«Люди уверены — мы только бабки высасываем». Агент, который резко ворвался в инфополе

Футбольный агент Дмитрий Чельцов хорошо известен среди коллег, но этим летом он стал часто появляться и в публичном поле. Работает в прямом эфире экспертом по матчам чемпионата Франции и Лиги чемпионов, а ещё стал появляться на футбольных подкастах. В том числе в редакции «Чемпа». Там он рассказал о прошедшем трансферном окне. А теперь мы поговорили в целом про отрасль футбольных агентов. И про то, как воспитанник «Локомотива» провёл почти пять лет во Франции, но уже в 22 года завершил карьеру и стал вместе с отцом заниматься трансферами.

– В детстве меня отдали на футбол и даже не спрашивали, хотя я сам от него фанател, – вспоминает Чельцов. – Мне давали компьютер на час в день, и я залипал в старые-старые версии компьютерных симуляторов. Не играл даже – просто разглядывал эмблемы клубов. «Валенсия», «Осер», «Марсель», «Арсенал» с его пушкой… Миллиард команд нравилось, хотя сейчас болею за «Интер».

– Почему именно этот клуб?

– Всё началось с международного юношеского турнира. Мне тогда было 14 лет, я занимался в академии «Локомотива», и мы поехали в Италию. Из известных команд там участвовали «Удинезе» и «Интер». Вот его юношеская команда меня безумно впечатлила. Обычно симпатия с клубом выстраивается через топ-футболистов, но не в моём случае. Наши ровесники 1993 года рождения приехали на огромном брендированном автобусе. Казалось, что парни на три головы нас выше. Словно вышла команда профиков. У них там чуть ли не татуировки были в 14 лет. И ещё форма такая, с тоненькими золотыми полосками. И всё! Мы тогда с «Интером» даже не сыграли, но для меня уже было мечтой оказаться в этом клубе. А сейчас мечтаю однажды продать этой команде футболиста. У меня есть татуировка: я, жена, сын и стадион «Джузеппе Меацца» с Санетти. Прям насмерть болею.

– Тебе жена не говорила, что ты сумасшедший?

– Нет. Она понимает и принимает. Наша жизнь пропитана футболом. Само собой, я её свозил на «Сан-Сиро» – она кайфанула, когда своими глазами увидела масштабы стадиона на 85 тысяч человек. Хотя в конце трансферных окон, когда у меня под 200 звонков в день, ей приходится тяжело.

Татуировка Дмитрия Чельцова Фото: Из личного архива Дмитрия Чельцова

– После академии «Локомотива» ты попробовал себя во Франции. Чем она тебя удивила?

– Представь, мне 19 лет. Я только-только приехал в «Сент-Этьен». Общий обед для молодёжки, U17 и даже малыши приходили, если по времени совпадало. Сидит какой-то мужик и ест рядом с мальчишками, которым по восемь-девять лет. Потом встаёт и подходит ко мне с вопросом: «Ты из России? У тебя всё хорошо?» Я уже более-менее говорил на французском – ответил, что всё в порядке, мне всё нравится. Мужик предложил: «Пойдём, я тебе базу покажу».

– Согласился?

– Куда деваться. Я толком не доел, но отправился на экскурсию. Посмотрели столовую, крыло для молодёжки, крыло для основы, тренажёрный зал, прачечную… Ну всё показал и добавил: «Давай, удачи, будем следить за тобой». Я возвращаюсь на своё место и спрашиваю у Рубена Агилара, который сейчас в «Лансе» играет, что за мужик такой. Он отвечает: «Это же Ролан Ромейер – президент клуба!»

Дмитрий Чельцов в «Сент-Этьене» Фото: Из личного архива Дмитрия Чельцова

– Тот самый, который гонял на финал Кубка на велосипеде!

– Кудрявенький, улыбчивый, вообще классный, но я сижу и думаю: «Дед, оно тебе нужно было?» Человек с таким статусом ел с детьми, а потом пошёл проводить экскурсию какому-то парню. Он ещё всегда повторял на собраниях: «Главное – учёба. Без успеваемости у вас не будет футбола. Отстраним!» В этом плане менталитет поражает. Я полжизни играл в «Локомотиве» – никогда в глаза президента не видел. Разве что по телевизору.

– Тут напрашивается ассоциация с Галицким.

