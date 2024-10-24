Красная карточка в футболе: правила применения и значение

Что такое красная карточка и что она означает

Демонстрация такого реквизита, как красная карточка, подразумевает под собой самое суровое наказание для футболиста — удаление с поля. После того как судья показал её игроку, тот обязан незамедлительно покинуть не только поле, но и прилегающее к нему пространство и техническую зону.

Удаления происходят с игроками намного реже, чем предупреждения в виде жёлтых карточек. Однако такие инциденты в футболе порой случаются — и способны оказать огромное влияние на судьбу не только конкретного матча, но и всего турнира. Решение об удалении игрока принимает главный арбитр матча.

С внедрением системы VAR у судей появилась возможность убедиться в правильности своего решения или же перепроверить какой-либо момент матча, что, в свою очередь, позволяет избежать ошибок и лишних споров. Но разговоры о правильности удаления того или иного игрока всё же появляются. Подобная санкция может быть применена ко всем участникам матча: и к запасным, и к представителям тренерского штаба.

За что дают красную карточку и какие будут последствия

В футболе существуют определённые правила удаления игроков с поля, составленные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Их меньше, чем критериев для демонстрации жёлтых карточек, но стоит отметить, что прописанные в регламенте нарушения более конкретные и в отдельных эпизодах матча чаще всего не вызывают сомнений. Арбитр показывает игроку красную карточку, когда тот:

лишает соперника гола или явной возможности забить умышленно;

играет рукой в мяч (кроме вратаря в своей штрафной площади);

лишает соперника гола или явной возможности забить гол, неумышленно играя рукой в мяч (за пределами собственной штрафной);

лишает гола или явной возможности забить участника матча, чьё движение направлено к воротам нарушителя;

совершает серьёзное нарушение правил;

совершает оскорбительные действия — кусает или плюёт в кого-либо из участников матча;

ведёт себя агрессивно;

произносит грубые, оскорбительные, обидные или нецензурные выражения либо предпринимает аналогичные действия;

получает повторное предупреждение в одном матче (уже имея жёлтую карточку).

Судья Энтони Тейлор удаляет футболиста «Саутгемптона» Райана Фрейзера в матче АПЛ Фото: Dan Istitene/Getty Images

Демонстрация красной карточки — крайняя мера для арбитра. К прямому удалению игрока с поля прибегают при достаточно серьёзных нарушениях правил с момента выхода судьи на поле для предматчевого осмотра и до момента его ухода по окончании игры. Чаще всего причинами этой санкции становятся агрессивное или оскорбительное поведение, словесные угрозы или очень грубая игра.

В первую очередь получение футболистом красной карточки приводит к затруднительному положению его команды, которая оказывается в меньшинстве в конкретном матче. Выпустить на поле дополнительного игрока нельзя — встречу придётся завершать в сокращённом составе. Для многих команд эта потеря становится серьёзной. Но бывают случаи, когда даже с удалённым игроком умудряются довести матч до победы.

Получивший красную карточку игрок чаще всего зарабатывает автоматическую дисквалификацию на следующую игру в турнире, в котором проходил матч. Однако срок отстранения будет зависеть от характера нарушения. Например, если в результате грубой игры футболиста его соперник получил тяжёлую травму, игрок может быть дисквалифицирован сразу на шесть игр. Это регулируется регламентом конкретного чемпионата.

Например, если удаление происходит в игре за Суперкубок России, то дальнейшей дисквалификации не предусмотрено. На чемпионатах Европы прямая красная карточка влечёт за собой автоматическое отстранение на следующую игру в финальном турнире, но этот срок может быть увеличен контрольным, этическим и дисциплинарным комитетами УЕФА в зависимости от характера нарушения.

Аналогичная ситуация происходит и на чемпионатах мира. Так, в матче группового турнира ЧМ-1998 между Францией и Саудовской Аравией был удалён Зинедин Зидан. Он наступил на капитана аравийцев Фуада Амина, и в итоге его дисквалифицировали на два матча за характер нарушения.

Последствия получения красной карточки

После удаления игрока в матче в первую очередь страдает его команда, которой приходится продолжать встречу в меньшинстве. Безусловно, такой расклад не входит в план на игру, поэтому тренеру и оставшимся футболистам приходится выкручиваться. Часто после удаления тренеры делают замены в составе и пытаются перестроить тактику.

При этом периодически потеря одного человека в составе не мешает командам одержать победу, даже если это происходит в сложных матчах. «Спартак» в марте 2020 года в четвертьфинале Кубка России в первую дополнительную пятнадцатиминутку потерял Понсе, однако сработала тактика тренера. Доменико Тедеско ещё в основное время выпустил на поле Джордана Ларссона, который и стал автором победного гола в той встрече.

УДАЛЕНИЕ ЭСЕКЬЕЛЯ ПОНСЕ В МАТЧЕ «СПАРТАК» — ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обратные ситуации также случаются. В 2016 году «Атлетико» обыгрывал «Барселону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В концовке первого тайма был удалён Фернандо Торрес — автор первого гола мадридцев, который позволил команде выйти вперёд. Во втором тайме каталонцы не только отыгрались, но и вырвали победу.

В 2020 году в матче РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА случилось удаление Романа Зобнина. Красно-белые на тот момент проигрывали, и потеря футболиста не позволила команде отыграться. К тому же в компенсированное время армейцы забили ещё один гол. После матча главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры.

После удаления, заработанного в матче, обычно проходит заседание в соответствующем дисциплинарном комитете и становится известен срок дисквалификации игрока. Он зависит от характера нарушения. При этом у клуба есть право обжаловать решение и выбить изменение санкции. Иногда назначенный срок сокращают: в 2023 году «Спартак» добился того, чтобы отстранение Александра Соболева за фол и неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши составило не четыре, а три матча.

В отдельных случаях отстранение и вовсе может быть отменено. Так произошло с уже упомянутым Виллианом Рошей, которого удалили в том же матче со «Спартаком». Защитник ЦСКА повторил в адрес бокового арбитра непристойный жест Соболева, жалуясь на соперника, и получил за это красную карточку. Но контрольно-дисциплинарный комитет отменил удаление.

Также известны случаи, когда красная карточка игроку не была показана во время матча, но санкции в отношении него всё же были применены. На чемпионате мира в 2014 году нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в игре с Италией укусил защитника Джорджо Кьеллини. Арбитр не заметил этого и не стал удалять игрока с поля. После матча Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Суареса на четыре месяца и отстранила от любой футбольной деятельности на тот же срок, а также обязала выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

Чем различаются красная и жёлтая карточки

Демонстрация игрокам красной и жёлтой карточек — это применение санкций за совершение нарушений в ходе игры. Разница между этими атрибутами заключается в том, что «горчичники» футболисты получают за первый или не самый серьёзный проступок в матче. Иными словами, жёлтая карточка — это предупреждение, а красная — уже конкретное наказание, которое влечёт за собой последствия, способные повлиять на судьбу не только конкретного матча, но и всего турнира.

Важный аспект нарушений — наличие или отсутствие агрессии. Если то или иное действие футболиста во время матча было жестоким или даже опасным, арбитр может пойти на прямое удаление. В тех случаях, когда проступок не самый серьёзный, достаточно показать нарушителю жёлтую карточку.

Роберто Розетти глава судейского комитета УЕФА «Жёлтые карточки показывают за попытки обмануть судью, симуляцию травмы, а также за задержку возобновления игры. В случаях оскорбительного или агрессивного поведения, такого как брань и ругань, наказанием должна быть красная карточка. Конечно, футбол — это игра эмоций, но оскорблений от игроков или тренеров в адрес судьи не должно быть».

Дисциплинарные меры в отношении игроков применяет главный арбитр, поэтому решения по жёлтым и красным карточкам всё же сохраняют субъективный характер. Хоть появление системы VAR и помогает избежать ряда ошибок.

Роль красной карточки в футболе

Появление в футболе красных карточек, как и жёлтых, помогло игрокам и арбитрам из разных стран найти общий язык. Это важный сдерживающий фактор для всех участников матча, которые всегда должны отдавать отчёт своим действиям. Для футболистов и тренеров это некий стимул, чтобы держать себя в рамках правил.

Для арбитров карточки — способ контроля над матчем и предупреждения возможных серьёзных последствий, таких как конфликты или травмы. Таким образом, красные карточки остаются важной составляющей игры. Хоть такие инциденты, как удаления, происходят далеко не в каждом матче, всем участникам игры важно знать и помнить о потенциальных санкциях.