клеман регулярно уходит из «Барселоны» в аренду. В 2022 году он уехал в «Тоттенхэм», в 2023-м — в «Астон Виллу», а минувшим летом — в «Атлетико». В этом сезоне он отыграл всего два матча в Примере.

Нелсон Семеду

Семеду в 2020-м Семеду в 2024-м

Тогда: португалец провёл семь матчей в Лиге чемпионов и отдал одну результативную передачу. Тот сезон стал для него последним в составе каталонского клуба.

Сейчас: в сентябре 2020-го «Барса» продала Семеду в «Вулверхэмптон» за € 32 млн. Там он и играет до сих пор. В этом сезоне провёл восемь матчей и отдал две голевые передачи.

Серхио Бускетс

Бускетс в 2020-м Бускетс в 2024-м

Тогда: испанский опорник отыграл семь матчей в Лиге чемпионов и заработал три жёлтых карточки. Кстати, он пропустил ответный матч 1/8 финала с «Наполи» (3:1) как раз из-за перебора предупреждений.

Сейчас: летом 2023 года Бускетс ушёл из «Барселоны». До этого момента он провёл в Каталонии всю профессиональную карьеру. Теперь Бускетс играет в «Интер Майами», где воссоединился с Месси и Альбой. 34 матча, один гол, четыре голевые передачи — статистика Серхио в этом сезоне.

Артуро Видаль

Видаль в 2020-м Видаль в 2024-м

Тогда: полузащитник перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2018-го. А через два года отхватил от бывшей команды. Он провёл семь матчей в Лиге чемпионов, отдал две голевые передачи, получил две жёлтые и одну красную карточки.

Сейчас: через месяц после унижения «Барселона» продала чилийца в «Интер» за € 1 млн. Позднее чилиец поиграл в бразильских «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе», а в начале 2024 года вернулся на родину. Теперь он играет за клуб «Коло-Коло». Кстати, именно из этой команды Артуро в своё время уехал в Европу.

Серхи Роберто

Роберто в 2020-м Роберто в 2024-м

Тогда: Серхи вышел в стартовом составе на матч с «Баварией», но его заменили в перерыве. В той Лиге чемпионов Роберто отыграл шесть матчей (провёл на поле суммарно 410 минут) и пропустил пару встреч из-за травм.

Сейчас: Роберто провёл всю профессиональную карьеру в «Барсе» — вплоть до лета 2024 года. Он ушёл из клуба в связи с истечением срока контракта и перебрался в Италию. Теперь Серхи пылит в составе «Комо» (его тренирует Сеск Фабрегас).

Френки де Йонг

Де Йонг в 2020-м Де Йонг в 2024-м

Тогда: нидерландец перешёл в «Барселону» за год до памятного матча. Ради него сине-гранатовые выложили приличную сумму — € 86 млн. В том розыгрыше ЛЧ он провёл все девять матчей (почти все — в стартовом составе).

Сейчас: де Йонг всё ещё играет за «Барселону». Правда, в этом сезоне он провёл всего два матча. Нидерландец пропустил несколько месяцев из-за травмы лодыжки.

Луис Суарес

Суарес в 2020-м Суарес в 2024-м

Тогда: Луис — автор одного из голов «Барселоны» в матче с «Баварией». В том розыгрыше Лиги чемпионов он совершал результативное действие почти в каждом матче. Суарес набрал 8 (5+3) очков по системе «гол+пас» в семи встречах.

Сейчас: нападающий ушёл из «Барсы» в 2020 году, после чего поиграл за «Атлетико», «Насьональ» и «Гремио». С начала 2024-го уругваец выступает в составе «Интер Майами». У него достаточно приличная статистика — 22 гола и 10 результативных передач в 30 матчах.

Лионель Месси

Месси в 2020-м Месси в 2024-м

Тогда: нападающий выходил на матчи с капитанской повязкой. В том розыгрыше ЛЧ аргентинец забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Правда, ничего не сделал в провальном матче с «Баварией».

Сейчас: Месси сменил «Барселону» на «ПСЖ» спустя год после игры в Лиссабоне. Отыграл два года в столице Франции, после чего укатил «Интер Майами». В Штаты Лео переехал уже в статусе чемпиона мира. Месси набрал 30 (20+10) очков по системе «гол+пас» в 19 матчах в этом сезоне.

Антуан Гризманн

Гризманн в 2020-м Гризманн в 2024-м

Тогда: Антуан начал матч с «Баварией» в запасе, но вышел на поле сразу после перерыва. Правда, к тому моменту его команда уже «горела» с неприличным счётом — 1:4. Гризманн забил два мяча в девяти матчах Лиги чемпионов.

Сейчас: через год после матча в Лиссабоне француз вернулся в «Атлетико». Сначала это была аренда, а потом столичный клуб выкупил права на игрока. В этом сезоне Антуан забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 12 матчах. А ещё завершил карьеру в сборной Франции.

