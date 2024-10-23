Помните, как «Бавария» забила «Барсе» 8 в ЛЧ? Вот что стало с участниками того унижения

14 августа 2020 года — одна из чёрных страниц в истории «Барселоны». Тогда испанская команда проиграла «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Но это было не просто поражение, а настоящее унижение — 2:8. Заключительные матчи турнира провели на нейтральном поле в Лиссабоне (всё из-за пандемии), а четвертьфиналы и полуфиналы состояли всего из одного матча. «Бавария» в итоге взяла Лигу чемпионов, а «Барселона» после матча осталась на какое-то время без главного тренера. Рассказываем, чем теперь занимаются участники того матча. И напоминаем, что сегодня, 23 октября, соперники снова встретятся друг с другом.
Марк-Андре тер Штеген
Тогда: вратарь пропустил в Лиссабоне восемь мячей. Он провёл восемь матчей в том розыгрыше Лиги чемпионов и дважды отыграл «на ноль». На групповом этапе немец пропустил три мяча, в 1/8 финала — два, а четвертьфинал превратился в катастрофу.
Сейчас: тер Штеген по-прежнему в «Барселоне», но в настоящий момент восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Не исключено, что он уже не сыграет в этом сезоне.
Жорди Альба
Тогда: фланговый защитник пропустил четыре матча в Лиге чемпионов из-за разных травм. Альба отметился двумя результативными действиями. И произошло это именно в матче с «Баварией».
Сейчас: летом 2023 года Альба покинул «Барсу», за которую играл в течение 11 лет. Испанец улетел за океан, где теперь выступает в одной команде с Лионелем Месси. В этом сезоне он забил четыре мяча и отдал 15 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.
Жерар Пике
Тогда: центральный защитник отыграл семь полных матчей в Лиге чемпионов. Он пропустил одну встречу из-за перебора жёлтых карточек, а потом не попал в заявку на заключительную игру группового этапа.
Сейчас: Жерар объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры в конце 2022 года. Пике активно занимается в Испании раскруткой медийной футбольной лиги (Kings League). Помимо этого, Жерар инвестирует в компанию, связанную с разработкой мобильных игр. Плюс он владеет клубом «Андорра» — сейчас команда выступает в третьем испанском дивизионе.
Клеман Лангле
Тогда: француз был основным центральным защитником «Барселоны». Он провёл почти все матчи в Лиге чемпионов и отметился голом в ответной встрече 1/8 финала с «Наполи» (3:1).
Сейчас: права на Лангле по-прежнему принадлежат сине-гранатовым. В последнее время Клеман регулярно уходит из «Барселоны» в аренду. В 2022 году он уехал в «Тоттенхэм», в 2023-м — в «Астон Виллу», а минувшим летом — в «Атлетико». В этом сезоне он отыграл всего два матча в Примере.
Нелсон Семеду
Тогда: португалец провёл семь матчей в Лиге чемпионов и отдал одну результативную передачу. Тот сезон стал для него последним в составе каталонского клуба.
Сейчас: в сентябре 2020-го «Барса» продала Семеду в «Вулверхэмптон» за € 32 млн. Там он и играет до сих пор. В этом сезоне провёл восемь матчей и отдал две голевые передачи.
Серхио Бускетс
Тогда: испанский опорник отыграл семь матчей в Лиге чемпионов и заработал три жёлтых карточки. Кстати, он пропустил ответный матч 1/8 финала с «Наполи» (3:1) как раз из-за перебора предупреждений.
Сейчас: летом 2023 года Бускетс ушёл из «Барселоны». До этого момента он провёл в Каталонии всю профессиональную карьеру. Теперь Бускетс играет в «Интер Майами», где воссоединился с Месси и Альбой. 34 матча, один гол, четыре голевые передачи — статистика Серхио в этом сезоне.
Артуро Видаль
Тогда: полузащитник перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2018-го. А через два года отхватил от бывшей команды. Он провёл семь матчей в Лиге чемпионов, отдал две голевые передачи, получил две жёлтые и одну красную карточки.
