Миранчук в огне! Сделал ассист в важнейшем матче и теперь сыграет против Месси!

Как известно, футбольный сезон в США состоит не только из регулярного чемпионата, но ещё и из плей-офф. В него выходят по восемь лучших команд из Восточной и Западной конференций. При этом команды с восьмого и девятого места играют между собой стыковые матчи. Для попадания в стыки «Атланте» нужно было настоящее чудо: победить сложного соперника на выезде и дождаться поражений как минимум от двух конкурентов по таблице. Чудо произошло! «Атланта» взлетела с одиннадцатой строчки на девятую и теперь сыграла стыковой матч с «Монреалем». Алексей Миранчук, конечно же, был в стартовом составе!

«Монреаль» этой осенью выглядит намного лучше «Атланты». Канадцы одержали пять побед в последних шести матчах, включая победу над «Атлантой» на её поле со счётом 2:1. Неудивительно, что на своём поле они сразу же завладели мячом и часто беспокоили вратаря Брэда Гузана дальними ударами. Миранчук практически всегда оставался без мяча.

В середине тайма команды неожиданно поменялись ролями. «Атланта» забрала мяч и держала его в центре поля в течение четырёх минут. Возможно, в главного тренера Роба Валентино на это время вселился дух Йохана Кройфа. И это было очень кстати. Долгое катание мяча закончилось навесом с левого фланга, который успешно замкнул Брукс Леннон. 1:0 в пользу «Атланты». Правда, Миранчук всё ещё был без мяча.

Брукс Леннон после гола Фото: ФК «Атланта Юнайтед»

После этого «Атланта» сконцентрировалась на контратаках, и тут у Алексея появилось несколько шансов их разогнать. Он часто получал мяч у своей штрафной, но соперники сразу же его накрывали — иногда с нарушением правил, иногда без. У россиянина не получалось даже добежать с мячом до центра поля. В один момент Миранчук повёл себя странно и после потери просто остановился, хотя вполне мог побороться до конца и не допустить опасной атаки на ворота своей команды.

Зато на 44-й минуте россиянин исполнил стандарт, который привёл ко второму голу. По сути, это была опять подача с левого фланга, но на этот раз её замкнул защитник Стиан Грегерсон. «Атланта» давно не реализовывала стандарты и давно не показывала такую высокую реализацию. Подачи Миранчука вообще ни разу не приводили к голу. Удивительные 2:0 по итогам первого тайма!

После перерыва «Монреаль» долго приходил в себя и к 62-й минуте отыграл один гол. Мяч после прострела с левого фланга летел прямо в руки вратарю Гузану, но тот не сумел зафиксировать его, и он отскочил к Хосефу Мартинесу, который закатил в пустые. Счёт стал 2:1.

«Монреаль» взбодрился и устремился вперёд. Канадцы осели у штрафной «Атланты» и раз за разом создавали опасные моменты. Ошибка Гузана не сломила его — за плечами вратаря 20 лет карьеры на высоком уровне, в том числе за «Астон Виллу» и сборную США. Ветеран спасал в опасных ситуациях, но не смог отразить пенальти на 89-й минуте, который снова забил Мартинес. «Монреаль» заслужил эти 2:2.

Матч вполне соответствует современным трендам — после окончания основного времени команды сразу же перешли к серии пенальти. У Гузана появился шанс снова показать себя, и он справился. Первый удар того же самого Мартинеса он не парировал, но отразил второй — от Тома Пирса.

Футболисты «Атланты» в серии пенальти не промахнулись ни разу. Миранчук, третий по очереди, спокойно отправил мяч в противоположный угол от вратаря, исправившись за незабитый 11-метровый в предыдущей игре. «Атланта» победила в серии пенальти со счётом 5:4 и вышла в плей-офф.

Игроки «Атланты» празднуют победу Фото: ФК «Атланта Юнайтед»

Впереди — Интер «Майами». Команда Лионеля Месси досрочно выиграла регулярный чемпионат и выглядит абсолютным фаворитом. Правда, недавний матч между «Атлантой» и «Интером» закончился боевой ничьей, а Миранчук тогда забрал приз лучшему игроку встречи. Кажется, «Атланте» наконец начала сопутствовать удача. Вдруг её хватит до конца плей-офф? Алексей сохраняет шансы забрать второй титул за календарный год!