– На тот момент о нём ещё не особо знали. А с этим президентом «Сент-Этьена» связана ещё одна история. Тогда был «золотой» период у «Анжи», который хотел купить Курта Зума. В «Сент-Этьене» сразу сказали, что на защитника много претендентов. За € 15 млн готовы продать, но точно не меньше. Если не готовы заплатить эту сумму, то даже не имеет смысла общаться. И вот Биджиев [бывший спортивный директор «Анжи»] прилетает в Женеву, там мой отец его забирает – и на машине везёт в Сент-Этьен. В клубе их встречает как раз Ромейер. Что он делает? Конечно же, повёл по базе. Обзорная экскурсия со всеми остановками, как он любит. Поля, залы, а потом добрались до офиса.

– Обсуждать Зума?

– Ещё вроде был интерес по Обамеянгу, но этот вариант уже отвалился к тому моменту. Садятся за стол, и президент «Сент-Этьена» спрашивает: «Вам же сказали про 15 млн?» Биджиев отвечает: «Семь. Больше дать не можем». Ромейер посмотрел, выждал и такой: «Ну что ж… Пойдёмте я вам ещё базу покажу». Переговоры «Анжи» по Зума продлились меньше минуты.

«Первая же тренировка, прострел, я неудачно ставлю галик – и сразу хруст»

– Почему тебе не удалось заиграть во Франции?

– С языком проблем не было. Я сначала занимался в «Сент-Приесте», а потом как раз в «Сент-Этьене». В какой-то момент поехал на стажировку в «Лион» и тренировался с молодёжкой, а она проводила двусторонку с основой. Тогда у главной команды был классный состав: Пьянич, Ловрен, Бриан, Гомис, Лисандро Лопес. Я выхожу на поле, а против меня на фланге Мишел Бастос. Уже во время матча подумал: «Боже, какой же я слабый». А там ещё батя пришёл. Просто ужас. Казалось, вот мой звёздный час, а я падаю и вижу, как от меня убегают. Меня тогда, само собой, никто не взял в «Лион» – я продолжил заниматься в «Сент-Приесте». Спустя восемь месяцев удалось попасть в молодёжку «Сент-Этьена».

– Вроде «Сент-Этьен» тоже звучит солидно.

– Ещё бы! 10-кратный чемпион Франции. Мы играли товарищеские матчи, и тренера «Сент-Этьена» попросили посмотреть, насколько я подхожу. После игры он сказал: «Пусть приезжает на просмотр». Я им понравился и остался там на последний год перед выпуском. По окончании сезона тренер со мной сел и дал понять, что меня не берут в главную команду. Просто для понимания: со мной был Рубен Агилар – тоже правый защитник. Даже его не взяли. Потом он пробился в сборную Франции, но через «Гренобль», «Осер», «Монпелье» и «Монако». Из всей команды взяли только одного парня — Пьер-Ива Полома. Плюс в дубле появлялся Курт Зума, когда восстанавливался.

Курт Зума Фото: John Berry/Getty Images

– Кошек тогда не обижал?

– Вроде нет. Если честно, я сам осознавал, что не тяну. Мне тренер объяснял, почему меня не берут в основу, а я сижу и прекрасно всё понимаю. В «Сент-Этьене» хоть и не подписывают во взрослую команду, но всё равно несут за тебя ответственность. Мне предложили поехать в «Гренобль» и «Ньор» из Лиги 2. Я отказался и уехал в Россию. Сейчас понимаю, что это была моя главная ошибка за карьеру игрока. Почти пять лет занимался во Франции, а потом вернулся, и всё закончилось, толком и не начавшись.

– Что пошло не так в России?

– Тренировался с «Торпедо», когда оно при Бородюке первый раз вышло в РПЛ. Затем поехал на просмотр в «Химик» Дзержинск из ФНЛ. Я думал, что всё легко будет. Первая же тренировка, прострел, я неудачно ставлю галик – и сразу хруст. Опухает так, что бутсу не могу снять. Частичный разрыв связок в двух местах. Полгода без футбола. Я потом ещё поехал со СКА хабаровским на сборы в Крым, но нога продолжала беспокоить. Вот тогда и осознал – всё, конец. 22 года. Не о такой карьере я мечтал.

– Как ты занялся агентским бизнесом?

– Я сразу понимал, как остаться в футболе. Всё-таки французский язык уже знал, а по рассказам отца имел представление о работе футбольных агентов. В результате сложилось так, что отец в 99% случаев общается с клубами, а я – с агентами и игроками.

Йоан Молло и Дмитрий Чельцов Фото: Из личного архива Дмитрия Чельцова

– Самая обидная сделка, которая сорвалась?

