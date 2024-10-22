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ЦСКА — Ахмат — 1:0, видеообзор матча группового этапа Кубка России, гол Койта, голевая Пьянича, 22 октября 2024

У Пьянича чумовой дебютный ассист за ЦСКА! Так угловые в России редко разыгрывают. Видео
Константин Кринский
Отчёт ЦСКА — «Ахмат» — 1:0
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У боснийца дебютная голевая, а у Секу Койта — дебютный гол.

ЦСКА прямо сейчас красиво обыгрывает «Ахмат» в 6-м туре группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Не по счёту, а по сюжету.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Койта – 34'    

В старте вышел звёздный новичок Миралем Пьянич. А это значит, что босниец потихоньку набирает форму и скоро вовсю продемонстрирует свои скиллы. Армейским болельщикам пришлось ждать подарка от хавбека до 34-й минуты. И мало того, что Пьянич оформил дебютный ассист. Забить он помог Секу Койта – форварду, который за ЦСКА пока не отличался. Это своеобразный дуплет: и гол, и голевая стали для их авторов дебютными.

Надо признать, что комбинация получилась в чём-то даже уникальной. В российском футболе не очень принято разыгрывать угловые длинным пасом в район полукруга у штрафной площади. Но Пьянич – мастер паса – сделал именно это. А Койта от души приложился и попал в ворота Гиорги Шелии. В этот раз кипер не спас, хотя чуть раньше выдал сумасшедший сейв. Вратарь после пропущенного мяча даже поаплодировал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, сотворит ли Пьянич что-то особенное во втором тайме. Не исключено, что поможет отличиться испытывающему проблемы с голами Саулю Гуарирапе.

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