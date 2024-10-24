«Хиддинк говорит: блин, там Роббен». Играл в сборной и у Галицкого, а теперь — Черенкова

Было много причин поговорить с Романом Воробьёвым. У него насыщенная карьера – поиграл прилично и РПЛ, и в ФНЛ, а теперь тренирует молодёжь в «Лининградце». А ещё Воробьёв недавно закончил сниматься в фильме «Федя. Народный футболист», где был дублёром актера, сыгравшего Черенкова. С этой темы мы и начали.

– Как получилось, что вы попали на съёмки фильма о Черенкове?

– Мне предложил мой старый друг Степан Акелькин – брат режиссёра фильма. Мы молодыми играли вместе в «Факеле». Сейчас он ещё и дипломированный тренер по физподготовке. Так что поддерживал форму и актёров, и дублёров. Я же как раз закончил с профессиональным футболом – и он меня позвал. Изначально речи не было, что я буду дублёром Черенкова. Планировалось, что буду Игорем Шалимовым.

– Кто поменял вашу роль?

– Так понимаю, что Бородюк настоял. Он в целом курировал футбольные нюансы. Вообще, для меня это был первый подобный опыт. Поехал просто по-дружески. Сначала лишь тренировались, потом уже пошли камеры, предсъёмки и всё такое. От нас требовали саму игру, чтобы был настоящий футбол, а не постановка.

Съёмки фильма «Федя. Народный футболист» Фото: Кадры из фильма, из личного архива Николая Акелькина

– Как долго шли съёмки?

– Всё длилось около полугода, хотя сам съёмочный период – три месяца. Я параллельно учился на тренера в Москве, сдавал на категорию В-UEFA. Пришлось много ездить. Мы начинали в Гомеле – там снимали период, когда Федя был в молодёжке. Тогда ещё не всех задействовали. Наверное, недельку там провели. Потом уже на месяц уезжали в Минск и на базу БАТЭ. Жили в гостинице при автомобильном заводе.

– Сильно отличается от сборов, которые были в вашей карьере?

– Актёрская деятельность с футболом мало связана. Много нудной работы. Футболист потренировался два часа, а потом просто ведёт правильный образ жизни. Может ещё в тренажёрном зале остаться. А у актёров съёмочный день бывает по 10-12 часов. И всё это время требуется быть готовым, чтобы показать нужное. Тоже нелёгкий труд.

– Пытались изучать по видео, как играет Черенков, чтобы ему подражать?

– Как я могу его воспроизвести? По сути, это невозможно. Тем более сначала я играл Шалимова. Надевал парик и выполнял футбольные действия. А затем уже стал дублёром актёра, игравшего Черенкова. У него, конечно, больше сцен – работы добавилось.

– Изначально дублёром Черенкова был другой человек?

– И не один. Повлияло, что актёра на главную роль выбрали поздно. Нужно было, чтобы дублёр был антропометрически схож. Люди менялись, потому что не подходили. Был даже левша, хотя Черенков – правша. Тут, конечно, Генрихович отсеивал, потому что застал игру Феди.

Александр Бородюк на съёмках Фото: Кадры из фильма, из личного архива Николая Акелькина

– Что Бородюк рассказывал про Черенкова?

– Что он не был быстрым, но брал своё на смене ритма. То, как он творил, невозможно повторить.

– Вы сейчас работаете тренером в молодёжной команде «Ленинградца». С клубом было легко договориться, чтобы отпустили на съёмки?

– Вообще без проблем – спасибо директору школы «Ленинградца» Наумову. Тем более ещё от продюсерского центра написали письмо в клуб. Я то уезжал, то возвращался. Получилось идеально: как только закончились съёмки, у нас пошли финальные матчи. Всё успели и кубок выиграли.

– В «Ленинградце» вас подкалывали насчёт фильма?

– Ещё просто не все знают. Хотя наш главный тренер Вадик Евсеев сразу начал: «А вот и дублёр Черенкова идёт». Я даже не знаю, откуда он узнал про кино.

– Вы фильм ещё не видели?