– Летом 2016 года Молло должен был перейти из «Крыльев Советов» в «Краснодар». Уже обо всём договорились. Футболист даже выбрал игровой номер. Уже открыли шампанское, чтобы отмечать – и тут звонит Хашиг. Всего три слова сказал: «Мы передумали, спасибо». Отец поставил бокал, встал и ушёл.

– Сейчас во Франции играют три россиянина, но ты не имел отношения к их переходам. Не обидно? Ты ведь едва ли не главный специалист по Лиге 1 среди российских агентов.

– Не «едва ли», реально главный. Мы плотно работали по Далеру в его предыдущую попытку уехать во Францию, много общались с его отцом. У нас был детальный разговор с «Нантом». Мой отец садился и долго разговаривал с владельцем клуба. Увы, не договорились. По Антохе Миранчуку также – вели диалог со многими клубами Лиги 1, однако не срослось. Было близко и со «Страсбургом», и с «Лансом», у которого Антон шёл под вторым номером, но клуб всё-таки договорился с первым в списке. Очень хотелось помочь Миранчуку, даже если бы ничего не заработал.

«Люди уверены, что агенты только бабки высасывают, что Калинский сам перейдёт из «Нижнего» в «Реал»

– В последнее время ты часто появляешься в разных эфирах. Зачем?

– Всё очень закрыто. Хочется чего-то свежего – нового в мире агентов и скаутов. Людей, которые могут рассказать об этом движе, единицы. Хотя есть вещи, о которых не нужно говорить.

– Например?

– Раскрывать зарплаты или называть футбольных менеджеров непрофессионалами.

– Как при этом не скатиться в такое, чтобы захваливать сомнительных менеджеров? Даже Герман Ткаченко, который классно говорит о футболе, вместе с тем мог хвалить условную Смородскую.

– Увы, агент не может всегда называть вещи своими именами.

– Ведёт ли это к лицемерию?

– А иначе получается, что ты стреляешь себе в колено. Увы, что-то приходится делать, чтобы поддерживать отношения с людьми. Таков бизнес. Если не скажешь, то могут обидеться, а конкретно Герман – топище. Я не знаю, кто в России может подать себя лучше. У него такие интонации: «Послууушай! Это кейс!» У Германа можно многому научиться. При этом он не боится говорить — при всём хейте к агентам со стороны болельщиков. Люди не понимают, чем мы занимаемся на самом деле. Вот я пришёл на подкаст «Чемпионата», и вроде нормально поговорили, но ты видел комментарии. Я, само собой, переживу, однако это показывает отношение к сфере. Если бы я говорил не о трансферах, а разбирал тур, как другие гости, то таких комментариев бы не было.

– В подкасте ты захвалил Изидора, хотя он провёл невнятный сезон.

– Я лично знаю человека. Мы постоянно на связи, общаемся чуть ли не каждый день. Мне за него обидно. Да, период в «Зените» – плохой, мало забил, но это все и так знают, а я за своих игроков готов убиваться. И если кому-то это непонятно, то плевать.

Вильсон Изидор и Дмитрий Чельцов Фото: из личного архива Дмитрия Чельцова

– Насколько вообще обоснован хейт агентов?

– Люди уверены, что агенты только бабки высасывают, что Калинский сам перейдёт из «Нижнего» в «Реал». Болельщики же не знают, в каких ситуациях и как именно мы помогаем. А это фактически сопровождение всей жизни. Помощь в любых ситуациях. Не только юридические вопросы, но и любые бытовые. Хоть самосвал с щебёнкой подвезу, если нужно. Я стараюсь выстраивать не рабочие отношения, а дружеские. Агент – это оруженосец, который подаёт патроны и может тебя прикрыть или просто поддержать. Я смотрю почти все игры своих футболистов, и всем нужно уделить внимание. Каждому угодить и при этом оставаться честным.

– Недавно я общался с Игорем Лебеденко, который завершил карьеру. Вот его цитата про агентов: «В «Локомотив» меня позвал один из моих первых тренеров, а агент просто прошёл рядом со мной в клуб и получил вознаграждение. При этом он ничего не делал. И ещё попросил вернуть процентную часть соглашения. После этого с ним расстались. Мне было 22 года – втёрлись в доверие. Спустя 10 лет понял, что агент вообще никакого участия в переходе не принимал. Изначально со мной связался тренер, подписали стандартный контракт».

