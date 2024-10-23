«Ещё нет игрока, который мог бы его остановить». Европа восхищена Винисиусом и «Реалом»

«Реал» снова сделал это! То, что в Испании называют «ремонтадой». По сути, аналог камбэка. Мадридский клуб «горел» 0:2 в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», а после перерыва наколотил пять мячей (три забил Винисиус Жуниор). Европейские СМИ отдали должное камбэку испанского клуба и высоко оценили игру бразильского нападающего.

Marca: «Винисиус возглавил «золотое» возвращение «Реала»

«Бразилец вышел на первые роли, когда его товарищи по команде нуждались в нём больше всего. Он показал миру, почему заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой. Парижский театр «Шатле» уже ждёт Винисиуса с распростёртыми объятиями, чтобы короновать его как лучшего футболиста в мира. Очередной перформанс бразильца — ещё один повод посмеяться над некоторыми мемами, которые заполонили социальные сети, когда у Винисиуса не всё получалось. Есть хорошая поговорка: хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Уникальный футболист поколения, которому всего 24 года. Ещё нет такого игрока, который мог бы его остановить. Он снова показал часть своего неиссякаемого источника магии и спас команду Анчелотти в 3-м туре ЛЧ.

Вини всегда старается, даже если что-то не получается с самого начала матча. На 80-й минуте он бьётся с той же силой, с тем же энтузиазмом, что есть у него перед началом игры. Соперники со временем понимают, что Вини невозможно утомить».

Mundo Deportivo: «Мадрид живёт в другой реальности»

«Они играют ужасно в первом тайме, отлично — во втором. Если это часть плана, о котором знают только в Мадриде, то ничего не остаётся, кроме как принять его. У них всегда всё получается. Честно говоря, сложно найти какое-то объяснение. «Реал» сбивает с толку даже самых здравомыслящих. Прошедший матч с «Боруссией» снова граничил с паранойей. Они хотят побеждать. И сейчас делают всё, чтобы реализовать эту цель. У Мадрида всё работает. Они живут в параллельной реальности, в которой нет ничего невозможного. Частично им помог тренер «Боруссии», когда выпустил на поле ещё одного защитника». У 39-летнего Модрича, наверное, уже штук 500 таких вечеров. Но они приобщили Мбаппе и попутно набили себе карман самоуважением до самых краёв. Классика».

Kicker: «Мы тихо вошли в раздевалку и сказали только одно»

«К перерыву вы могли протирать глаза. Действующий победитель Лиги чемпионов проигрывал на своё поле. И ведь нельзя сказать, что это было незаслуженно. Во втором тайме «Реал» показал другое лицо. Что же произошло в перерыве? «Мы молча вошли в раздевалку, выслушали тренера и сказали только одно: если забьём первый мяч, то вернёмся в игру», — говорил после матча Винисиус. «Реал» безжалостно разобрался с «Боруссией», которой не помог выход ещё одного защитника. Мадридский клуб совершил очередную «ремонтаду», а Винисиус стал ключевой фигурой на поле».

Bild: «Боруссия» пережила настоящий ужас»

«Они были так близки к успеху, но «Реал» нанёс ответный удар после перерыва. Шахин выпустил ещё одного защитника, но план тренера «Боруссии» полностью провалился. «Реал» мчался вперёд, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Волшебный вечер в Мадриде. К сожалению, не для «Боруссии».

L’Equipe: «Винисиус провёл выдающийся матч с «Боруссией» за неделю до вручения «Золотого мяча»

«У «Реала» была катастрофа в первой половине. Он положился на Винисиуса, который сделал хет-трик после перерыва. Пока точно неизвестно, станет ли бразилец новым обладателем «Золотого мяча». С другой стороны, он самый вероятный претендент. Его перформанс в матче с «Боруссией» должен положить конец любым спорам о справедливости получения им награды».

The Guardian: «Винисиус вдохновил «Реал» на пятизвёздочный ответный удар в матче с «Боруссией»

«В перерыве многие задавались вопросом, не будет ли это прекрасный вечер для Дортмунда. Однако история очень часто убеждала в обратном. И вот это снова повторилось. «Реал» выиграл. Всё, как всегда. Великолепная вторая половина подчеркнула их притязания на трофей, который они считают своим. Всё завершилось громом и молниями, хотя начиналось не так хорошо для хозяев. Мадрид уходил на перерыв под свист трибун, а покидал поле после финального свистка под рёв болельщиков. Это привычный саундтрек для бесконечных камбэков на «Бернабеу».

BBC: «Невероятный Винисиус получит «Золотой мяч»

«Болельщики «Реала» скандировали имя Винисиуса, а сам футболист заявил, что хотел бы остаться в клубе навсегда. Бразилец помог команде отыграться с 0:2 в матче с «Боруссией». Пожалуй, он не мог подгадать лучшего момента для хет-трика, ведь через неделю состоится вручение «Золотого мяча». Многие считают, что гонка за награду уже завершена. В любом случае игра Винисиуса в матче с Дортмундом только укрепит его позиции».

Что говорят в «Реале»

Вице-президент клуба Эмилио Бутрагеньо: «Это был перформанс, который оправдывает переезд Вини на «Бернабеу». У него есть сила, контроль и техника. Третий гол? То, как он пробежал полполя, и этот удар… Вини напомнил мне Пеле».

Главный тренер Карло Анчелотти: «Верю, что Винисиус получит «Золотой мяч». Но не из-за сегодняшнего вечера, а потому, что он сделал в прошлом сезоне. Вини помог нам выиграть Лигу чемпионов. Редко кто из футболистов проводит второй тайм, как он. Вини проявил характер и бегал по полю с необычайной энергией».

Футболист Лукас Васкес: «Вини творит невероятные вещи. Он снова доказал, что способен делать разницу. Второй тайм в его исполнении — то, что нужно показывать детям. У него невероятный спортивный голод».