– Нет. Для сборной России сделали предпоказ, но вообще фильм выйдет 31 октября. Для съёмочной бригады премьеру сделают 28 октября в Москве – вот жду.

«Я начинал с очень скромных зарплат. Сначала мне давали 3 тысячи рублей»

– Каково начинать тренерскую карьеру?

– Я только получил категорию В-UEFA. Помогаю Александру Черевко в молодёжной команде. Школа у нас открылась недавно, пять-шесть лет назад, но воспитанники уже играют. Молодёжка выступала и по области, и в самой ранней стадии кубка, и на КФК, как это раньше называлось.

– Насколько тяжело переключаться на работу с детьми?

– Специфика даже не в том, дети это или нет. Важно, что они не профессионалы, с которых можно спрашивать. Если у тебя нет контракта, то ты в любой момент можешь встать и уйти. Обучение направлено в том числе на такие вещи. Сейчас молодые парни уже подписывают контракты с основным «Ленинградцем», хотя продолжают заниматься в молодёжке. Так у нас хотя бы есть возможность что-то с них требовать. Да и получается пример для других, что реально зарабатывать на футболе.

– Будучи игроком вы однажды сказали, что детским тренерам важен только счёт, а не развитие футболиста. Сейчас ситуация такая же?

– Я так говорил, да? Ну, вообще есть такое, действительно. Сейчас из разных клубов приходят футболисты, но им не хватает качеств: техники, скорости, физики, футбольного видения… А в молодёжке уже нужно играть, а не учиться. Можем где-то над тактикой поработать или ещё что-то такое, но не базу закладывать.

Команда Второй лиги шумит в Кубке России: Самая необычная команда Кубка России

– Насколько вообще тяжело адаптироваться к жизни тренера?

– Мне нравится. Сборы раньше не любил, а теперь, наоборот, интересно. Нагрузки будут, но уже не у меня. А если серьёзно, то можно встретить ребят более одарённых и помочь им развиться.

– Вы зарабатывали несколько миллионов рублей в месяц, а теперь получаете зарплату тренера в областной молодёжной команде. Насколько тяжело смириться с таким перепадом?

– Я только в начале пути футбольного тренера. Как игрок я начинал с очень скромных зарплат. Сначала мне давали 3 тысячи рублей.

– За игру?

– В месяц. Играл тогда на КФК за «Локомотив» Санкт-Петербург. Потом перешёл в другую команду из КФК и получал 10 тысяч. А затем оказался в воронежском «Факеле» из первой лиги – там уже 50-60 тысяч. Так и у тренеров, которые стартуют с начального этапа.

«Пацаны торопились уехать с базы. Я ничего не заподозрил»

– Вы за карьеру футболиста повстречали самых разных тренеров – от Евдокимова до Хиддинка.

– Да! И ни один не похож на другого. Каждый видит по-своему. У того же Евдокимова упор на дисциплину, а Хиддинк больше психолог. Ладит со всеми — словно аниматор. Добрый дяденька, который может и сам подключиться к тренировочке. А кто-то натурально диктатор.

– Вам какой стиль ближе?

– Наверное, добрый дядя, но без порядка никуда. Сам пытаюсь понять, как это совместить. В обороне особенно важна дисциплина, а в атаке, наоборот, необходим креатив, чтобы творить. Иначе голы не забиваются.

– Слышал, что в «Сатурне» у вас был жёсткий тренер – Рёбер.

– Его жёсткость была больше показной. Он и проработал не так долго. У него на тренировках, если ты фишку не так оббежал, тебя заставляют рывки делать. Ему нужны были бегунки.

– При этом ещё чудил с позициями на поле?

– Центрального нападающего Ковеля ставил правым защитником. Я, Лоськов и Евсеев играли нападающих. А профильный форвард Топич – на фланге полузащиты. Получалось, что на тренировках дисциплина, а в игре — бардак.

– В какой момент поняли, что «Сатурн» закрывают?

– Где-то за полгода, когда назначили Гордеева и не платили зарплату. В конце сезона просто всех распустили. Долги по зарплате за шесть-семь месяцев до сих пор не закрыли.