– Я не знаю эту историю. Возможно, Лебеденко видит ситуацию так, а на самом деле без агента он бы не оказался в «Локомотиве». А может, и оказался бы. Если всё так, как говорит Лебеденко, то не понимаю, зачем он вообще пошёл с агентом.

– Как думаешь, больше агентов, которые заботятся о футболисте, словно оруженосцы, или таких, как описал Лебеденко?

– Думаю, что 50 на 50. А точнее, есть и такие, и другие. В условной недвижимости то же самое. Можешь встретить агента, с которым сдружишься после покупки квартиры, и потом он тебе дачу поможет построить, а ещё крёстным отцом твоих детей станет. Бывают агенты, которые просто подписали договор и предоставили квартиру – потом приходится звонить из-за протечек крыши. Ты договор подписал? Да. Тебя никто не заставлял. У человека должна быть своя голова на плечах. Особенно в футболе. Особенно у молодых игроков. Я не хочу показаться каким-то святым. Уж точно не такой, но у меня есть принципы, которых я придерживаюсь.

«Разошлись из-за какой-то фигни. Сумма смешная, но он посчитал, что не должен мне ничего»

– Брать процент и от трансфера, и от зарплаты – это нормально?

– Есть комиссия, о которой ты просто договариваешься с клубом. По зарплате – это, опять же, вопрос сопровождения жизни игрока. Агенты оплачивают дополнительного тренера по физподготовке, если требуется. Или репетитора, если игрок мечтает уехать. Иногда ребята обращаются просто: «У меня сейчас с деньгами не очень, а хочется с невестой сгонять в отпуск». Если у тебя хорошие отношения, то ты можешь дать на поездку в Турцию 300 тысяч рублей, которые с него потом никто не попросит. Это, по сути, инвестиция в будущее. Процент с зарплаты берут именно агенты, а не посредники, у которых, например, хорошие отношения с конкретным клубом. В таком случае посредник может получить, условно, 30% от комиссии.

– А вся комиссия – это обычно сколько?

– Есть клубы, которые обозначают строго 10% от суммы трансфера. Совершил сделку за 5 млн – получил 10%. Можешь попробовать договориться на большее, но там особо без шансов. А бывают клубы, с которыми ты изначально обговорил другой процент. Если приводишь свободного агента, то, естественно, тебе дадут больше выплату. А иногда агент может снизить стоимость трансфера.

– Это как?

– Вот условный саратовский «Сокол» хочет купить игрока из «Дижона».

– Стандартная история.

– Абсолютно. Французский клуб отвечает, что футболист стоит 17 млн. Мне может звонить агент игрока или директор клуба со словами: «Чел, знаю, у тебя хорошие отношения с «Дижоном» – повлияй на них». Если я прихожу к французам и они стоят на своём – строго 17 млн, то считается, что я не работал. А если мы нашли формулу с процентом от будущей продажи или какими-то бонусами, но сбили цену, то вот ещё один пример работы агента как посредника.

Дмитрий Чельцов и Матия Бобен Фото: Из личного архива Дмитрия Чельцова

– А какой процент от зарплаты обычно берут агенты?

– Тут тоже принято 10%, но иногда может быть и 5%, если речь о какой-то действительно большой зарплате. Вот допустим ты получаешь 1 млн рублей в месяц – 100 тысяч отдаёшь агенту. А если зарабатываешь 10 млн, то отдавать уже приходится 1 млн. Сидишь такой дома и после разговора с женой можешь засомневаться. Кто-то может перейти на 5% в такой ситуации. Хотя я считаю, что, как ты получал 10%, так и должен получать дальше.

– Почему?

– Об этом была изначальная договорённость. Опять же, без работы агента ты вряд ли получал бы 10 млн. Ты же со мной всю дорогу прошёл от 100 тысяч рублей до 10 млн. Здесь важно общаться с игроками – понимать, когда и что их смущает. Такое нужно проговаривать.

– Бывало, что с футболистами приходилось расставаться из-за споров по деньгам?

– У меня есть одна болезненная ситуация. Не буду называть игрока, но он достаточно известный. Его дела вёл сначала отец, а потом я сам. Мы прошли через всё: личные проблемы, проблемы футбольные, проблемы со здоровьем. В итоге разошлись из-за какой-то фигни. Сумма смешная, однако он посчитал, что не должен мне ничего. Решил, что единоразовая выплата у него сама появилась. Без моего участия. Я долго переживал – всё-таки столько времени дружили. Сейчас отпустило, потому что уже прошло несколько лет. В погоне за тем, что не вечно, главное не потерять себя самого.

