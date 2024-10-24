Кого ещё могут натурализовать клубы РПЛ? На подходе не только другой топ-бразилец «Зенита»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получает паспорт РФ и через несколько месяцев должен перестать считаться легионером в чемпионате России. Натурализация бразильца поможет петербургскому клубу освободить одно из мест в заявке для зарубежного игрока. А Валерий Карпин при желании может рассматривать защитника как кандидата в национальную команду.

Кто ещё из иностранцев клубов РПЛ мог бы получить паспорт РФ и перестать считаться легионером в нашем чемпионате? Мы изучили список потенциальных кандидатов. Напомним, важно соблюсти два условия: жить в России в течение пяти лет непрерывно и не быть заигранным за сборную другой страны в матчах официальных турниров.

Поскольку получение российского гражданства занимает определённое время и этим надо заниматься заблаговременно, в список попали футболисты, которые находятся в нашей стране как минимум с лета 2021-го (фактически от трёх с половиной лет и более).

Вендел, «Зенит»

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самый дорогой по версии Transfermarkt футболист РПЛ (оценивается в € 20 млн) и действительно сильнейший, по мнению многих, игрок нашей лиги выступает за «Зенит» уже ровно четыре года. Вендел перешёл в петербургский клуб в октябре 2020-го. С тех пор центральный полузащитник провёл 138 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 21 мяч и сделал 34 голевые передачи.

В каждое трансферное окно рождаются инсайды о возможном уходе Вендела из «Зенита». Тем не менее бразилец до сих пор в Санкт-Петербурге. Несколько месяцев назад появлялась информация, что Вендел может заняться оформлением паспорта РФ. Сам центрхав так прокомментировал эту тему в сентябре: «Не слышал, не знаю такие новости. Не могу ответить на этот вопрос».

Вендел выступал за олимпийскую сборную Бразилии в товарищеских матчах. Это, очевидно, не должно помешать ему играть за национальную команду России.

Родригао, «Зенит»

Родригао Фото: РИА Новости

Центральный защитник играет в российском чемпионате с лета 2021 года. Сначала провёл сезон в «Сочи», выиграв с командой серебро и зарекомендовав себя одним из лучших игроков РПЛ в своём амплуа, а с июля 2022-го – в «Зените». В первом сезоне был основным и в Санкт-Петербурге, потом из-за травм выпал из стартового состава. Всего же бразилец провёл за «Сочи» и «Зенит» 83 матча, в которых набрал 6+1.

Год назад Родригао спрашивали, есть ли у него желание стать обладателем паспорта РФ.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», – признался бразилец.

Между прочим, центральные защитники – дефицитная позиция в российском футболе.

Кайо, «Краснодар»

Кайо Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ещё один бразильский центрбек – представитель «Краснодара». Кайо играет в России с лета 2019 года, то есть он прожил в нашей стране положенные пять лет. Недавно продлил контракт с «быками» до июля 2027-го. Процесс превращения опорного полузащитника в центрального защитника был непростым, но так или иначе Кайо адаптировался. У него уже 110 матчей за «Краснодар», три гола и одна голевая передача.

В прошлом году бразилец не исключал, что примет российское гражданство.

«Это решение зависит не только от меня, знаете, – рассуждал Кайо. – Но когда придёт время и будет подходящий случай, то рассмотрю такой вариант. Возможно, я получу российский паспорт».

Олакунле Олусегун, «Краснодар»

Олакунле Олусегун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нигериец оказался в нашей стране ещё летом 2019 года, став игроком «Висты» из Геленджика. В сентябре 2020-го уехал в Данию, а в августе 2021-го транзитом через Болгарию вернулся в Россию. С тех пор вингер-универсал выступает за команды системы «Краснодара». В первой сыграл 86 матчей, забил девять мячей и сделал восемь голевых передач. Закрывал разные позиции – от центрфорварда до флангового защитника.

В 2023-м Олусегун рассказывал, что пытался получить паспорт РФ летом того года, но не сумел из-за проблемы с языком:

«Тогда это было моё решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент не получаю российское гражданство».

Олакунле пообещал решить вопрос в 2024 году, подчеркнув, что это важно для него, но пока он всё ещё легионер в РПЛ. Олусегун выступал за юношескую сборную Нигерии до 2019-го.

Мирослав Богосавац, «Ахмат»

Мирослав Богосавац Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый защитник играет за «Ахмат» с февраля 2020 года после перехода из клуба «Чукарички», так что скоро будет пять лет, как Богосавац в России. Не так давно Мирослав продлил контракт с южанами, после чего получил серьёзную травму – разрыв крестообразной связки колена. В «Ахмате» у серба 137 матчей и 14 голевых передач.

В этом году Богосавац то ли в шутку, то ли всерьёз говорил о возможности получить паспорт РФ. На вопрос, как он относится к предложению ввести налог на легионеров в РПЛ, Мирослав ответил со смехом:

«Нет проблем, я получу российский паспорт. Пока не говорил об этом с руководством «Ахмата», но, думаю, сделаем это в скором времени. Российский паспорт – хорошая идея. Русские и сербы — братья!»

Эгаш Касинтура, «Динамо» Мх

Эгаш Касинтура Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ангольский форвард приехал в Россию ещё в 2016 году, чтобы учиться в Институте нефти, газа и энергетики КубГТУ по специальности «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». В Краснодаре играл в футбол за любительские команды, потом оказался в мини-футбольном клубе из Сыктывкара. А в 2021-м Касинтура неожиданно подписал контракт с выступавшей тогда в РПЛ «Уфой». После двух сезонов в уфимском клубе перебрался в махачкалинское «Динамо».

За «Уфу» и динамовцев Эгаш сыграл 110 матчей, набрал 9+15. Решил стать гражданином РФ – подал документы. Однако в августе этого года Касинтура сообщил, что с получением паспорта возникли проблемы.

«Я здесь долгое время нахожусь. Мне было бы намного проще, если бы получил гражданство. Пока процесс приостановлен, потому что законы поменялись. Нет возможности это сделать. Достаточно прожить пять лет в стране? Там долгий процесс, который приостановлен».

Бонус. Даниэль Мишкич из «Урала»

Даниэль Мишкич Фото: fc-ural.ru

В следующем сезоне в РПЛ может вернуться «Урал» – один из лидеров Первой лиги. За клуб из Екатеринбурга выступают давно играющие в России хорваты Силвие Бегич и Даниэль Мишкич. Защитник получил паспорт РФ и в этом чемпионате не считается легионером, а полузащитник мог бы стать следующим «новым русским».

Мишкич ещё в 2018-м оказался в «Оренбурге», а с 2020-го он в Екатеринбурге. Центрхав провёл в РПЛ 149 матчей и набрал 10+9. В прошлом году Даниэль говорил на тему паспорта РФ:

«Пару раз подумывал о получении российского гражданства, но всё‑таки я хорват и люблю свою страну. В России живу пять лет, поэтому люблю её так же, как и родную Хорватию. Россия – красивая страна, которая наполнена хорошими и светлыми людьми. Никогда не знаешь, что будет в будущем – стану я получать паспорт РФ или нет».

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ», Sport24, «РБ Спорт», «Спорт-экспресса».