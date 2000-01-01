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Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
У Франческо уникальное достижение в Лиге чемпионов! 16-летний парень стал самым молодым итальянцем в турнире.
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Особое достижение
Особое достижение
Камарда вышел на поле в матче с «Брюгге» (3:1) в 16 лет и 226 дней, превзойдя Мойзе Кина, который сыграл за «Ювентус» в ЛЧ в 16 лет и 268 дней.
Почти рекордсмен
Почти рекордсмен
Франческо едва не побил и другой рекорд. Спустя 12 минут после выхода на поле форвард отметился голом, но он был отменён. А ведь Камарда мог превзойти Ансу Фати, который забил в ЛЧ в 17 лет и 40 дней.
Камарда — самый молодой итальянец в истории ЛЧ
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