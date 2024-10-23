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РПЛ, таблица ошибок судей, против кого арбитры ошибаются чаще всего, статистика: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локо

Таблица ошибок судей РПЛ. VAR сильно подпортил жизнь «Крыльям»
Никита Паглазов
Таблица ошибок судей РПЛ
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12-й тур арбитры отработали успешно.

В РПЛ состоялся 12-й тур. Клубы вернулись после международной паузы и продолжили борьбу в чемпионате. Случились ли в прошедших встречах судейские ошибки? И как на результаты повлиял VAR? «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Кто вошёл в сборную 12-го тура РПЛ:
Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»
Сборная 12-го тура РПЛ. Экс-спартаковцы и герои «Краснодара» с «Зенитом»

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 12-м туре

В 12-м туре арбитры не совершили ни одной грубой ошибки по параметрам, приведённым нами выше.

Полный разбор судейства от Федотова в 12-м туре:
«Теперь за такие моменты решили давать пенальти». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Теперь за такие моменты решили давать пенальти». Разбор судейства в 12-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 12-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ахмат»10-1
«Ростов»220
«Крылья Советов»110
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Ошибки, исправленные VAR

Судья Александр Машлякевич удалил полузащитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцу после просмотра повтора в матче с «Оренбургом». Также арбитр назначил пенальти в ворота самарцев во втором тайме после вмешательства VAR.

Судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Рубина» в игре с московским «Динамо» благодаря помощи VAR.

Судья Алексей Сухой

Судья Алексей Сухой

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Зенит»02+2
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Краснодар»01+1
«Пари НН»01+1
«Спартак»23+1
«Оренбург»220
«Рубин»330
«Ростов»110
«Химки»440
«Факел»220
«Локомотив»110
«Крылья Советов»220
«Динамо» М21-1
«Ахмат»31-2
«Динамо» Мх40-4
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