Ансу Фати

Фати в 2020-м Фати в 2024-м

Тогда: 16-летний Фати вышел вместо Бускетса на 70-й минуте игры с «Баварией». Ансу забил один мяч на групповом этапе, но в целом у него было немного игровой практики. 112 минут — столько времени Фати провёл на поле в Лиге чемпионов.

Сейчас: Ансу отыграл прошлый сезон в Англии — за «Брайтон» на правах аренды. А в этом у него 127 минут за каталонцев. 21-летний футболист пропустил начало сезона из-за травмы колена.

Тренер: Кике Сетьен

Сетьен в 2020-м Сетьен в 2023-м

Тогда: Сетьен возглавил каталонский клуб в начале 2020 года, но его пребывание в «Барселоне» ограничилось 25 матчами. 16 побед, четыре ничьих, пять поражений — статистика сине-гранатовых под руководством Кике.

Сейчас: матч с «Баварией» стал для тренера последним в «Барселоне». Сетьен два года был без работы, после чего подписал контракт с «Вильярреалом». Оттуда он ушёл в сентябре 2023 года и с того момента никого больше не тренировал.

Мануэль Нойер

Нойер в 2020-м Нойер в 2024-м

Тогда: 11 матчей, 990 минут на поле, шесть «сухарей» — 33-летний вратарь был важной частью лучшего клуба Европы. Нойер пропустил два мяча в четвертьфинале, однако в двух следующих матчах отыграл «на ноль».

Сейчас: 38-летний Нойер — всё ещё основной вратарь «Баварии». В этом сезоне пропустил всего один матч из-за травмы бедра. Мануэль девять раз выходил на поле и оформил четыре «сухаря».

Жером Боатенг

Боатенг в 2020-м Боатенг в 2024-м

Тогда: Боатенг вышел в стартовом составе на матч с «Барселоной», а заменили его за четверть часа до конца основного времени. В той Лиге чемпионов немец провёл девять матчей, восемь — в основе.

Сейчас: Жером ушёл из «Баварии» летом 2021 года. После этого поиграл за «Лион» и «Салернитану». С лета 2024-го бегает за австрийский ЛАСК. В этом сезоне у него семь матчей во всех турнирах, но провёл он на поле суммарно лишь 130 минут.

Никлас Зюле

Зюле в 2020-м Зюле в 2024-м

Тогда: Зюле — тот самый футболист, что подменил Боатенга в концовке. Никлас не был основным защитником «Баварии», ведь в той ЛЧ всего дважды выходил в стартовом составе. Правда, он пропустил несколько матчей из травмы «крестов».

Сейчас: летом 2022 года Зюле оказался в дортмундской «Боруссии», где и бегает до сих пор. В прошлом сезоне нарвался на серьёзную критику из-за лишнего веса. В этом — провёл семь матчей.

Давид Алаба

Алаба в 2020-м Алаба в 2024-м

Тогда: так уж получилось, что защитник отметился автоголом в том самом матче. На групповом этапе австриец пропустил три матча, а вот в плей-офф постоянно выходил в стартовом составе.

Сейчас: летом 2021 года Алаба сменил «Баварию» на «Реал» и сделал это на правах свободного агента. В этом сезоне Давид не провёл ни одного матча, поскольку восстанавливается после разрыва «крестов».

Иван Перишич

Перишич в 2020-м Перишич в 2024-м

Тогда: 30-летний хорват показал неплохую эффективность. Иван провёл на поле 423 минуты в ЛЧ, однако оформил шесть результативных действий (три забитых мяча, три голевые передачи). Оформил он один гол и в матче с «Барсой».

Сейчас: через несколько дней после победного финала ЛЧ Перишич подписал контракт с «Интером», а потом ещё поиграл за «Тоттенхэм». Сезон-2024/2025 хорват начал в составе «Хайдука», но в сентябре перешёл в ПСВ (пока ни одного результативного действия).

Кингсли Коман

Коман в 2020-м Коман в 2024-м

Тогда: в том розыгрыше Лиги чемпионов Коман выходил на поле не так часто, как Гнабри или Левандовски. Кингсли отыграл 549 минут и забил три мяча. Но гораздо важнее, что именно он стал автором победного гола в финале с «ПСЖ» (1:0).

Сейчас: Коман по-прежнему в «Баварии». В этом сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах.

Тьяго Алькантара

Алькантара в 2020-м Алькантара в 2024-м

Тогда: бывший футболист «Барселоны» был важной частью «Баварии». Тьяго провёл на поле 819 минут (четвёртый результат в команде) и отдал две результативные передачи.

Сейчас: через месяц после памятного матча Алькантара укатил в «Ливерпуль», а летом 2024-го объявил о завершении спортивной карьеры.

Леон Горецка

Горецка в 2020-м Горецка в 2024-м

Тогда: в матче с «Барсой» Горецка образовал связку в опорной зоне с Алькантарой. Тогда Леон отдал голевую передачу, а всего в том розыгрыше ЛЧ он набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Сейчас: Горецка по-прежнему в «Баварии». Правда, в этом сезоне играет совсем мало. Четыре матча во всех турнирах и в общей сложности всего 22 минуты.

