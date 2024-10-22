«Милан» выдал шикарный матч в Лиге чемпионов. У Пулишича уникальный гол

«Милан» – одна из самых непредсказуемых команд этого сезона. В чемпионате Италии выиграли у «Интера», но уступили «Парме». Вот и на этот раз команда Паулу Фонсеки удивила в начале матча с «Брюгге». Уже на второй минуте Мику Меньяну пришлось тащить, а затем – снова на седьмой минуте. Оба удара гостей случились из пределов штрафной и выглядели действительно опасными. А уже через минуту ещё Хоэль Ордоньес зарядил в перекладину ворот «Милана»!

«Милан» потихоньку пришёл в себя и строил свои атаки преимущественно через левый фланг и Рафаэла Леау. Португалец, как и всегда, смело демонстрировал дриблинг. Сначала обвёл двоих, но не смог заработать даже угловой. Затем прошёл сразу троих, сыграв в пас, и дал пробить Кристиану Пулишичу из убойной позиции, но тот попал во вратаря.

Видимо, для американца это был слишком простой эпизод, чтобы забить. Вместо этого он забил прямым ударом с углового! Мяч летел в целую группу футболистов на ближней штанге, но никто не дотянулся до него. Удивительный гол. И потому что голы прямым ударом с угловых – редкость сами по себе. И потому что обычно в таких случаях речь идёт об ударах в девятку, а тут мяч зашёл по центру ворот. У Пулишича уже 7+3 по «гол+пас» за 11 матчей в этом сезоне во всех турнирах.

Фото: Кадр трансляции

Игра возобновилась – и прошло лишь несколько секунд, как случился ещё один важный эпизод. Рафаэль Оньедика влетел шипами в ногу Тейани Рейндерсу. Обычно за такие наступы дают жёлтую карточку, а удаляют, если шипы идут вверх или параллельно газону. Здесь же эпизод получился сложнее. У полузащитника «Милана» нога вывернулась после наступа шипами. Смотрелось действительно жёстко, поэтому VAR призвал судью глянуть эпизод. Главный арбитр посмотрел видео и удалил Оньедику. Причём VAR очень долго решал, звать арбитра к монитору или нет. С момента фола до показа красной карточки прошло 4 минуты и 40 секунд.

Фото: Кадр трансляции

В перерыве у «Брюгге» случилась двойная замена. На поле вышли Уго Ветлесен и Кириани Саббе. Именно они и сделали ответный гол «Брюгге». Первый отдал ассист, а второй пробил точно в дальний угол. Гости в меньшинстве сравняли счёт. Правда, не прошло и 10 минут, как «Милан» снова повёл.

И опять прошла атака левым флангом! Правда, на этот раз без участия Леау, потому что его заменили уже на 60-й минуте (ещё один повод говорить об отношениях между главным тренером и главной звездой). И в первой же атаке без португальца «Милан» забил победный гол. Отличился Рейндерс. Причём он сделал дубль за 10 минут. Оба раза новичок команды пробил аккуратно щёчкой. Оба раза ему ассистировали футболисты, вышедшие на замену – Ноа Окафор и Саму Чуквезе.

Тейани Рейндерс и Ноа Окафор празднуют гол Фото: Marco Luzzani/Getty Images

При счёте 3:1 «Милан» чувствовал себя настолько уверенно, что на поле вышел даже 16-летний Франческо Камарда. Воспитанник клуба стал самым молодым футболистом в истории «Милана», сыгравшим в Лиге чемпионов. И именно юный Камарда забил в конце матча. Первый гол на взрослом уровне, и сразу в ЛЧ! Парень на эмоциях сорвал с себя футболку, но гол всё-таки отменили из-за небольшого офсайда. Воспитанник «Милана» остался лишь с жёлтой из-за снятой футболки.

Тем не менее итальянский клуб берёт первые очки в новом формате Лиги чемпионов. За счёт разницы мячей «Милан» обходит и «Брюгге», и другие команды с тремя очками.