Сейчас: через месяц после унижения «Барселона» продала чилийца в «Интер» за € 1 млн. Позднее чилиец поиграл в бразильских «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе», а в начале 2024 года вернулся на родину. Теперь он играет за клуб «Коло-Коло». Кстати, именно из этой команды Артуро в своё время уехал в Европу.
Серхи Роберто
Тогда: Серхи вышел в стартовом составе на матч с «Баварией», но его заменили в перерыве. В той Лиге чемпионов Роберто отыграл шесть матчей (провёл на поле суммарно 410 минут) и пропустил пару встреч из-за травм.
Сейчас: Роберто провёл всю профессиональную карьеру в «Барсе» — вплоть до лета 2024 года. Он ушёл из клуба в связи с истечением срока контракта и перебрался в Италию. Теперь Серхи пылит в составе «Комо» (его тренирует Сеск Фабрегас).
Френки де Йонг
Тогда: нидерландец перешёл в «Барселону» за год до памятного матча. Ради него сине-гранатовые выложили приличную сумму — € 86 млн. В том розыгрыше ЛЧ он провёл все девять матчей (почти все — в стартовом составе).
Сейчас: де Йонг всё ещё играет за «Барселону». Правда, в этом сезоне он провёл всего два матча. Нидерландец пропустил несколько месяцев из-за травмы лодыжки.
Луис Суарес
Тогда: Луис — автор одного из голов «Барселоны» в матче с «Баварией». В том розыгрыше Лиги чемпионов он совершал результативное действие почти в каждом матче. Суарес набрал 8 (5+3) очков по системе «гол+пас» в семи встречах.
Сейчас: нападающий ушёл из «Барсы» в 2020 году, после чего поиграл за «Атлетико», «Насьональ» и «Гремио». С начала 2024-го уругваец выступает в составе «Интер Майами». У него достаточно приличная статистика — 22 гола и 10 результативных передач в 30 матчах.
Лионель Месси
Тогда: нападающий выходил на матчи с капитанской повязкой. В том розыгрыше ЛЧ аргентинец забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Правда, ничего не сделал в провальном матче с «Баварией».
Сейчас: Месси сменил «Барселону» на «ПСЖ» спустя год после игры в Лиссабоне. Отыграл два года в столице Франции, после чего укатил «Интер Майами». В Штаты Лео переехал уже в статусе чемпиона мира. Месси набрал 30 (20+10) очков по системе «гол+пас» в 19 матчах в этом сезоне.
Антуан Гризманн
Тогда: Антуан начал матч с «Баварией» в запасе, но вышел на поле сразу после перерыва. Правда, к тому моменту его команда уже «горела» с неприличным счётом — 1:4. Гризманн забил два мяча в девяти матчах Лиги чемпионов.
Сейчас: через год после матча в Лиссабоне француз вернулся в «Атлетико». Сначала это была аренда, а потом столичный клуб выкупил права на игрока. В этом сезоне Антуан забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 12 матчах. А ещё завершил карьеру в сборной Франции.
Ансу Фати
Тогда: 16-летний Фати вышел вместо Бускетса на 70-й минуте игры с «Баварией». Ансу забил один мяч на групповом этапе, но в целом у него было немного игровой практики. 112 минут — столько времени Фати провёл на поле в Лиге чемпионов.
Сейчас: Ансу отыграл прошлый сезон в Англии — за «Брайтон» на правах аренды. А в этом у него 127 минут за каталонцев. 21-летний футболист пропустил начало сезона из-за травмы колена.
Тренер: Кике Сетьен
Тогда: Сетьен возглавил каталонский клуб в начале 2020 года, но его пребывание в «Барселоне» ограничилось 25 матчами. 16 побед, четыре ничьих, пять поражений — статистика сине-гранатовых под руководством Кике.
Сейчас: матч с «Баварией» стал для тренера последним в «Барселоне». Сетьен два года был без работы, после чего подписал контракт с «Вильярреалом». Оттуда он ушёл в сентябре 2023 года и с того момента никого больше не тренировал.
