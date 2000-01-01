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Винисиус повторил культовое празднование Роналду
Винисиус повторил культовое празднование Роналду
Винисиус стал одним из главных героев камбэка «Реала» с 0:2 в матче с дортмундской «Боруссией» (5:2). Бразилец оформил хет-трик и повторил легендарное празднование Криштиану Роналду с футболкой!
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Легенда
Легенда
Культовое празднование гола со снятой футболкой Роналду осуществил в 2017 году в первом матче Суперкубка с «Барселоной» (3:1). Криштиану отметился голом на 80-й минуте, выведя «Реал» вперёд — 2:1. В ответном матче мадридский коуб также одержал победу (2:0) и забралСуперкубок.
По стопам лучшего
По стопам лучшего
Винисиус уже копировал Роналду. В сезоне-2023/2024 во втором матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» (1:1) бразилец отметил гол, сев на рекламный щит. Так же свой хет-трик в ответном полуфинале ЛЧ с «Атлетико» (3:0) в 2017 году отмечал Криштиану.
Винисиус повторил культовое празднование Роналду. Фото
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