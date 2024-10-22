Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо Мх — Спартак — 0:1, обзор матча 6-го тура Кубка России, видео гола Зорина, статистика, таблица, 22 октября 2024

Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника
Никита Паглазов
Отчёт «Динамо» Мх — «Спартак» — 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
Команда без Станковича помогла московскому «Динамо» оказаться в верхней сетке Кубка.

«Спартак» уже обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России с первого места. А вот идущие за ним махачкалинское и московское «Динамо» в 6-м туре решали важный вопрос. Только один из клубов мог оказаться в Пути РПЛ, а кому-то придётся падать в Путь регионов. Махачкале для продолжения борьбы были жизненно необходимы очки со «Спартаком».

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зорин – 49'    
Удаления: Кирш – 37' / Зорин – 85'

Москвичи приехали в Дагестан без дисквалифицированного Деяна Станковича. «Спартак» выпустил второй состав, чётко обозначив отношение к матчу. Победа – не цель, главное – дать практику ближайшему резерву. Хотя и «Динамо» вышло в смешанном составе. Всё-таки из Кубка команда точно не вылетает, а в РПЛ до зимней паузы нужно набирать очки.

Первый тайм получился скучным. «Спартак» не действовал активно в атаке, а у «Динамо» попросту не хватало на это ресурсов. Москвичи спокойно устраняли очаги опасности у своих ворот. Хотя обе команды всё же находили моменты. Например, у «Спартака» в нападении активно действовали Тео Бонгонда, Даниил Зорин и Михаил Игнатов. А у «Динамо» воротам соперника угрожали Сердер Сердеров и Ражаб Магомедов.

Станкович не очень мощно начал работу в «Спартаке»:
Как тренеры «Спартака» начинали в РПЛ. Станкович значительно проигрывает лидерам
Как тренеры «Спартака» начинали в РПЛ. Станкович значительно проигрывает лидерам

Но главный момент произошёл на 37-й минуте. Даниил Зорин убегал к воротам «Динамо», однако его случайно зацепил защитник хозяев Илья Кирш. Фол по неосторожности – но это не смутило судью Павла Шадыханова. Он показал Киршу прямую красную карточку, усложнив «Динамо» жизнь. А «Спартак» получил чуть больше свободы на поле.

И уже на старте второго тайма гости воспользовались ей. Роман Зобнин совершил проход, на границе штрафной отдал пас на Зорина, а Даниил оказался один на один с вратарём «Динамо» Тимуром Магомедовым и переиграл его.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После забитого мяча «Спартак» не сбавил обороты. Команда действовала ещё легче в атаке. Хотя где-то к 65-й минуте «Динамо» всё же перехватило инициативу. Махачкале был необходим гол – иначе шансы на Путь РПЛ исчезали на 100%. Ничья оставляла теоретические шансы клубу из Дагестана на верхнюю сетку.

Чаще мячом владело «Динамо», но опасные моменты создавал «Спартак». Виллиан Жозе сделал классный пас в штрафную хозяев на Хесуса Медину: парагвайцу не хватило пространства, чтобы разобраться и забить второй мяч. А затем голкипер «Динамо» Магомедов выручил команду после удара Алексиса Дуарте головой.

«Динамо» Мх — «Спартак»

«Динамо» Мх — «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

На 85-й минуте Даниил Зорин превратился из главного героя матча для «Спартака» в футболиста, заработавшего удаление. Он схватил вторую жёлтую карточку за фол на Эгаше Касинтуре и уравнял составы. Интересно, что именно Зорин заработал численное большинство для «Спартака» в первом тайме. Весёлый матч для Даниила. А «Динамо» получило отличный шанс на гол в концовке.

Но махачкалинцы не воспользовались возможностью. «Спартак» впервые за три матча в сезоне обыграл клуб из Дагестана: ранее «Динамо» сыграло вничью в РПЛ и победило москвичей в первой встрече Кубка. Команда Хасанби Биджиева отправляется в нижнюю сетку. А московское «Динамо» может выходить на встречу 6-го тура с «Крыльями Советов» резервом. Команда уже гарантировала себе Путь РПЛ. «Спартак» помог принципиальному сопернику.

Недавно «Чемпионат» взял интервью у игрока махачкалинского «Динамо»:
«Сборная России — не мечта, а цель. И в Европе смогу зажечь!» В РПЛ зашёл дерзкий новичок
Эксклюзив
«Сборная России — не мечта, а цель. И в Европе смогу зажечь!» В РПЛ зашёл дерзкий новичок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android