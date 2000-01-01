Месси снимет на камеру матч с «Атлантой»
Лионель Месси в плей-офф МЛС попробует себя в необычном статусе. Аргентинец будет снимать матч с «Атлантой» с нательной камеры!
Необычная запись
МЛС закрепит на груди Месси камеру GoPro, с которой будет прямая трансляция матча. Акция, благодаря которой зрители смогут увидеть игру глазами Лео, проходит в рамках сотрудничества с TikTok. Именно там и будет выложена запись с нательной камеры футболиста.
Месси будет играть с камерой в матче с «Атлантой»
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