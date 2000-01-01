Винисиус повторил культовое празднование Роналду. Фото

По стопам лучшего

Винисиус уже копировал Роналду. В сезоне-2023/2024 во втором матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» (1:1) бразилец отметил гол, сев на рекламный щит. Так же свой хет-трик в ответном полуфинале ЛЧ с «Атлетико» (3:0) в 2017 году отмечал Криштиану.