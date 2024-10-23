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Лучшие голы и сейвы 15-го тура Первой лиги, видео, Корян, Манелов, Хадарцев, Секулич, Имамов, Алиев, Поярков, Бориско

Шикарный дальний удар и чудо-спасение в концовке. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Кирилл Закатченко
Лучшие голы и сейвы 15-го тура Первой лиги
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Больше других постарались футболисты «Алании», «Торпедо» и «СКА-Хабаровск».

Позади 15-й тур Мелбет Первой лиги. Обо всех главных событиях можно прочитать в нашем обзоре.

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А теперь пришло время выбрать лучший гол тура. Из семи претендентов трое принимали участие в матче «СКА-Хабаровск» — «Урал». Помимо этого, в списке представлены два футболиста «Торпедо», включая Ираклия Манелова. Ему удался роскошный удар с дальней дистанции в игре с «Тюменью».

Также давайте выберем лучший сейв 15-го тура Первой лиги. Вратарь «СКА-Хабаровск» Ислам Имамов отметился сразу двумя крутыми спасениями, но у него есть несколько достойных конкурентов. К примеру, Максим Бориско остановил мяч на самой линии ворот и уберёг «Балтику» от верного гола. Был ли этот сейв лучшим в прошедшем туре? Решать вам.

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