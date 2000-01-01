Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ

Почти рекордсмен

Франческо едва не побил и другой рекорд. Спустя 12 минут после выхода на поле форвард отметился голом, но он был отменён. А ведь Камарда мог превзойти Ансу Фати, который забил в ЛЧ в 17 лет и 40 дней.