– Хотя по зарплатам казалось, что клуб весьма солидный для середняка РПЛ.

– Там и подбор футболистов был какой! Лоськов, Игонин, Евсеев, Кириченко, Кински, Зелау, Гусин, Каряка, Топич, Лёха Иванов, Ерёменко! С таким составом только один раз пробились в еврокубки. При Гаджиеве играли в Интертото, со «Штутгартом» встречались. А потом уже в середине таблицы заканчивали.

Роман Воробьёв, Дмитрий Лоськов, Вячеслав Попов, Ренат Сабитов и Алексей Иванов в матче «Сатурн» — «Спартак» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Бывало, что всей командой выбирались в какие-то необычные места?

– После игр почти всегда собирались, но не всей командой. В Москве это сделать сложнее. Получалось, что одни пошли сюда, а другие – туда. Вот в Самаре или Оренбурге все собирались в одном ресторане. А необычных мест особо не было. Пейнтбол тогда ещё не был популярен – это мы потом в Оренбурге ездили на стрельбище. Лоськов с Евсеевым гоняли на охоту, но туда не возьмёшь всю команду. Лёха Иванов ездил с Лоськовым. Потом рассказывал, что был приманкой.

– А над вами как-то прикалывались?

– У меня был день рождения. Я всем парням на базе говорил, чтобы меня подождали и мы сходили куда-нибудь. Пацаны торопились, никто не остался. Я ничего не заподозрил. А это жена, оказывается, в ресторане собрала всех моих друзей – Димку Грачёва, Лёньку Коваля, Лёху Иванова, Игонина и других ребят. Еду к жене, а там все, кто с базы уехал. Дико приятно.

«Важно, чтобы у «Краснодара» все игроки были на месте. А не как в начале сезона»

– Потом в вашей карьере был «Краснодар». Галицкий уже в 2011-м плотно погружался в дела команды?

– Конечно. У него тогда ещё был бизнес, который требовал времени, но Галицкий всё равно приходил на тренировки, пинал мячик иногда, развивал базу. При мне привезли криосауну и начали делать новый тренажёрный зал.

– Уже было ощущение, что строится новый топ-клуб?

– На тот момент – нет. Мы ведь ещё играли на стадионе «Кубани», но со временем вон как пошло.

– Сергей Петров рассказывал, что ему именно Галицкий нашёл позицию на поле. А вам он что-то подсказывал?

– Он тогда ещё не влезал в тренерские дела. В тот момент только присматривался. Мы с ним общались, вроде ему нравилась моя игра, раз он меня взял.

Командное фото ФК «Краснодар», 2019 год Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

– А почему тогда вы в команде меньше полугода провели?

– У меня были травмы, а это не устраивало руководство. Сказали, что отпустят, если найду себе другой клуб. А мне главное — играть. Если во мне не нуждаются – уйду.

– Не было мысли остаться из принципа, как Самсонов? Всё-таки у вас контракт ещё на пару лет был.

– Нет. Я с детства хотел играть в футбол сколько могу. Позвали в «Крылья» – поехал туда.

– Как думаете, «Краснодар» возьмёт чемпионство в этом году?

– По сути, соперник один – «Зенит». Сейчас у «Краснодара» классная серия. Если продолжат набирать очки в таком темпе, то, конечно, станут чемпионами. Тут важно, чтобы все игроки были на месте, а не как в начале сезона. Многое будет решать удача и не получит ли травму кто-то из лидеров вроде Кордобы.

«На установке доходит дело до Янбаева. Хиддинк говорит: «Блин, у тебя Роббен. Не знаю, что с ним делать»

– С «Крыльями» вы ездили на легендарный сбор в Китай. Это правда, что там команда толком не тренировалась, завалила предсезонку и поэтому вылетела из РПЛ?

– Это был не то чтобы сбор. Просто на турнир сгоняли – было интересно. Провели три-четыре матча, а тренировок толком не было.

– После этого 10 туров подряд ни одной победы и лишь два очка.