«Не бывает такого, что футболисту ухо прострелят. По крайней мере, мне такие методы не знакомы»

– Приведи пример, когда у тебя не получалось что-то?

– Вот есть наш футболист Санька Ломакин в «Енисее». Мой близкий друг. У него ещё год контракт. 29 лет, капитан, лучший по «гол+пас», левша. Был капитаном сборной 95-го года рождения. Талалаев про него говорил, что будет играть на ЧМ-2018. Я сейчас всё лето переживал: вроде есть варианты даже в РПЛ, но не получается договориться. Он нужен «Енисею», денег за него предлагают не так много. Я понимаю, что он заслуживает большего, грызу себя, однако ничего не срастается.

– Ты слышал о таком, чтобы футболистов продавали, куда выгодно агентам, а не куда лучше для карьеры игрока?

– У каждого есть своя голова. Футболиста невозможно заставить. Если есть какие-то особые рычаги давления, то я их не знаю. У футболиста есть варианты, условно, «Урал», «Сочи», «Нижний» и «Химки». Здесь такие условия, а там – такие. Да, в каком-то из этих случаев агент заработает больше. Такое действительно есть. Игрока могут склонять, но решение всё равно за ним. Не бывает такого, что футболисту ухо прострелят, если он не согласится. По крайней мере, мне такие методы не знакомы.

Тарас Бурлак и Дмитрий Чельцов Фото: Из личного архива Дмитрия Чельцова

– То, что мир агентов весьма криминален – миф?

– Могу сказать за себя. Я ни с чем подобным не сталкивался.

– Бывало, что агенты переманивают футболистов?

– Тут важен контекст. Знаю, что многие обращались к Кузяеву, чьи интересы представляет отец. Там, кто первым договорился – тот и работает. Бывает, что я могу помочь с каким-то трансфером. Не гарантировать переход, а просто увеличить шансы на сделку. Допустим, вижу, что «Страсбургу» нужна «десятка», а Антоха Миранчук без клуба. Я прошу Макса [отца] позвонить Вадиму Шпинёву – интересно им такое или нет. Если да, то запускаем переговоры. Если нет, то в чужой огород лезть не собираюсь – мне такое нахрен не надо. При этом и к нам лезть мы не позволим.

– У тебя пытались перехватить игрока?

– Конечно, но в 99% случаев это на совести футболиста. Если он не хочет – этого не случится. Игрок должен сказать агенту, что на него вышли и что-то предлагают. Дальше уже следует разговор между агентами. Нам звонят каждое окно: «Чел, привет, давай поговорим по игроку».

– Чел?

– Да, сокращённо от Чельцов. Постоянно так называют, мне только в кайф. Иногда даже забываю, что меня зовут Дима.

«Клубы могут долго тянуть. Тяжело с командами, где непонятен центр принятия решений»

– Вадим Шпинёв выстрелил себе в ногу, когда раскритиковал руководителей «Локо» и «Спартака»?

– Отношения моей семьи с ним и его партнёрами понятно. Мы не будем никого осуждать – это чисто человеческий фактор. Его право так высказываться. Миранчуки всю карьеру провели с ним и получили хорошую карьеру с хорошими зарплатами. Знаю, что они близко общаются семьями, значит, доверяют друг другу. Может, не случись тех высказываний – Антоха не перешёл бы в «Сьон». За Джикию говорить не могу, а по Миранчуку мы работали. У него всё шикарно, сидит в горах, главное, чтобы заиграл. Если бы игроки остались без команд, тогда действительно были бы вопросы к агентам. Почему у Вадима так сложилось с «Локомотивом», я просто не знаю. У меня с этим клубом чудесные отношения.

– А есть в РПЛ клубы, с которыми ты не общаешься совсем?

– Конечно. У всех агентов такие команды найдутся. Где-то с кем-то поступили некрасиво. Кто-то просто не хочет общаться, потому что общается с другими. Ты не можешь быть хорошим для всех. Если ты дружишь со всеми, то там явно присутствует что-то фальшивое.

Дмитрий Чельцов и Алексей Никитин Фото: Из личного архива Дмитрия Чельцова

– С каким из клубов тебе удобнее общаться?

– С теми, кто работает быстро и чётко. «Зенит» по Изидору сработал оперативно – за два дня дал ответ по игроку. Другие клубы могут долго тянуть. Тяжело с командами, где непонятен центр принятия решений. Вроде договариваешься с человеком, который занимает соответствующую должность, а потом кто-то ещё передумает. Такие вещи встречаются и в Европе. Условный Конте хочет Лукаку, а спортивный директор – нет. У нас тоже встречаются противостояния внутри клубов.

