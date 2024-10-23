Таблица ошибок судей РПЛ. VAR сильно подпортил жизнь «Крыльям»

В РПЛ состоялся 12-й тур. Клубы вернулись после международной паузы и продолжили борьбу в чемпионате. Случились ли в прошедших встречах судейские ошибки? И как на результаты повлиял VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
Ошибки судей в 12-м туре
В 12-м туре арбитры не совершили ни одной грубой ошибки по параметрам, приведённым нами выше.
Таблица ошибок судей после 12-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR
Судья Александр Машлякевич удалил полузащитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцу после просмотра повтора в матче с «Оренбургом». Также арбитр назначил пенальти в ворота самарцев во втором тайме после вмешательства VAR.
Судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Рубина» в игре с московским «Динамо» благодаря помощи VAR.
Судья Алексей Сухой
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|2
|3
|+1
|«Оренбург»
|2
|2
|0
|«Рубин»
|3
|3
|0
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Факел»
|2
|2
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Ахмат»
|3
|1
|-2
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4