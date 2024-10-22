Головин был в сантиметрах от гола в ЛЧ! А вот его партнёр сотворил настоящий шедевр

«Монако» Александра Головина победил в Лиге чемпионов «Црвену Звезду» Егора Пруцева. У монегасков стало семь очков после трёх туров. А у сербов – три «баранки».

Битвы российских легионеров в этом матче не получилось. Головин начал игру на скамейке запасных, а Пруцев и вовсе не попал в заявку. Сообщалось о травме у нашего вингера «Црвены Звезды». Что касается полузащитника монегасков, то об Александре накануне высказался главный тренер Ади Хюттер:

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму. Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у «ПСЖ». Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, моя задача – убедиться, что они вернутся в форму».

Игра на стадионе «Луи II» получалась достаточно живой и обоюдоострой. Быстрый гол «Монако» мог забить конкурент Головина – левый вингер Бен Сегир, но после кросса слева неточно пробил из убойной позиции. Вообще монегаски пытались вскрывать оборону соперника и находить пространство на флангах. Центр сербы перекрывали тремя центральными защитниками, тройкой центрхавов и парой нападающих. При этом сама «Црвена Звезда» проводила опасные контрвыпады. Кроме того, команды Хюттера и Владана Милоевича при счёте 0:0 создали по голевому моменту после стандартов, выигрывая воздух на угловых.

В середине первого тайма «Монако» забил. Редкая ситуация, когда в обороне возникает такая несогласованность, как у «Црвены Звезды» в этом эпизоде. После заброса справа Минамино в позиционной атаке спокойно вылетел один на один! Сербы делали офсайдную ловушку, а Силас справа ошибся позиционно и сломал линию. Вингеру, действовавшему в роли латераля, очевидно, просто не хватило навыков защитника. Японский форвард хозяев послал мяч в сетку точно низом.

Однако, легко забив, «Монако» вскоре также пропустил простой гол. У монегасков случился провал справа в обороне – центрбек Синго крайне неудачно сыграл на перехвате. Керер страховал партнёра и вынужден был сфолить в штрафной на Ндиайе. Сам же сенегалец и реализовал пенальти, отправив мяч почти по центру на средней высоте.

«Црвена Звезда» в целом неплохо защищалась, так что после 45 минут игры у «Монако» был лишь один удар в створ. Но перед самым перерывом в компенсированное время команде Хюттера удалась быстрая атака – три в пять. Мощный Эмболо зацепился за мяч, потом почти потерял его, тем не менее швейцарцу повезло с отскоком от экс-игрока «Краснодара» Спаича. Центрфорвард пробил от земли и забил второй гол хозяев.

В перерыве на поле появился Головин – россиянин заменил Бен Сегира. Александр играл левого хавбека, но часто смещался в центр, работал между линий и оставлял фланг защитнику Энрике. В одном таком эпизоде бразилец едва не забил быстрый гол во втором тайме. А на 54-й минуте чудо-гол сотворил Синго. Получив мяч в центре поля, ивуариец продвинулся вперёд и зарядил метров с тридцати почти в самую «девятку». Выглядело это невероятно красиво!

Выстрел Синго сбил с ног «Црвену Звезду». Команда Владана Милоевича полностью проиграла этот отрезок матча. Связка Вандерсон – Аклиуш разрывала правый фланг. Вскоре забил Эмболо, продавив защитника, но гол был отменён из-за того, что мяч попал от вратаря в руку швейцарцу. Затем два шанса выпали Аклиушу: вингер попал в штангу после углового и едва не забил ударом с лёта, когда классную «закидушку» придумал Головин. В общем, гол «Монако» назревал, и вскоре плод упал к ногам хозяев. Благодаря перехвату на чужой половине монегаски организовали резкий контрвыпад, а вышедший на замену экс-защитник «Зенита» Родич поскользнулся и в самый неподходящий момент упал. В результате Минамино оформил дубль.

Благодаря в том числе Головину «Монако» улучшил движение мяча. Россиянин и сам мог забить, но мяч после его удара из-за штрафной остановила штанга своих же, монегаскских ворот. Эх, обидно!

Завершил матч Головин с такой статистикой: 41 касание мяча, три удара, 94% точных передач, два паса под удар, два отбора, одна обводка и три выигранных единоборства из пяти. В концовке Александр получил ещё один шанс, однако чуть-чуть промахнулся, нанося обводящий удар. А вот Аклиуш в последней атаке забил заслуженный гол – из-под Родича.