– Есть такое, что чуть ли не за каждым клубом стоят свои агенты, которые ставят своих игроков, тренеров и директоров?

– Есть очевидный пример, когда много игроков переходит из «Чертаново» в «Крылья». Но мне кажется, что этого становится меньше, потому что практически все со всеми стараются найти контакт.

«Есть вероятность, что мне дадут прокомментировать один из матчей «Интера» в Лиге чемпионов»

– Павел Андреев, возможно, главный агент России по клиентам, но он не даёт интервью. В то же время многие другие всё чаще выходят в публичное поле. Тимур Гурцкая вообще стал ведущим. Есть тенденция на открытость среди агентов?

– У всех по-разному. У Павла Андреева всегда был такой почерк. Его клиенты довольны. Плохо, что ли, когда тебя продают пять раз за пять лет? Особенно на повышение. У других агентов может быть другой стиль. Мне интересно говорить о футболе. Пускай даже говно пишут в комментариях. Нужно чувствовать, где и что сказать. Вот позвали меня на «Коммент.Шоу». Я понимаю, что там нужно 30% юмора, а 70% — серьёзно. На Okko уже иначе.

– Там ты уже не будешь позволять себе нецензурные выражения, пародируя Григоряна?

– Да, на Okko уже так не скажу. Скорее 90% серьёзно, но какую-то свою изюминку нужно вносить. Сейчас у нас с тобой интервью на 95% на серьёзных щщах, потому что разговор идёт о бизнесе. А в каких-то шоу могу себе позволить больше. Я уже осознал, что важно не поддакивать, а выражать своё мнение, если оно реально есть. Я не так часто смотрю футбольные обзоры, но если это происходит, то могу общаться с телевизором как Светлаков в «Наша Russia». Иной раз говорят про какого-то игрока и хочется кричать: «Ну нет же! Пустите, я поспорю». Понимаю, для аудитории я лицо новое. А к агентам уже сформировалось определённое отношение, но хочется чуть-чуть добавить рок-н-ролла. Это не основная моя деятельность, но посмотрим, куда вырулит. Есть вероятность, что мне с Дашей Исаевой дадут прокомментировать один из матчей «Интера» в Лиге чемпионов на альтернативной звуковой дорожке.

Дмитрий Чельцов и Дарья Исаева Фото: Кадр из видео

– А как ты вообще попал на Okko?

– Последнее время я жил в ОАЭ, но летом прилетел в Москву. Думал, что ненадолго. Я знал, что Okko будет показывать чемпионат Франции. Попросил Костю Генича узнать: что вообще планируется? Могу ли я быть полезен? Будут ли студии? Костя потом сказал, что мне наберёт Рома Гутцайт. Он позвонил и прямо спросил, как я сам вижу себя в эфире. Я честно признался, что конкретных идей у меня нет, но я знаю игроков, агентов и директоров в Лиге 1. Да и в целом французский футбол. Ещё спустя неделю Гутцайт предложил мне прийти на съёмку перед матчем 1-го тура «Гавр» – «ПСЖ».

– Какой был состав в студии?

– Корнеев, Григорян, я и ведущая Даша Исаева. Я к этой съёмке готовился – посмотрел детально «Гавр». Про «ПСЖ» и так всё было понятно. Старался рассказать интересные вещи. Единственное, я зачем-то побрился налысо – практически под ноль, ну да ладно. Через пару дней Гутцайт перезвонил и сказал, что всем зашло. Стали периодически приглашать. В том числе на Лигу чемпионов. Спасибо Косте Геничу и Роме Гутцайту, что помогли оказаться на Okko. Вроде хорошо идёт, мне прям нравится. Сейчас из девяти матчей тура Лиги 1 шесть всегда посмотрю, чтобы быть в теме. Теперь понял, что мне это вдвойне полезно.

– Почему?

– Помогает в плане скаутинга. Раньше я смотрел матчи более сжато. Условно, нужен «Локо» центральный защитник – я прикидываю, кто подходит, на кого могу быстро выйти. А сейчас смотрю столько матчей, что в поле зрения уже игроки не только топ-клубов, но и вообще все. Ну и развиваюсь в плане того, как держаться в кадре. У меня жена смотрит все мои эфиры и отмечает: «У тебя такое-то слово-паразит» или «Ты постоянно крутишься на стуле». Ну да, кручусь.