– Да. Только в последнем туре выиграли, но это уже ничего не значило. Я тогда не играл. Мне Цыганков как раз после турнира в Гонконге сказал, что я у него играть больше не буду. Я бы сказал, что вылетели тогда «Крылья» не из-за игровой формы.

– А из-за чего?

– Вопрос был скорее в авторитете тренера. Не было такого, чтобы его слушались. Если не ошибаюсь, он сейчас детскую команду «Крыльев» тренирует. Вроде нам с «Ленинградцем» как раз против них скоро играть.

Роман Воробьёв в матче «Крылья Советов» — «Анжи» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Могли бы спустя столько лет рассказать, почему Цыганков вас отстранил?

– Бывало, что футболисты оставались не согласны с его решением, а он не мог обосновать. Когда его спрашивали, то он ничего внятного не отвечал. А что сделать с футболистом, который не согласен? Тренер его убирает из команды.

– А с чем вы были не согласны?

– Он на установке мог сказать: «Если бы можно было, то я только иностранцев выпустил бы на поле, а россиян держал бы на лавке». Я его спросил, для чего он такое говорит, когда сидят Саня Павленко, Игорь Семшов и другие? Мы что, не футболисты, что ли? Вот и получилось, что иностранцы его слушали, а россияне не особо воспринимали. Ну назначь ты свой состав – выпускай кого хочешь, но зачем такое говорить?

Игорь Акинфеев, Гус Хиддинк и Александр Бородюк на тренировке сборной России, 2009 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Хиддинк вас вызывал в сборную России. Когда новость об этом появилась, то сразу поверили?

– Да. Потому что меня предупредили заранее. Мне позвонил тренер «Химок» Казачёнок и предупредил. Видимо, в клуб приходило письмо.

– Какое впечатление оставила сборная того периода?

– Множество крутых игроков, за которыми хотелось тянуться: Аршавин, Лоськов, Игнашевич. По сути, только у меня, Будянского, и Шунина было мало опыта. Мы смотрели на них снизу вверх и мечтали стать такими же, как они.

– Какая вообще атмосфера была в команде?

– Комфортная. Все были дружелюбные. Никакой строгости. На ужине можно было взять бокал вина. У каждого тренера свой подход: вот у Хиддинка – такой. В результате команда играла раскрепощённо. Яркий футбол, все бежали с желанием. На установке каждому футболисту давали план на игру. В товарищеском матче с Нидерландами получилось забавно.

– Что произошло?

– Хиддинк каждому игроку объяснял, как играть по своему сопернику: что делать, куда бежать, на что смотреть. И доходит дело до Янбаева. Тренер говорит: «Блин, у тебя там Роббен. Не знаю, что с ним делать. Это уже твоя проблема – сам решай». Я не могу сказать, что Хиддинк был фееричен в плане футбола, но с человеческой точки зрения ему удавалось найти контакт с футболистами.

«Медиафутбол? Какие-то жесты, показуха»

– Вы много играли в РПЛ и ФНЛ. Насколько эти турниры отличаются друг от друга?

– Всё зависит от футболистов. В чемпионате России они обладают всеми качествами, а в первой лиге некоторые недотягивают. У нас во Второй лиге А сейчас должны играть минимум два футболиста не старше 2003 года рождения. Получается искусственный барьер, и в результате соперники строят игру с прицелом на эти слабые места.

– В ФНЛ с этим чуть проще?

– Да, но всё равно разница в уровне есть. Отсюда борьба-борьба-борьба. Кажется, будто проще играть в футбол, но на самом деле это не так.

– Главный матч в ФНЛ, который вам запомнился?

– Была одна игра. Мы с «Оренбургом» победили питерское «Динамо» со счётом 4:3. Это был важный матч в конце сезона, когда мы боролись за выход в РПЛ. Сначала уступали в два мяча, но отыгрались уже в первом тайме. После перерыва «Динамо» снова повело в счёте, однако мы всё-таки вытащили победу в самом конце. Безумный матч. Было много и моментов, и эмоций.

– Сейчас все матчи Первой лиги показывают в прямом эфире. Это на что-то повлияло?