Мануэль Нойер
Тогда: 11 матчей, 990 минут на поле, шесть «сухарей» — 33-летний вратарь был важной частью лучшего клуба Европы. Нойер пропустил два мяча в четвертьфинале, однако в двух следующих матчах отыграл «на ноль».
Сейчас: 38-летний Нойер — всё ещё основной вратарь «Баварии». В этом сезоне пропустил всего один матч из-за травмы бедра. Мануэль девять раз выходил на поле и оформил четыре «сухаря».
Жером Боатенг
Тогда: Боатенг вышел в стартовом составе на матч с «Барселоной», а заменили его за четверть часа до конца основного времени. В той Лиге чемпионов немец провёл девять матчей, восемь — в основе.
Сейчас: Жером ушёл из «Баварии» летом 2021 года. После этого поиграл за «Лион» и «Салернитану». С лета 2024-го бегает за австрийский ЛАСК. В этом сезоне у него семь матчей во всех турнирах, но провёл он на поле суммарно лишь 130 минут.
Никлас Зюле
Тогда: Зюле — тот самый футболист, что подменил Боатенга в концовке. Никлас не был основным защитником «Баварии», ведь в той ЛЧ всего дважды выходил в стартовом составе. Правда, он пропустил несколько матчей из травмы «крестов».
Сейчас: летом 2022 года Зюле оказался в дортмундской «Боруссии», где и бегает до сих пор. В прошлом сезоне нарвался на серьёзную критику из-за лишнего веса. В этом — провёл семь матчей.
Давид Алаба
Тогда: так уж получилось, что защитник отметился автоголом в том самом матче. На групповом этапе австриец пропустил три матча, а вот в плей-офф постоянно выходил в стартовом составе.
Сейчас: летом 2021 года Алаба сменил «Баварию» на «Реал» и сделал это на правах свободного агента. В этом сезоне Давид не провёл ни одного матча, поскольку восстанавливается после разрыва «крестов».
Иван Перишич
Тогда: 30-летний хорват показал неплохую эффективность. Иван провёл на поле 423 минуты в ЛЧ, однако оформил шесть результативных действий (три забитых мяча, три голевые передачи). Оформил он один гол и в матче с «Барсой».
Сейчас: через несколько дней после победного финала ЛЧ Перишич подписал контракт с «Интером», а потом ещё поиграл за «Тоттенхэм». Сезон-2024/2025 хорват начал в составе «Хайдука», но в сентябре перешёл в ПСВ (пока ни одного результативного действия).
Кингсли Коман
Тогда: в том розыгрыше Лиги чемпионов Коман выходил на поле не так часто, как Гнабри или Левандовски. Кингсли отыграл 549 минут и забил три мяча. Но гораздо важнее, что именно он стал автором победного гола в финале с «ПСЖ» (1:0).
Сейчас: Коман по-прежнему в «Баварии». В этом сезоне забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах.
Тьяго Алькантара
Тогда: бывший футболист «Барселоны» был важной частью «Баварии». Тьяго провёл на поле 819 минут (четвёртый результат в команде) и отдал две результативные передачи.
Сейчас: через месяц после памятного матча Алькантара укатил в «Ливерпуль», а летом 2024-го объявил о завершении спортивной карьеры.
Леон Горецка
Тогда: в матче с «Барсой» Горецка образовал связку в опорной зоне с Алькантарой. Тогда Леон отдал голевую передачу, а всего в том розыгрыше ЛЧ он набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».
Сейчас: Горецка по-прежнему в «Баварии». Правда, в этом сезоне играет совсем мало. Четыре матча во всех турнирах и в общей сложности всего 22 минуты.
Корентин Толиссо
Тогда: француза выпустили в самой концовке матча с «Барсой» — он вышел на поле на пять минут. В сезоне-2019/2020 Толиссо провёл 10 матчей в Лиге чемпионов, но появился в основе всего трижды. Несмотря на это, Корентин набрал шесть очков по системе «гол+пас» (три забитых мяча и три результативные передачи).
