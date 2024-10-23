Что за развязка в добавленное время! «Ювентус» запомнит этот вечер надолго

«Ювентус» сенсационно проиграл дома после двух побед в первых двух турах Лиги чемпионов. А «Штутгарт» впервые победил. Результат неожиданный, но по игре абсолютно логичный.

С самого начала игра переместилась на половину поля «Ювентуса». «Штутгарт» забрал мяч, грубой силой прижал «старую синьору» к её штрафной. Команда Себастьяна Хёнеса включила высокий прессинг и быстро возвращала себе мяч. Только до перерыва хозяева допустили девять потерь на собственной половине. «Швабы» настолько осмелели, что первые два удара по воротам Перина нанесли их крайние защитники – Миттельштедт и Вагноман. Тот же Миттельштедт, бывало, уходил высоко в полуфланг, вытягивая за собой вингера Консейсау и пользуясь тем, что без мяча португалец всё же не так хорош, как с мячом в ногах.

«Ювентус» как будто дважды завёл будильник перед игрой, поэтому проигнорировал первый звонок и проснулся только, когда на часах было 7:00. Где-то на восьмой минуте команда Тьяго Мотты провела наконец опасную позиционную атаку. Если вы не видели «Ювентус» в новом сезоне, то по игре туринцев могли бы подумать, что ими по-прежнему руководит Массимилиано Аллегри. Хозяева делали ставку на использование пространства на контрвыпадах. Проблем им, к слову, добавила очередная травма – Дугласа Луиса на предматчевой разминке.

В первом тайме «Ювентус» нанёс всего один удар по воротам Нюбеля, а вот «Штутгарт» пробил 12 раз. По попаданиям в створ счёт был 0:4. Но голов – 0. При всём игровом перевесе «Штутгарта» голевых моментов этой неяркой игре недоставало. Лучший шанс забить выпал нападающему сборной Боснии и Герцеговины Демировичу, который после очередного перехвата «швабами» мяча у центра поля завершал идеально расчерченную контратаку. Однако тут мастерства форварду не хватило – отправил мяч в штангу.

После перерыва «Ювентус» улучшил контроль мяча – процент владения у «Штутгарта» снизился. Тем не менее и по такой игре немцы быстро нашли способ вскрыть оборону соперника. Защита «старой синьоры» провалилась по центру, а Ундав сумел точно пробить, несмотря на противодействие со стороны Данило. Ему даже помог лёгкий рикошет от бразильца. Однако VAR отменил гол, так как форвард, по мнению судей, сыграл рукой. Сам Дениз, видимо, утверждал, что коснулся мяча грудью или плечом. Этот эпизод наверняка будут обсуждать в Германии.

К середине второго тайма Мотта сделал четыре замены и доигрывал без классического центрфорварда. Влахович ушёл с поля, ни разу не пробив за матч. А первый удар «Ювентуса» в створ в этот отрезок игры нанёс Йылдыз. Впрочем, и в том эпизоде не потребовался сейв Нюбеля. У Перина по-прежнему было больше моментов, в которых приходилось пусть не спасать, но ловить непростые мячи. Если кто и заслуживал победы, то это «швабы». Хотя в целом скорости упали, ведь и игроки «Штутгарта» подустали от своего энергозатратного стиля.

Немцы не забивали – «Ювентус» сам себе «привёз» пенальти! За 10 минут до конца после подачи со стандарта и скидки Данило пнул соперника в своей штрафной. Посмотрев «кино», норвежский судья Эскос вынес суровый приговор: пенальти и красная карточка (за вторую жёлтую) бразильцу. Казалось, это финал для туринцев. Ужасный, обидный финал. Но Перин в этот вечер тащил почти всё, и удар Мийо с «точки» он тоже парировал в красивом прыжке.

Не вытащил голкипер только удар Эль Билала Туре в компенсированное время. В меньшинстве «Ювентус» развалился. «Штутгарт» нарисовал яркую комбинацию, в центре обороны не хватило Данило, а Калюлю куда-то унесло с его позиции. Туре бил в упор – тут и два Перина не спасли бы. «Ювентус» проиграл, уступив по ударам в три раза (7:22).