Юная звезда «Спартака» устроила шоу в Махачкале. А москвичи обыграли неудобного соперника

«Спартак» уже обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России с первого места. А вот идущие за ним махачкалинское и московское «Динамо» в 6-м туре решали важный вопрос. Только один из клубов мог оказаться в Пути РПЛ, а кому-то придётся падать в Путь регионов. Махачкале для продолжения борьбы были жизненно необходимы очки со «Спартаком».

Москвичи приехали в Дагестан без дисквалифицированного Деяна Станковича. «Спартак» выпустил второй состав, чётко обозначив отношение к матчу. Победа – не цель, главное – дать практику ближайшему резерву. Хотя и «Динамо» вышло в смешанном составе. Всё-таки из Кубка команда точно не вылетает, а в РПЛ до зимней паузы нужно набирать очки.

Первый тайм получился скучным. «Спартак» не действовал активно в атаке, а у «Динамо» попросту не хватало на это ресурсов. Москвичи спокойно устраняли очаги опасности у своих ворот. Хотя обе команды всё же находили моменты. Например, у «Спартака» в нападении активно действовали Тео Бонгонда, Даниил Зорин и Михаил Игнатов. А у «Динамо» воротам соперника угрожали Сердер Сердеров и Ражаб Магомедов.

Но главный момент произошёл на 37-й минуте. Даниил Зорин убегал к воротам «Динамо», однако его случайно зацепил защитник хозяев Илья Кирш. Фол по неосторожности – но это не смутило судью Павла Шадыханова. Он показал Киршу прямую красную карточку, усложнив «Динамо» жизнь. А «Спартак» получил чуть больше свободы на поле.

И уже на старте второго тайма гости воспользовались ей. Роман Зобнин совершил проход, на границе штрафной отдал пас на Зорина, а Даниил оказался один на один с вратарём «Динамо» Тимуром Магомедовым и переиграл его.

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После забитого мяча «Спартак» не сбавил обороты. Команда действовала ещё легче в атаке. Хотя где-то к 65-й минуте «Динамо» всё же перехватило инициативу. Махачкале был необходим гол – иначе шансы на Путь РПЛ исчезали на 100%. Ничья оставляла теоретические шансы клубу из Дагестана на верхнюю сетку.

Чаще мячом владело «Динамо», но опасные моменты создавал «Спартак». Виллиан Жозе сделал классный пас в штрафную хозяев на Хесуса Медину: парагвайцу не хватило пространства, чтобы разобраться и забить второй мяч. А затем голкипер «Динамо» Магомедов выручил команду после удара Алексиса Дуарте головой.

«Динамо» Мх — «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

На 85-й минуте Даниил Зорин превратился из главного героя матча для «Спартака» в футболиста, заработавшего удаление. Он схватил вторую жёлтую карточку за фол на Эгаше Касинтуре и уравнял составы. Интересно, что именно Зорин заработал численное большинство для «Спартака» в первом тайме. Весёлый матч для Даниила. А «Динамо» получило отличный шанс на гол в концовке.

Но махачкалинцы не воспользовались возможностью. «Спартак» впервые за три матча в сезоне обыграл клуб из Дагестана: ранее «Динамо» сыграло вничью в РПЛ и победило москвичей в первой встрече Кубка. Команда Хасанби Биджиева отправляется в нижнюю сетку. А московское «Динамо» может выходить на встречу 6-го тура с «Крыльями Советов» резервом. Команда уже гарантировала себе Путь РПЛ. «Спартак» помог принципиальному сопернику.