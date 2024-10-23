Космические голы и развязки в Лиге чемпионов. Таких эмоций не было давно. Видео

Еврокубки вернулись после паузы на игры сборных и не стали мелочиться на красивые мячи и захватывающие сценарии. Камбэк «Реала», голы-шедевры от Кристиана Пулишича и «Монако», драматические развязки в Турине и в Париже, а также другие события игрового дня Лиги чемпионов.

Пулишич забил прямым ударом с углового

Жаркое начало матча обернулось в полчаса кошмара для «Милана»: лишь Меньян и перекладина сохранили нервы миланским болельщикам. «Брюгге» уже почувствовал себя фаворитом, пока «сухой лист» от Пулишича не привёл их в чувство – это пока что главный претендент на гол тура. Между прочим, у американца уже 7+3 в 11 матчах за клуб.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 51-й минуте «Брюгге» сумел сравнять, но к тому моменту «Милан» уже играл в большинстве и почуял запах крови – Тейани Рейндерс принёс окончательную победу дублем. Могли добиться и разгрома, но судьи отменили гол 16-летнего Франческо Камарды из-за офсайда. А ведь парень мог стать самым юным голеадором в Лиге чемпионов.

«Монако» покуражился с сербами

Александр Головин с партнёрами по «Монако» Фото: Zuma/TASS

В Монако тоже не обошлось без голов-красавцев. Первые полчаса сербы ещё пытались сымитировать интригу и даже сравняли счёт с пенальти, но пропустили в концовке тайма, а на 54-й совсем приуныли: после затяжной атаки (владели мячом где-то две минуты) довели мяч до защитника Уилфрида Синго, который из-за штрафной пальнул в дальнюю девятку. На 70-й минуте Такуми Минамино оформил дубль, и всё стало понятно. Окончательный удар молотком был нанесён в компенсированное время Магнесом Аклиушем.

Головин появился на поле лишь во втором тайме, пробил в штангу и чуть не забил в концовке. По словам главного тренера, россиянин ещё набирает нужные кондиции после травмы, так что его появление со скамейки не связано с неудовлетворительной игрой.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Вратарь «Юве» вытащил пенальти, но не спас от проигрыша

Этот матч внезапно стал звёздным часом для вратаря Маттиа Перина, подменявшего дисквалифицированного Микеле Ди Грегорио. «Ювентус» напрочь забыл об атаках, сконцентрировавшись на «привозах» в своей штрафной. А «Штутгарт» был спокоен, как Дениз Ундав – защитники немцев так же уверенно отыграли в обороне, как Дениз огорчает голами европейских топов. В начале второго тайма – следом за недавним «Реалом» – пал «Ювентус». Праздник на штутгартской улице испортил судья или рука немца (об этом точно поспорят в соцсетях), из-за которого гол решили отменить.

Немцы продолжали кошмарить Перина, которого под конец матча «порадовали» назначением пенальти в его ворота. И даже так Маттиа сохранил шансы на очки – вратарь угадал направление удара и отбил пенальти! Но в компенсированное время Энцо Мийо исправился за нереализованный 11-метровый и вырезал голевую на Эль Билала Туре, а тот, пританцовывая с мячом, всё-таки подловил Перина ударом в ближний угол.

«ПСЖ» лишили пенальти на 90+5-й

Парижане начали мегауверенно: мяч клеился к ногам, а соперник терялся после розыгрышей стандартов. Но проявилась будничная проблема этого «ПСЖ»: главные моменты приходили к Дембеле и Брэдли Баркола, которые, мягко говоря, не лучшие финишёры (особенно Усман). А гости наказали в первом же моменте, перехватив мяч у самоуверенных защитников – Ноа Ланг всей мощью приложил в ближний угол. Хотя ПСВ ничем не лучше – в конце тайма перемудрили с розыгрышем от ворот, и Ли Кан Ин чудом не внёс мяч в сетку из вратарской.

Хакими празднует гол Фото: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

Хакими пришлось отдуваться за форвардов забитым мячом, но защитники «ПСЖ» чуть не стёрли все усилия Ашрафа. Позволили Гусу Тилю, который мог спокойно завершать, прорваться к воротам, но экс-спартаковец зачем-то отпасовал Лангу, которого уже закрыл игрок хозяев. В конце ПСВ так вообще чуть не «привёз» пенальти, но гостей подстраховали помощники на VAR. Парижане пробили по воротам нидерландского чемпиона 26 раз, но сподобились всего на один забитый.