Корентин Толиссо

Толиссо в 2020-м Толиссо в 2024-м

Тогда: француза выпустили в самой концовке матча с «Барсой» — он вышел на поле на пять минут. В сезоне-2019/2020 Толиссо провёл 10 матчей в Лиге чемпионов, но появился в основе всего трижды. Несмотря на это, Корентин набрал шесть очков по системе «гол+пас» (три забитых мяча и три результативные передачи).

Сейчас: Корентин покинул «Баварию» летом 2022 года в связи с истечением срока контракта. Он вернулся в «Лион», где играет до сих пор. В этом сезоне провёл 10 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Йозуа Киммих

Киммих в 2020-м Киммих в 2024-м

Тогда: 903 минуты — столько немец отыграл в победном розыгрыше Лиги чемпионов. Лучший результат среди всех полевых футболистов «Баварии». Больше только у вратаря Нойера. Киммих забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. В матче с «Барселоной» Йозуа набил 1+1.

Сейчас: Киммих — футболист, без которого тяжело представить нынешнюю «Баварию». Немец по-прежнему регулярно играет за мюнхенский клуб.

Альфонсо Дэвис

Дэвис в 2020-м Дэвис в 2024-м

Тогда: 18-летний Дэвис получил достаточно много игрового времени в той Лиге чемпионов. Канадец отплатил тренерскому штабу за доверие. Он отдал голевую передачу за 84 минуты в лиссабонском матче. А всего у него было четыре результативных паса.

Сейчас: Дэвис станет свободным агентом летом 2025 года, если не подпишет новый контракт. В этом сезоне он отыграл девять матчей за «Баварию» и отдал одну голевую передачу.

Лукас Эрнандес

Эрнандес в 2020-м Эрнандес в 2024-м

Тогда: французский защитник вышел на замену на 84-й минуте матча с «Барсой», однако успел отдать голевую передачу. В той Лиге чемпионов Эрнандес провёл 155 минут, поскольку много пропустил из-за травмы. Не выходил на поле в полуфинале и финале.

Сейчас: летом 2023 года Эрнандес сменил «Баварию» на «ПСЖ». Сейчас продолжает восстановление после травмы крестообразной связки колена.

Томас Мюллер

Мюллер в 2020-м Мюллер в 2024-м

Тогда: Томас очень успешно провёл матч с «Барселоной». Он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. А всего в том турнире у Мюллера 7 (4+3) очков по системе «гол+пас».

Сейчас: 35-летний Мюллер всё ещё играет за «Баварию». В этом сезоне провёл девять матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Роберт Левандовски

Левандовски в 2020-м Левандовски в 2024-м

Тогда: лучший бомбардир «Баварии» в Лиге чемпионов. За 886 минут на поле поляк наколотил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Кстати, в матче с «Барселоной» Роберт поучаствовал только в двух голах — забил сам и отдал одну результативную передачу.

Сейчас: Левандовски подходит к новому матчу в статусе нападающего «Барселоны». Он переехал в Каталонию летом 2022 года. 14+2 в 12 матчах — статистика 36-летнего польского форварда в этом сезоне.

Серж Гнабри

Гнабри в 2020-м Гнабри в 2024-м

Тогда: второй бомбардир «Баварии». Гнабри забил девять мячей в том розыгрыше Лиги чемпионов и приплюсовал к этому две результативные передачи. В памятном матче с каталонцами Серж забил и оформил голевой пас в первом тайме.

Сейчас: Гнабри по-прежнему играет за мюнхенский клуб. В этом сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Филиппе Коутиньо

Коутиньо в 2020-м Коутинью в 2024-м

Тогда: бразилец вышел на 75-й минуте игры с «Барселоной» и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Это был лучший матч Коутиньо в том розыгрыше Лиги чемпионов. После этого он не совершал результативных действий, но всего у него три гола и три голевые передачи.

Сейчас: Коутинью играл за «Баварию» в аренде, а по её окончании вернулся… в «Барселону». Так что в августе 2020-го он передал большой привет каталонцам. Позднее Филиппе выступал за «Астон Виллу» и «Аль-Духаиль», а с лета 2024 года выступает на родине за «Васко да Гама».

Тренер: Ханс-Дитер Флик

Флик в 2020-м Флик в 2024-м

Тогда: немецкий тренер привёл «Баварию» к победе в Лиге чемпионов. Она запомнилась тотальным доминированием мюнхенского клуба, ведь тогда команда одержала 11 побед в 11 матчах. В девяти из них «Бавария» забивала больше двух мячей.

Сейчас: Флик ушёл из «Баварии» летом 2021 года, после чего без особого успеха поработал со сборной Германии. Несколько месяцев назад возглавил «Барселону». Пока у него получается очень хорошо — 10 побед в 12 матчах во всех турнирах.