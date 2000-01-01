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«Реал» снова сотворил историю благодаря камбэку в ЛЧ
«Реал» снова сотворил историю благодаря камбэку в ЛЧ
«Реал» выдал крутой камбэк в матче с дортмундской «Боруссией», отыгравшись с 0:2 и одержав победу 5:2. Ещё ни одна команда в Лиге чемпионов не выигрывала «+3», изначально уступая в два мяча. А вот «Реалу» теперь это удалось дважды!
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Сила воли
Сила воли
В прошлый раз подобное «Реал» выдал в сезоне-2022/2023. Тогда мадридский клуб в первом матче 1/8 финала проигрывал «Ливерпулю» 0:2, но в итоге одержал победу со счётом 5:2.
«Реал» сотворил историю в ЛЧ. Дважды победить 5:2, уступая 0:2, ещё не удавалось никому
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