Автогол обыграл «Шахтёр»

Самый курьёзный гол игрового дня уходит «Шахтёру». Габриэл Мартинелли выдержал паузу внутри штрафной и от души приложился по ближней штанге – мяч оценил старания бразильца и дружелюбно отскочил в ворота от ноги вратаря Ризныка. Бразилец продолжал искать шансы, раз за разом испытывая приём со смещением в штрафную с фланга, но соперник уверенно отбивался.

«Арсенал» празднует гол Фото: Gaspafotos/MB Media/Getty Images

Слабину дали только в конце, подарив «Арсеналу» пенальти, потраченный хилым ударом Леандро Троссарда. Лондонцам чуть не воздалось на последних минутах, когда «Шахтёр» сподобился на финальный штурм, но Микелю Артете и компании повезло. Очень трудная победа.

Первая победа «Жироны» в ЛЧ

Встреча главных неудачников Лиги чемпионов первых туров. Впрочем, «Жирона» явно выше классом братьев по несчастью в турнирной таблице – «Слована» в том числе. Хозяева играли вдохновенно и вернули болельщикам радость прошлого сезона, когда банда Мичела никого не боялась и сметала всех на пути.

Главная красота – второй забитый «Жироны». Хуанпе с 20 метров забил прямым ударом со штрафного. Звучит простовато, но голы со штрафных – это всегда праздник. Каталонцам чутка не хватило для третьего мяча, но это уже вторично, ведь «Жирона» добилась первой в своей истории победы в ЛЧ.

«Вилла» победила благодаря курьёзному стандарту

Перформанс «Астон Виллы» со львами Фото: Aston Villa FC via Getty Images

Главный момент первого тайма – баннер болельщиков «Астон Виллы» с тремя львами. Такие перформансы всегда на загляденье.

БАННЕР «АСТОН ВИЛЛЫ» ПЕРЕД МАТЧЕМ С «БОЛОНЬЕЙ» Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Футболисты тоже не подкачали и привезли обоюдно-атакующий футбол с моментами. Не хватило только голов, который полетели лишь во второй половине. Счёт открыли бирмингемцы – кипер «Болоньи» под впечатлением от баннера проморгал подачу соперника со штрафного.

Вскоре свою фамилию в протокол матча вписал Джон Дуран – колумбийский вундеркинд, который обычно забивает, выходя на замену. В этот раз всё иначе – Унаи Эмери уже готовился менять форварда, а тот ушёл на лавку по красоте. «Болонья» уже плюнула на всё и не предприняла попыток отыграться.

Дьёкереш красуется перед топ-клубами

В первом тайме Виктор Дьёкереш – по совместительству шведский Эрлинг Холанд – комично лишил себя гола, промахнувшись по мячу. Благо рядом оказался Нуну Сантуш, который своевременно подстраховал и открыл счёт. А Виктор позже не только сумел забить, но и продемонстрировал богатырскую силу: протащил мяч от фланга к чужим воротам, оттеснив соперника, и удвоил преимущество. Ждём охоту за этим скандинавским бистом от топов АПЛ уже зимой.

Выносите Винисиусу «Золотой мяч»!

Винисиус в матче с «Боруссией» Фото: Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images

Нури Шахин не зря отказался от предматчевой тренировки на «Сантьяго Бернабеу» – дортмундцы реально удивили мадридцев, забив два безответных мяча уже к середине первого тайма. Стадион засвистел от негодования, а «Реал» внезапно переместился в компьютерный симулятор, дважды за эпизод погнув перекладину усилиями Джуда Беллингема и Родриго.

«А где Мбаппе?» – спрашивали многие. Килиан действительно куда-то пропал в первом тайме, но во втором исполнил голевой навес на Антонио Рюдигера и запустил камбэк «Реала». Спустя пару минут Винисиус сравнял счёт, поймав мяч после неудачного отскока от ноги Нико Шлоттербека. Шахин, видимо, повременил с переходом на пятёрку защитников. Нури и сам это понял, поэтому вернул дортмундцев к более смелому стилю, но было поздно: если Карло Анчелотти повёл бровью, то процесс не остановить. На последних минутах начатое завершил Лукас Васкес, расстроивший Грегори Кобеля ударом в дальнюю девятку.

На этом безумие не закончилось – Винисиус очень хотел покрасоваться на главной таблоидов. Сначала бразилец забил второй, протащив мяч через всё поле и убежав от Эмре Джана. А за мгновение до финального свистка оформил поистине королевский хет-трик: оставил в дураках двух защитников и прямо перед глазами Кобеля вбил мяч под перекладину. Незабываемый вечер.