Сейчас: Корентин покинул «Баварию» летом 2022 года в связи с истечением срока контракта. Он вернулся в «Лион», где играет до сих пор. В этом сезоне провёл 10 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Йозуа Киммих
Тогда: 903 минуты — столько немец отыграл в победном розыгрыше Лиги чемпионов. Лучший результат среди всех полевых футболистов «Баварии». Больше только у вратаря Нойера. Киммих забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. В матче с «Барселоной» Йозуа набил 1+1.
Сейчас: Киммих — футболист, без которого тяжело представить нынешнюю «Баварию». Немец по-прежнему регулярно играет за мюнхенский клуб.
Альфонсо Дэвис
Тогда: 18-летний Дэвис получил достаточно много игрового времени в той Лиге чемпионов. Канадец отплатил тренерскому штабу за доверие. Он отдал голевую передачу за 84 минуты в лиссабонском матче. А всего у него было четыре результативных паса.
Сейчас: Дэвис станет свободным агентом летом 2025 года, если не подпишет новый контракт. В этом сезоне он отыграл девять матчей за «Баварию» и отдал одну голевую передачу.
Лукас Эрнандес
Тогда: французский защитник вышел на замену на 84-й минуте матча с «Барсой», однако успел отдать голевую передачу. В той Лиге чемпионов Эрнандес провёл 155 минут, поскольку много пропустил из-за травмы. Не выходил на поле в полуфинале и финале.
Сейчас: летом 2023 года Эрнандес сменил «Баварию» на «ПСЖ». Сейчас продолжает восстановление после травмы крестообразной связки колена.
Томас Мюллер
Тогда: Томас очень успешно провёл матч с «Барселоной». Он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. А всего в том турнире у Мюллера 7 (4+3) очков по системе «гол+пас».
Сейчас: 35-летний Мюллер всё ещё играет за «Баварию». В этом сезоне провёл девять матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Роберт Левандовски
Тогда: лучший бомбардир «Баварии» в Лиге чемпионов. За 886 минут на поле поляк наколотил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Кстати, в матче с «Барселоной» Роберт поучаствовал только в двух голах — забил сам и отдал одну результативную передачу.
Сейчас: Левандовски подходит к новому матчу в статусе нападающего «Барселоны». Он переехал в Каталонию летом 2022 года. 14+2 в 12 матчах — статистика 36-летнего польского форварда в этом сезоне.
Серж Гнабри
Тогда: второй бомбардир «Баварии». Гнабри забил девять мячей в том розыгрыше Лиги чемпионов и приплюсовал к этому две результативные передачи. В памятном матче с каталонцами Серж забил и оформил голевой пас в первом тайме.
Сейчас: Гнабри по-прежнему играет за мюнхенский клуб. В этом сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Филиппе Коутиньо
Тогда: бразилец вышел на 75-й минуте игры с «Барселоной» и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Это был лучший матч Коутиньо в том розыгрыше Лиги чемпионов. После этого он не совершал результативных действий, но всего у него три гола и три голевые передачи.
Сейчас: Коутинью играл за «Баварию» в аренде, а по её окончании вернулся… в «Барселону». Так что в августе 2020-го он передал большой привет каталонцам. Позднее Филиппе выступал за «Астон Виллу» и «Аль-Духаиль», а с лета 2024 года выступает на родине за «Васко да Гама».
Тренер: Ханс-Дитер Флик
Тогда: немецкий тренер привёл «Баварию» к победе в Лиге чемпионов. Она запомнилась тотальным доминированием мюнхенского клуба, ведь тогда команда одержала 11 побед в 11 матчах. В девяти из них «Бавария» забивала больше двух мячей.
Сейчас: Флик ушёл из «Баварии» летом 2021 года, после чего без особого успеха поработал со сборной Германии. Несколько месяцев назад возглавил «Барселону». Пока у него получается очень хорошо — 10 побед в 12 матчах во всех турнирах.