– С точки зрения болельщиков главное – зрелищность. Её не прибавилось. Ну правда, много борьбы. А вот на судейство показ всех матчей ФНЛ должен повлиять положительно. Арбитры будут под более пристальным вниманием.

– Теперь даже клубы Второй лиги что-то выдумывают для попадания в новости. Как вы относитесь к тому, что футбол стал более медийным?

– Для зрителя футбол – это шоу. А для игрока, который тренируется с детства, – профессия, каждодневный труд. Превращать всё в медийность? Лучше научить играть, чем околофутболом заниматься.

Стычка на матче Медиалиги Фото: vk.com/media.league

– Вы принимали участие в медиафутболе. Не понравилось?

– Я тогда возвращался из Беларуси со съёмок. Мне знакомый предложил сыграть за «Козлов» в подмосковном Одинцове. Я как раз рядом был – приехал, посмотрел. Показ впечатлил. Камер больше, чем на матчах ФНЛ. Я даже удивился. Люди всю жизнь играют в футбол, но к ним нет столько внимания. А тут ребята покинули настоящий футбол.

– Кто например?

– У нас был один парнишка – около 20 лет. Играл профессионально, а затем ушёл в Медиалигу. Я это воспринимаю так: человек отказался от профессиональной работы, где нужно постоянно тренироваться и доказывать. Такое меня огорчает. Видно же, что парень перспективный, а характера не оказалось. Вот вижу Каряку в Медиалиге, и у меня не может быть вопросов. Он отдался футболу, прошёл его как игрок. Или возьмите Крооса. А когда молодые в это уходят… Ну, значит, такие молодые.

– Вы сами говорили, что уровень футбола у нас упал, а в медиафутболе есть эмоции.

– Эмоции там неискренние – в этом вся проблема. Футбол любят за красивые комбинации, а не за то, что тренер решил [с кем-то] подраться. Какие-то жесты, показуха. Я не могу говорить за всех. Говорю то, что видел и где-то знаю. Может, нынешнему поколению это больше подходит, а мне уже за 40 лет.

«Приезжаем на базу, и я слышу: Воробьёв оштрафован на все премиальные»

– Вас когда-нибудь штрафовали?

– 2006 год. Я тогда был в «Амкаре». Команда барахталась, и Оборина убрали – назначили Рахимова. Возвращаюсь после молодёжки, а в клубе новый тренер. И он сразу же сказал мне, что я играть не буду. Ни одной тренировки при нём не провёл к тому моменту! Рахимов объяснил, что у меня аренда скоро закончится, и он видит смысл наигрывать тех, кто останется. Ну, думаю, ладно. Если тренер так решил, то что поделать. И вот мы играли с «Ростовом». Вели – 1:0. За 10 минут до конца матча Рахимов сказал разминаться мне и ещё нескольким парням на скамейке. Мы встали и пошли, но тренеру не понравилась.

– Что именно?

– Недостаточно резко вскочили. Спокойным шагом пошли. Рахимов подумал, что мы это делаем с неохотой. Тут ещё совпало, что Спартак Гогниев сравнял счёт на последней минуте, а потом ещё подбежал к нашей скамейке и передал словечко Рахимову. Приезжаем на базу, и я слышу: Воробьёв оштрафован на все премиальные из-за нежелания выходить на замену. Тренер просто додумал, бывает. С тех пор я всегда подрывался, если звали разминаться.

– И последнее. В СДЮСШОР «Зенит» вашу команду тренировал Безбородов, который последние 17 лет судит матчи РПЛ. Каким он был тренером?

– Запомнился прагматизмом и профессионализмом. Он не шутник, скажем так. Как сказал, так и сделал. Он сначала помогал Казачёнку, тренировался с нами. Я воспринимал его как второго тренера, а потом он стал главным. Даже мысли не было, что он начнёт судить. Потом уже, во время взрослой карьеры, мы не раз пересекались на матчах и в аэропорту.

– О чём говорили?

– О том, как он нас судил. Меня он не удалял – я ни одной красной за карьеру пока не получил.

– Пока?

– Ну, тренеров тоже могут удалить. Не загадываю.