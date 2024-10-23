Как назвать новый камбэк «Реала» в ЛЧ?! Даже слова «величие» тут мало

Последнее время «Реалу» тяжело даются матчи именно с немецкими командами в Лиге чемпионов. «Лейпциг» и «Боруссия» в прошлом сезоне, а в этом уже был «Штутгарт», который по игре не меньше заслужил победу. Теперь предстояла ещё одна встреча с «Боруссией», которая в какой-то момент творила сенсацию.

Разгонялась игра неспешно. Гости больше владели мячом, хозяева чаще били – всё ожидаемо. Но затем «Боруссия» забила два мяча за четыре минуты! Сначала умный столб Серу Гирасси поставил корпус Антонио Рюдигеру и без замаха отдал передачу Дониэллу Малену. Нидерландец первым же касанием точно пробил в ближний.

И практически сразу гости забили снова. На этот раз прошла атака не по центру, а через правый фланг. Мален дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот. На дальней штанге прострел замкнул Джейми Байно-Гиттенс, за которым не добежал Лукас Васкес. Три дня назад он не добежал за игроком «Сельты», который забил «Реалу». В такие моменты особенно чувствуется значение для команды Дани Карвахаля, который выбыл до конца сезона из-за тяжёлой травмы.

Лукас Васкес не добегает за будущим автором гола Фото: Кадр трансляции

После этого «Реал» выдал атаку, в которой «Боруссию» спасло только чудо. Сначала с нескольких метров в перекладину пробил Родриго, а через мгновение уже Джуд Беллингем угодил в неё же. Причём следом ещё от игрока «Боруссии» мяч шёл под перекладину, но на этот раз вратарь дотянулся.

На второй тайм «Реал» вышел невероятно заряженным. Душил соперника так, что моменты возникали один за другим. Винисиус и Федерико Вальверде буквально чередовали удары по воротам, но каждый раз им чуть-чуть не хватало. А потом Килиан Мбаппе на фирменном рывке ушёл к лицевой и выдал навес на Рюдигера, который вколотил мяч в ворота.

Голевая передача Мбаппе и гол Рюдигера Фото: Кадр трансляции

На этом «Реал» не остановился и продолжил давить дальше. Винисиус уходил на дриблинге, даже отыграв 80 минут. Несколько неплохих моментов было у Мбаппе, а вот «Боруссия» до чужих ворот практически не доходила. «Реал» за счёт прессинга быстро возвращал себе владение. У «Боруссии» во втором тайме мог забить разве что Максимилиан Байер, но с его ударом справился Тибо Куртуа.

Гости по ходу второго тайма перешли на три центральных защитника, но лучше не стало, потому что «Реал» всё-таки дожал. Причём победный гол забил тот самый Лукас Васкес, который выходит в основе только из-за травмы партнёра. После гола испанский защитник бил себя по венам. ДНК «Реала» остаётся неизменным, кто бы не выходил в составе. Ну а для верности Винисиус забил ещё два мяча в концовке, оформив хет-трик. Бразильцу вот-вот получать «Золотой мяч». Правда, за прошлый сезон, но всё равно красиво.