Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
У Франческо уникальное достижение в Лиге чемпионов! 16-летний парень стал самым молодым итальянцем в турнире.
Особое достижение
Камарда вышел на поле в матче с «Брюгге» (3:1) в 16 лет и 226 дней, превзойдя Мойзе Кина, который сыграл за «Ювентус» в ЛЧ в 16 лет и 268 дней.
Почти рекордсмен
Франческо едва не побил и другой рекорд. Спустя 12 минут после выхода на поле форвард отметился голом, но он был отменён. А ведь Камарда мог превзойти Ансу Фати, который забил в ЛЧ в 17 лет и 40 дней.
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
Читайте также
«Комо» превратил командные фото в искусство
Винисиус повторил культовое празднование Роналду
«Реал» сделал 5:2 с 0:2 в ЛЧ уже второй раз!
Месси с «Атлантой» сыграет с камерой на груди
Попугай экс-судьи в эфире запел гимн «Реала»
Матч звёзд футбола в Сеуле. Видео
Футболист «Пари НН» сыграл на рояле в аэропорту
Бывший вратарь Англии разрушил мечту юного фаната
Худший старт сезона в истории футбола
Фанат «ПСЖ» побрился на трибуне во время матча
Безумная концовка матча от польского футболиста
Огненный перформанс фанатов в Италии. Видео
Зря он пафосно отмечал гол. Соперник всё испортил
Фанаты «Майнца» обиделись на Клоппа
Нани отобрал футболку у болельщика. Дело в полиции
5 самых высокооплачиваемых футболистов сезона