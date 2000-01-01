«Реал» сотворил историю в ЛЧ. Дважды победить 5:2, уступая 0:2, ещё не удавалось никому

«Реал» снова сотворил историю благодаря камбэку в ЛЧ

«Реал» выдал крутой камбэк в матче с дортмундской «Боруссией», отыгравшись с 0:2 и одержав победу 5:2. Ещё ни одна команда в Лиге чемпионов не выигрывала «+3», изначально уступая в два мяча. А вот «Реалу» теперь это удалось дважды!