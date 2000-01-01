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Попугай экс-судьи в эфире запел гимн «Реала»
Попугай экс-судьи в эфире запел гимн «Реала»
Бывший испанский рефери Пахарес Пас попал в неприятную историю. Во время прямого эфира на ТВ его попугай неожиданно запел гимн «Реала»!
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Казус
Казус
Арбитр подключился в прямой эфир ТВ-программы El Chiringuito из своего дома. Пока судья говорил, на фоне его попугай засвистел гимн «Реала». Пахарес шикал на птицу, но он никак не замолкал.
Объяснение
Объяснение
В следующий раз Паса вызвали на программу в студию (видимо, чтобы избежать казусов). Там арбитр оправдал своего попугая, заявив, что птица вовсе не его, а дочери. В эфире Пахарес рассказал подноготную попугая другого экс-судьи Ла Лиги.
Забавные птицы
Забавные птицы
«Попугай Уризара Аспитарте тоже говорящий. Помню, я был у них дома, и он говорил: «Атлетик», «Атлетик»! А когда он слышал «Барса», то говорил: «Ублюдки!»» — рассказал Пас.
Попугай экс-арбитра Ла Лиги в эфире запел гимн «Реала». Видео
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