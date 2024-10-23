Топ-матчи четверга: «Крылья» — «Динамо», «Фенербахче» — «МЮ», НБА, хоккей и волейбол

За чем следить 24 октября: вас ждут Кубок России, Лига Европы, а ещё противостояния Овечкин — Мичков и Алекно — Вербов. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Фила» без двух главных звёзд навяжет борьбу?

MVP НБА 2023 года Джоэл Эмбиид полностью пропустил предсезонную подготовку перед стартом сезона и до сих пор не восстановился от травмы колена. В свою очередь, во время одного из матчей предсезонки повреждение получил и Пол Джордж. Две суперзвезды «Филадельфии Сиксерс» точно не сыграют во встрече с «Милуоки Бакс», где на паркете должны появиться Дэмьен Лиллард, Брук Лопес и Яннис Адетокунбо – лидеры клуба. Тайризу Макси и в целом «Филе» будет тяжело, тем не менее в НБА может произойти что угодно. Кто же победит?

🏒 2:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Александр Овечкин забросить вторую шайбу в сезоне?

Команды сыграют второй очный матч за два дня. Предыдущая встреча осталась за «столичными», которые теперь попробуют повторить успех на собственной площадке. Мы, естественно, внимательно следим за погоней Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. В прошлом матче с «лётчиками» он не использовал убойный момент. Получится ли приблизиться к легендарному канадцу на этот раз?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дюрант и компания «переедут» обескровленных «парусников»?

«Финикс Санз» наконец-то решил свою главную проблему в межсезонье: нашёл качественного разыгрывающего в лице Тайаса Джонса. Теперь Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била будут находить на выгодных позициях для броска, а не они сами будут создавать себе момент для набора очков. «Лос-Анджелес Клипперс» решил не переподписывать контракт с Полом Джорджем, а Расселл Уэстбрук ушёл в «Денвер». К тому же главная звезда «парусников» Кавай Леонард продолжает восстановление от травмы. «Финикс» должен довольно легко справиться со своим соперником по Западной конференции, но удастся ли?

🎾 6:30*: Маккартни Кесслер (США, LD) — Дарья Касаткина (Россия, 3), Токио, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлится ли победная серия Касаткиной?

После титула в Нинбо Дарья Касаткина начинает турнир в Токио со второго круга. Её соперницей будет теннисистка из США Маккартни Кесслер. Девушки ни разу не играли друг с другом. Победительница сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Софья Кенин — Клара Таусон.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли нижегородцы серию матчей с очками?

Команда Игоря Ларионова набрала отличный ход — «Торпедо» набирает очки в 10 матчах подряд, при этом в восьми из них нижегородцы оказывались сильнее соперников. «Салават» же до сих пор лихорадит — уфимцы болтаются на границе плей-офф на Востоке, чередуя победы и поражения. Какая-то из команд одержит вторую победу подряд. Но какая именно?

🏀 19:00 «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: прервётся ли серия краснодарцев?

Вряд ли кто-то мог ожидать такого впечатляющего старта в Единой лиге от «Локомотива-Кубань». Команда в межсезонье пережила смену тренера и уход большинства звёзд прошлых лет. Восемь безоговорочных побед подряд от «Локо» заставляют соперников готовиться к краснодарскому клубу тщательнее. Но и «Пари Нижний Новгород» отлично вошёл в сезон. Подопечные Сергея Козина до сих пор являются единственными, кто победил ЦСКА в регулярке. Команда Андрея Ведищева сохранит свою победную серию?

⚽️ 19:00 «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, Кубок России, группа A, 6-й тур

Интрига: сколько мячей забьют соперники?

Так уж получилось, что этот матч не имеет никакого турнирного значения. «Крылья Советов» точно не уйдут с последнего места в группе, а «Динамо» при любом раскладе останется на второй строчке в таблице. С другой стороны, команды нередко радуют результативной игрой, когда результат отходит на второй план. Это отличная возможность для тех футболистов, кто не так часто выходит на поле в нынешнем сезоне.

🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «волки» прервать серию из пяти поражений?

Нижнекамцы во второй раз в сезоне оказались в затяжном пике, уступив в каждом из пяти последних матчей. Антирекорд для «Нефтехимика» в этой регулярке — шесть поражений подряд. Получится ли у команды Олега Леонтьева не повторить это «достижение» и обыграть «Сочи», который победил в двух из последних трёх матчей?

🏐 19:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Суперлига, мужчины, предварительный этап

Интрига: Алекно против Вербова! Кто победит в битве учителя и ученика?

Владимир Алекно и Алексей Вербов выведут свои команды на зенитовское дерби. Куда сложнее ситуация у петербуржцев — ни одной победы в Суперлиге на своём поле и чувствительное поражение от «Кузбасса» в прошлом туре. Казанцы же победили «Динамо», взяв реванш за поражение в Кубке Легенд. Смогут ли подопечные Алекно навязать борьбу?

⚽️ 19:45 ПАОК — «Виктория Пльзень», Лига Европы, общий этап, 3-й тур

Интрига: наберёт ли ПАОК первые очки в Лиге Европы?

Греческий клуб стартовал в Лиге Европы не лучшим образом. Два поражения в двух матчах, 33-я строчка в таблице. Если ПАОК рассчитывает на выход в плей-офф, то нужно значительно улучшать результаты. А мы, в свою очередь, рассчитываем на успешное выступление Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева. Правда, «Виктория» — далеко не самый простой соперник. К примеру, в 1-м туре она отобрала очки у «Айнтрахта» во Франкфурте. Чешская команда превратила 1:3 в 3:3 благодаря голам на 86-й и 90+3-й минутах. Впрочем, она тоже пока не побеждала в ЛЕ (две ничьих в двух матчах).

Карпин одоборил переход Чалова: Валерий Карпин рассказал об отношении к переходу Фёдора Чалова в ПАОК

⚽️ 19:45 «Панатинаикос» — «Челси», Лига конференций, общий этап, 2-й тур

Интрига: «Челси» одержит вторую победу подряд?

В 1-м туре «Челси» выставил резервный состав на матч с «Гентом», но всё равно добился победы — 4:2. «Панатинаикос», в свою очередь, поделил очки в гостевой игре с «Борацем» (1:1), хотя именно греческий клуб открыл счёт в первой половине. «Челси» наверняка снова выставит второй состав, поскольку приоритет для команды — успешное выступление в АПЛ. С другой стороны, у футболистов не должно быть проблем с мотивацией, с учётом того, что им нужно бороться за место в основной обойме.

⚽️ 19:45 «Маккаби» Тель-Авив — «Реал Сосьедад», Лига Европы, общий этап, 3-й тур

Интрига: справится ли «Реал Сосьедад» с израильским клубом?

Обе команды ещё ни разу не побеждали в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Маккаби» проиграл два раза подряд, а клуб из Сан-Себастьяна набрал одно очко по итогам двух туров. Арсен Захарян близок к полноценному возвращению в строй. Правда, скорее всего, получит игровое время только в последних числах октября. По крайней мере, так думает пресс-атташе испанского клуба. А пока «Реалу Сосьедад» нужно обыгрывать «Маккаби», иначе он осложнит себе жизнь в еврокубке.

«Реал Сосьедад» одержал важную победу в прошедшем туре Ла Лиги: «Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» в матче 10-го тура Ла Лиги

⚽️ 22:00 «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, общий этап, 3-й тур

Интрига: Моуринью приблизит тен Хага к отставке?

Нынешняя команда Жозе Моуринью принимает бывшую команду Жозе Моуринью. Как вам такой сюжет? Кстати, португальский тренер уже брал Лигу Европы и делал это как раз вместе с «Манчестер Юнайтед». Каждый ближайший матч манкунианцев воспринимается как потенциально последний для Эрика тен Хага. «МЮ» ещё не побеждал в Лиге Европы, а «Фенербахче» не проигрывал. Будет ничья? Или всё-таки кто-то заберёт три очка?