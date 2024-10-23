Таблица ошибок судей РПЛ. VAR сильно подпортил жизнь «Крыльям»

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В РПЛ состоялся 12-й тур. Клубы вернулись после международной паузы и продолжили борьбу в чемпионате. Случились ли в прошедших встречах судейские ошибки? И как на результаты повлиял VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 12-м туре

В 12-м туре арбитры не совершили ни одной грубой ошибки по параметрам, приведённым нами выше.

Таблица ошибок судей после 12-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ахмат» 1 0 -1 «Ростов» 2 2 0 «Крылья Советов» 1 1 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR

Судья Александр Машлякевич удалил полузащитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцу после просмотра повтора в матче с «Оренбургом». Также арбитр назначил пенальти в ворота самарцев во втором тайме после вмешательства VAR.

Судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Рубина» в игре с московским «Динамо» благодаря помощи VAR.

Судья Алексей Сухой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR