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«Комо» превратил командные фото в искусство
«Комо» превратил командные фото в искусство
«Комо» создал крайне необычные командные фото. Традиционные снимки женского и мужского составов итальянцы превратили в настоящее искусство!
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Моряки
Моряки
В августе необычного снимка удостоились футболисты. В столь красивой фотографии «Комо» хотел подчеркнуть силу команды, которая за пять лет добралась до Серии А из четвёртого дивизиона Италии.
Воительницы
Воительницы
Теперь такой снимок сделали и с женской командой, представив их в образе воительниц. Так «Комо» решил поддержать девушек перед важным матчем.
«Комо» превратил командные фото в произведения искусства
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