«Комо» превратил командные фото в искусство
«Комо» создал крайне необычные командные фото. Традиционные снимки женского и мужского составов итальянцы превратили в настоящее искусство!
Моряки
В августе необычного снимка удостоились футболисты. В столь красивой фотографии «Комо» хотел подчеркнуть силу команды, которая за пять лет добралась до Серии А из четвёртого дивизиона Италии.
Воительницы
Теперь такой снимок сделали и с женской командой, представив их в образе воительниц. Так «Комо» решил поддержать девушек перед важным матчем.
«Комо» превратил командные фото в произведения искусства
Читайте также
Винисиус повторил культовое празднование Роналду
«Реал» сделал 5:2 с 0:2 в ЛЧ уже второй раз!
Месси с «Атлантой» сыграет с камерой на груди
Попугай экс-судьи в эфире запел гимн «Реала»
Матч звёзд футбола в Сеуле. Видео
Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту
Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната
Худший старт сезона в истории футбола
Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне во время матча
Безумная концовка матча от польского футболиста
Огненный перформанс фанатов в Италии. Видео
Зря он пафосно отмечал гол. Соперник всё испортил
Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа
Нани отобрал футболку у болельщика. Дело в полиции
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона
«Барса» сыграет с «Реалом» в особой форме